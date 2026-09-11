Μουσική 11.09.2026

Γιώργος Μαζωνάκης: Ποιο τραγούδι του βρίσκεται στο Νο1 του Spotify και ακούν όλοι ξανά

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Χιλιάδες ακροατές επιστρέφουν στα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του να είναι πλέον στο Νο1 του Spotify
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται στο Νο1 του ελληνικού Spotify.
  • Το κομμάτι «Ώρες μικρές» κυκλοφόρησε το 2019 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Αγαπώ σημαίνει».
  • Πολλά ακόμη τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, παλιά και νέα, σημειώνουν αυξημένες ακροάσεις.
  • Η μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη δείχνει διαχρονικότητα, αποκτώντας νέο νόημα για κάθε γενιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, λίγες ώρες μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του. Τα τραγούδια του επιστρέφουν στα ακουστικά χιλιάδων ακροατών, με το κοινό να αναζητά ξανά κομμάτια που έχουν συνδεθεί με διαφορετικές εποχές και προσωπικές στιγμές.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με ανανεωμένο στυλ και κόκκινα μαλλιά στην επιστροφή του στην πίστα.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Η νέα αυτή επιστροφή στη δισκογραφία του αποτυπώνεται και στο Spotify, όπου τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή του ελληνικού Top 50. Ο λόγος για το «Ώρες μικρές», μία από τις ξεχωριστές επιτυχίες του καλλιτέχνη, που κυκλοφόρησε το 2019.

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Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Αγαπώ σημαίνει», το οποίο αποτελείται από δέκα κομμάτια και είχε χαρίσει στον Γιώργο Μαζωνάκη μερικές ακόμη μεγάλες επιτυχίες. Τώρα, επτά χρόνια μετά την κυκλοφορία του, οι «Ώρες μικρές» γνωρίζουν ξανά μεγάλη απήχηση, καθώς οι ακροατές επιστρέφουν στη μουσική του.

Γιώργος Μαζωνάκης
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Οι μεγάλες επιτυχίες του Μαζωνάκη επιστρέφουν

Η άνοδος, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε ένα μόνο τραγούδι. Στις πρώτες θέσεις των κομματιών που συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον βρίσκονται επίσης το «Οινόπνευμα φτηνό», το «Αγαπώ σημαίνει», το «Τέσσερις πήγε» και τα «Δύσκολα φεγγάρια».

Γιώργος Μαζωνάκης
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Ανάμεσα στα τραγούδια που ξαναβρίσκουν τη θέση τους στις ακροάσεις είναι και το «Τέσσερις πήγε», που κυκλοφόρησε το 2004 και αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές επιτυχίες της πορείας του.

Γιώργος Μαζωνάκης
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Το γεγονός ότι τόσο παλιότερα όσο και νεότερα τραγούδια του βρίσκονται ξανά ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού δείχνει τη διαχρονικότητα της μουσικής του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήνει πίσω του μία πολυετή δισκογραφική πορεία, με τραγούδια που συνεχίζουν να ακούγονται και να αποκτούν νέο νόημα μέσα από κάθε γενιά ακροατών.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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