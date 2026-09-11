Oasis: Αποκάλυψαν πότε θα ανακοινωθεί η περιοδεία τους – Όλα τα βλέμματα στο 2027

Με μια ματιά Οι Oasis ετοιμάζονται να ανακοινώσουν την περιοδεία τους για το 2027, με την επίσημη αποκάλυψη να αναμένεται στις 14 Σεπτεμβρίου.

Ένα εντυπωσιακό σόου με drones πάνω από το Etihad Stadium του Manchester προανήγγειλε την επανένωση και την επικείμενη περιοδεία.

Φήμες κάνουν λόγο για 12 εμφανίσεις στο Manchester, καθώς και για συναυλίες στο Knebworth και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Πρόσφατα teasers από το συγκρότημα συνδέουν την περιοδεία με πόλεις όπως η Γλασκώβη, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, η Βοστώνη και η Ρώμη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Manchester φωτίστηκε στον ουρανό και οι fans των Oasis κατάλαβαν αμέσως ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζεται. Χιλιάδες φώτα από drones σχημάτισαν το εμβληματικό λογότυπο του συγκροτήματος πάνω από το Etihad Stadium, σε ένα εντυπωσιακό σόου που έμοιαζε περισσότερο με teaser για μια τεράστια μουσική επιστροφή παρά με μια απλή προαναγγελία. Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε και η ημερομηνία που περίμεναν όλοι: 14 Σεπτεμβρίου.

Οι Oasis φαίνεται πως ετοιμάζονται να ανοίξουν επίσημα το επόμενο κεφάλαιο της επανένωσής τους, με την πολυαναμενόμενη περιοδεία του 2027 να βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ανακοίνωση. Και αν οι φήμες που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες επιβεβαιωθούν, ο Liam και ο Noel Gallagher δεν επιστρέφουν απλώς για μερικές ακόμη συναυλίες, αλλά για έναν νέο μεγάλο γύρο εμφανίσεων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, με το Manchester, το Knebworth και μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Διάβασε επίσης: MTV VMAs 2026: Ο Snoop Dogg στο τιμόνι της μεγάλης βραδιάς

Το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου, οι Oasis έκαναν μία ανάρτηση που προκάλεσε αμέσως ενθουσιασμό στους fans τους. Στο βίντεο που δημοσίευσαν, ένας σχηματισμός από drones δημιούργησε στον ουρανό το χαρακτηριστικό λογότυπο του συγκροτήματος και στη συνέχεια εμφανίστηκαν η ώρα και η ημερομηνία για την επόμενη μεγάλη ανακοίνωση. Η 14η Σεπτεμβρίου είναι πλέον η ημερομηνία που έχει σημειωθεί στα ημερολόγια των φίλων του συγκροτήματος, καθώς τότε αναμένεται να αποκαλυφθούν οι λεπτομέρειες για την περιοδεία του 2027. Το εντυπωσιακό σόου πραγματοποιήθηκε πάνω από το Etihad Stadium του Manchester το προηγούμενο βράδυ, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο μήνυμα. Οι Oasis δεν χρειάστηκε να δημοσιεύσουν μία μακροσκελή ανακοίνωση για να δημιουργήσουν προσμονή. Ένα λογότυπο στον ουρανό και μία ημερομηνία ήταν αρκετά για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

Οι φήμες γύρω από την περιοδεία των Oasis το 2027 έχουν ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, με το Manchester να βρίσκεται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το συγκρότημα αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά 12 εμφανίσεων στην πόλη καταγωγής του, κάτι που θα αποτελούσε από μόνο του ένα τεράστιο μουσικό γεγονός. Στο προσκήνιο βρίσκεται επίσης το Νέμπγουορθ, ένας χώρος άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία των Oasis, καθώς εκεί πραγματοποιήθηκαν οι θρυλικές συναυλίες του 1996. Η εταιρεία SJM, που έχει αναλάβει τη διοργάνωση της περιοδείας του συγκροτήματος, έχει λάβει άδεια για τη διεξαγωγή συναυλιών σε χώρο της πόλης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα σενάρια για την επιστροφή των Oasis σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της μουσικής τους ιστορίας. Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, το Manchester δεν θα είναι απλώς ένας ακόμη σταθμός της περιοδείας, αλλά ένα από τα σημαντικότερα σημεία της νέας εποχής των Oasis.

Το σόου με τα drones δεν ήταν το πρώτο στοιχείο που έδωσαν οι Oasis. Τις τελευταίες ημέρες, το συγκρότημα δημοσίευσε μια σειρά από σύντομα βίντεο που φαίνεται να παραπέμπουν σε διαφορετικούς σταθμούς της περιοδείας του 2027. Ανάμεσα στις πόλεις που έχουν συνδεθεί με τα σχετικά teasers βρίσκονται η Γλασκώβη, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, η Βοστώνη και η Ρώμη, δημιουργώντας την εικόνα μιας περιοδείας που δεν θα περιοριστεί μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα ακόμη βίντεο έστρεψε την προσοχή στο Etihad Stadium του Manchester, καθώς περιείχε εικόνες με μπάλα ποδοσφαίρου, δοκάρια εστίας και άλλα στοιχεία που παρέπεμπαν στον συγκεκριμένο χώρο. Έτσι, όταν ακολούθησε το σόου με τα drones πάνω από το στάδιο, οι fans είχαν ήδη αρκετά κομμάτια του παζλ για να καταλάβουν ότι το Manchester θα έχει σημαντικό ρόλο στην επόμενη κίνηση του συγκροτήματος.

Η επιστροφή των Oasis στη σκηνή με την περιοδεία «Live ’25» αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα των τελευταίων ετών. Η επανένωση των Liam και Noel Gallagher είχε προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον και η ζήτηση για τις συναυλίες τους απέδειξε ότι το κοινό δεν είχε ξεχάσει ούτε για μία στιγμή τη μουσική κληρονομιά του συγκροτήματος. Τώρα, όλα δείχνουν ότι η ιστορία θα συνεχιστεί και το 2027, με νέες εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Για σένα που περίμενες να δεις αν η επανένωση θα έχει συνέχεια, η 14η Σεπτεμβρίου μπορεί να είναι η ημερομηνία που θα δώσει όλες τις απαντήσεις. Και αν τελικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τον αριθμό των συναυλιών και τους προορισμούς, οι Oasis θα έχουν καταφέρει να μετατρέψουν μία πολυαναμενόμενη επιστροφή σε ένα πολύ μεγαλύτερο μουσικό κεφάλαιο.

Διάβασε επίσης: Alex Warren: Το «WILDCHILD» εκτοξεύτηκε στο Νο1 – Το μεγαλύτερο άλμα της καριέρας του