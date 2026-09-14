Μουσικά Νέα 14.09.2026

Η Pink σπάει τη σιωπή της για τις δηλώσεις του Macklemore – Η απάντησή της στo Instagram

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Η Pink απαντά στον σάλο για τη στάση της απέναντι στις pro-Palestine δηλώσεις του Macklemore, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν στην επίμαχη αναδημοσίευση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Pink απάντησε στις αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Macklemore υπέρ της Παλαιστίνης.
  • Η τραγουδίστρια, Εβραία στην καταγωγή, εξήγησε την αναδημοσίευσή της που ζητούσε την απομάκρυνση του Macklemore.
  • Τόνισε ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά οι Παλαιστίνιοι αξίζουν ένα μέλλον με σεβασμό.
  • Η αντίδρασή της πυροδοτήθηκε από τη δήλωση του Macklemore προς τους Εβραίους θεατές.
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Η δημοφιλής τραγουδίστρια Pink έσπασε τη σιωπή της και θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τον έντονο θόρυβο που προκλήθηκε γύρω από το όνομά της. Αφορμή στάθηκε η αντίδρασή της στις προ-παλαιστινιακές δηλώσεις και τα συνθήματα που απηύθυνε ο Macklemore κατά τη διάρκεια της κοινής τους περιοδείας με τον Ed Sheeran.

Η Pink με μαύρη τουαλέτα στο κόκκινο χαλί των 79ων Tony Awards
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι αναφορές του γνωστού ράπερ υπέρ της Παλαιστίνης από τη σκηνή του MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ πυροδότησαν σφοδρές αντιδράσεις, οδηγώντας την καλλιτέχνιδα σε μια διαδικτυακή κίνηση που δέχτηκε τόσο επικρίσεις όσο και ποικίλα σχόλια από το κοινό.

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Η απολογητική τοποθέτηση και η εβραϊκή της ταυτότητα

Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, η ερμηνεύτρια των επιτυχιών αποφάσισε να εξηγήσει αναλυτικά τους λόγους που την οδήγησαν να αναδημοσιεύσει μια σχετική ανάρτηση της οργάνωσης StopAntisemitism, η οποία καλούσε ακόμα και στην απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία. Η ίδια παραδέχτηκε ανοιχτά πως η τακτική της να απαντά με σαρκαστικά memes όταν νιώθει πληγωμένη δεν ήταν η κατάλληλη στάση, τονίζοντας πως μια αναδημοσίευση δεν αποτελεί απαραίτητα επίσημη δήλωση.

«Γεννήθηκα Εβραία, δεν το επέλεξα ποτέ και δεν το έκρυψα ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, προσθέτοντας ότι πολλοί έσπευσαν να βγάλουν συμπεράσματα για τις πεποιθήσεις της χωρίς την παραμικρή συζήτηση. Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι δεν έχει μιλήσει ποτέ εξ ονόματος του Ισραήλ ή οποιασδήποτε άλλης κυβέρνησης, επαναλαμβάνοντας την πεποίθησή της πως η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, ενώ τόνισε πως οι Παλαιστίνιοι αξίζουν ένα μέλλον που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των αθώων παιδιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Η αναφορά στο παρελθόν και οι αντιδράσεις

Η καλλιτέχνιδα υπενθύμισε επίσης τη δεκαετή της δράση ως πρέσβυς καλής θέλησης της UNICEF, υπογραμμίζοντας ότι έχει βρεθεί αυτοπροσώπως στο πλευρό παιδιών που πλήττονται από πολέμους σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Παράλληλα, εξήγησε ότι η απόφασή της να αντιδράσει πυροδοτήθηκε από το γεγονός ότι ο Macklemore, μιλώντας μπροστά σε χιλιάδες οικογένειες με φόντο εικόνες πολέμου, απευθύνθηκε στους Εβραίους θεατές λέγοντας πως το ζήτημα δεν αφορά αυτούς, κάτι που όπως είπε την τρόμαξε βαθιά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Macklemore υπερασπίστηκε τη στάση του δηλώνοντας πως η επιδίωξη της ισότητας για όλους τους ανθρώπους δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται αμφιλεγόμενη, ενώ από την πλευρά του, οργανώσεις όπως το Ισραηλινο-Αμερικανικό Συμβούλιο (IAC) ξεκίνησαν ψήφισμα ζητώντας την απομάκρυνσή του από τις επόμενες συναυλίες της περιοδείας.

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Macklemore Pink
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