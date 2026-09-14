Κατερίνα Λιόλιου: Αναβάλλει τη συναυλία της στα Ιωάννινα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στα Ιωάννινα μεταφέρεται για τις 29 Σεπτεμβρίου, καθώς η τραγουδίστρια θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη

Με μια ματιά Η Κατερίνα Λιόλιου αναβάλλει τη συναυλία της στα Ιωάννινα.

Η νέα ημερομηνία της συναυλίας είναι η 29η Σεπτεμβρίου.

Η αναβολή έγινε για να παραστεί στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια ισχύουν για τη νέα ημερομηνία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Λιόλιου αποφάσισε να αλλάξει το πρόγραμμά της, προκειμένου να βρεθεί στην Αθήνα για το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε πως η προγραμματισμένη συναυλία της στα Ιωάννινα, που ήταν να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μεταφέρεται σε νέα ημερομηνία.

Η εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 29 Σεπτεμβρίου, με την Κατερίνα Λιόλιου να ενημερώνει το κοινό της μέσα από τα social media. Όπως έκανε γνωστό, όσοι έχουν ήδη αγοράσει εισιτήριο δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια αλλαγή, καθώς αυτό παραμένει σε ισχύ και για τη νέα ημερομηνία.

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Η απόφαση έρχεται την ημέρα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία πραγματοποιείται τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η Κατερίνα Λιόλιου θέλησε με αυτόν τον τρόπο να είναι παρούσα στον αποχαιρετισμό ενός καλλιτέχνη που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη μουσική.

Το μήνυμα της Κατερίνας Λιόλιου

Η τραγουδίστρια εξήγησε μέσω Instagram Story στους followers της τον λόγο για την αλλαγή της ημερομηνίας, ενώ παράλληλα μοιράστηκε λίγα λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Αύριο αποχαιρετάμε όλοι μαζί τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η μνήμη του και τα τραγούδια του θα μείνουν για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας παράλληλα το κοινό της για την κατανόηση.

Έτσι, το ραντεβού της Κατερίνας Λιόλιου με το κοινό των Ιωαννίνων ανανεώνεται για τις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ η ίδια θα βρεθεί στην Αθήνα για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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