«Γιώργο έφυγες νωρίς»: Με δάκρυα στα μάτια ο Αντώνης Ρέμος τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Αντώνης Ρέμος λύγισε στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, τιμώντας τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή

Με μια ματιά Ο Αντώνης Ρέμος συγκινήθηκε βαθιά στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη.

Τίμησε τον πρόσφατα αποθανόντα φίλο και συνάδελφό του, Γιώργο Μαζωνάκη.

Προβλήθηκε φωτογραφία του Μαζωνάκη και ο Ρέμος είπε λόγια ψυχής.

Το κοινό χειροκρότησε και τραγούδησε μαζί με τον Ρέμο το τραγούδι του Μαζωνάκη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο φορτισμένες και συγκινητικές στιγμές στην ιστορία της ελληνικής μουσικής σκηνής εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, λίγο μετά τις 21:30, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Ο Αντώνης Ρέμος, κατά τη διάρκεια της μεγάλης επετειακής συναυλίας του για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, τιμώντας τον αγαπημένο του φίλο και συνάδελφο, Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη (09.09.2026) σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή.

Η μεγάλη δωρεάν γιορτή που ετοίμασε ο δημοφιλής τραγουδιστής για τη γενέτειρά του επισκιάστηκε από τη βαθιά θλίψη για την απώλεια ενός σπουδαίου καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στο σύγχρονο ελληνικό ρεπερτόριο. Μετά το πρώτο τραγούδι της βραδιάς, ο Αντώνης Ρέμος «λύγισε» φανερά συγκινημένος.

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Στη γιγαντοοθόνη (video wall) της τεράστιας σκηνής προβλήθηκε μια μεγάλη ασπρόμαυρη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ ο Ρέμος, έχοντας στο πλευρό του δύο στενούς συνεργάτες του εκλιπόντος, μοιράστηκε τα εξής λόγια ψυχής: «Γιώργο μου, καλό ταξίδι να έχεις… Γιώργο έφυγες νωρίς…».

Η «παραλία με αστέρια» και το χειροκρότημα της χώρας

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Ελλάδα, με τον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο να θρηνεί την απώλεια ενός μεγάλου ερμηνευτή. Στη Νέα Παραλία, χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν τον χώρο χειροκρότησαν δυνατά και με σεβασμό στη μνήμη του.

Αμέσως μετά, ο Αντώνης Ρέμος ξεκίνησε να ερμηνεύει την τεράστια επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη, «Ανήκω σε μένα». Οι στίχοι του τραγουδιού απέκτησαν ανατριχιαστική διάσταση, με το συγκινημένο πλήθος να ενώνει τη φωνή του με τον ερμηνευτή και να υψώνει τους φακούς από τα κινητά τηλέφωνα. Η παραλιακή οδός μετατράπηκε σε μια απέραντη «παραλία με αστέρια», με τις φωνές χιλιάδων ανθρώπων να ταξιδεύουν στον ουρανό για να τιμήσουν τον αξέχαστο καλλιτέχνη.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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