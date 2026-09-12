Celeb News 12.09.2026

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη-Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η κηδεία

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Την Κυριακή η σορός του θα μεταφερθεί στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Την Κυριακή η σορός του θα μεταφερθεί στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών
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Μια τελευταία ευκαιρία να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη θα έχουν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου οι άνθρωποι που τον αγάπησαν και τον ακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ποζάρει με τατουάζ και χαμόγελο δίπλα στη θάλασσα, στέλνοντας μήνυμα στους θαυμαστές του.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Η σορός του αγαπημένου τραγουδιστή θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, την περιοχή όπου μεγάλωσε και με την οποία διατηρούσε ιδιαίτερο δεσμό. Εκεί, φίλοι, συνεργάτες αλλά και θαυμαστές του θα μπορούν να βρεθούν κοντά του και να του πουν το δικό τους «αντίο».

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του, η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής και θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η οικογένεια χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη βραδιά «λαϊκή αγρύπνια», ως έναν φόρο τιμής και αγάπης στον καλλιτέχνη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάθεται σε πέτρινα σκαλοπάτια φορώντας ένα εντυπωσιακό ρούχο, αναδεικνύοντας τις iconic στιγμές του.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, στις 13:00. Στη συνέχεια, η σορός του θα μεταφερθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή.

Η οικογένεια έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή να στηρίξουν το Humanity Greece.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζεται να ηχογραφήσει το νέο του τραγούδι «Επιπτώσεις» σε στούντιο.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/?hl=el

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από καρδιακή ανακοπή. Ο θάνατός του προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση, με τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό του να αποχαιρετούν έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΗΔΕΙΑ
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