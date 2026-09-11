Μουσική 11.09.2026

Αντώνης Ρέμος: Πότε θα γίνει τελικά η συναυλία στη Θεσσαλονίκη

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Ο Αντώνης Ρέμος θα εμφανιστεί κανονικά στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη θα γίνει κανονικά στις 12 Σεπτεμβρίου.
  • Η εκδήλωση γιορτάζει τα 30 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας του τραγουδιστή.
  • Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη στην Παραλία Θεσσαλονίκης.
  • Η παραγωγή τόνισε τη δύναμη της μουσικής σε δύσκολες στιγμές, αναφερόμενη στον Γιώργο Μαζωνάκη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί κανονικά, παρά το κλίμα συγκίνησης που έχει δημιουργηθεί μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η πολυαναμενόμενη μουσική βραδιά παραμένει στο πρόγραμμα και αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου στην Παραλία Θεσσαλονίκης.

Ο Αντώνης Ρέμος τραγουδάει σε σκηνή με μπλε φόντο, ενώ παίζει ζωντανή ορχήστρα στο πλαίσιο του «Εγώ είμαι εδώ».
https://www.instagram.com/aremovic/

Ο Αντώνης Ρέμος θα γιορτάσει με το κοινό τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η επετειακή συναυλία θα ξεκινήσει στις 20:00, ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους να βρεθούν στη μεγάλη μουσική βραδιά.

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Η απόφαση να πραγματοποιηθεί κανονικά η εκδήλωση έγινε γνωστή μέσα από ανακοίνωση της Galaxias Live Productions, που έχει αναλάβει την παραγωγή της συναυλίας. Στην ανακοίνωση γίνεται, μεταξύ άλλων, αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη και στη δύναμη που μπορεί να δώσει η μουσική ακόμη και σε δύσκολες στιγμές.

Ο Αντώνης Ρέμος σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/aremovic/

Το μήνυμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η παραγωγή εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας πως η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο σύνδεσης και να προσφέρει δύναμη σε μια περίοδο πένθους.

https://www.instagram.com/aremovic
https://www.instagram.com/aremovic

Παρά τις ακυρώσεις και τις αλλαγές που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες σε άλλες προγραμματισμένες μουσικές εμφανίσεις, η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη θα γίνει όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Αντώνης Ρέμος
https://www.instagram.com/aremovic/

Έτσι, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Παραλία Θεσσαλονίκης θα γεμίσει μουσική, με τον Αντώνη Ρέμο να γιορτάζει μαζί με το κοινό τρεις δεκαετίες παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι.

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ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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