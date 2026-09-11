Η μεγάλη επιστροφή της Taylor Swift στα CMA Awards 2026 10 χρόνια μετά

Με μια ματιά Η Taylor Swift θα παραστεί στα CMA Awards 2026 μετά από 10 χρόνια απουσίας.

Είναι υποψήφια για το βραβείο Single of the Year με το τραγούδι «I Knew It, I Knew You».

Το τραγούδι της έχει ήδη φτάσει στην κορυφή του αμερικανικού country ραδιοφώνου.

Η Swift έχει κερδίσει 12 CMA Awards στο παρελθόν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift ετοιμάζεται να επιστρέψει σε μία από τις σημαντικότερες βραδιές της country μουσικής, και αυτή τη φορά η παρουσία της έχει ιδιαίτερη σημασία. Η pop megastar επιβεβαίωσε πως θα παραστεί στα CMA Awards 2026, σηματοδοτώντας την πρώτη της εμφάνιση στη διοργάνωση εδώ και 10 χρόνια. Με ένα χαρακτηριστικό, χιουμοριστικό μήνυμα στα Instagram Stories, η Swift ανακοίνωσε στους θαυμαστές της πως θα βρίσκεται στην τελετή της 18ης Νοεμβρίου, προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans που περίμεναν να τη δουν ξανά στη σκηνή των Country Music’s Biggest Night. Η επιστροφή της, μάλιστα, δεν έρχεται τυχαία, καθώς η τραγουδίστρια είναι υποψήφια για το βραβείο Single of the Year με το τραγούδι «I Knew It, I Knew You», ένα κομμάτι που έχει ήδη καταγράψει σημαντική επιτυχία στο αμερικανικό country ραδιόφωνο.

Η Taylor Swift επιβεβαίωσε την παρουσία της στα CMA Awards 2026

Η είδηση έγινε γνωστή στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν η Taylor Swift μοιράστηκε ένα μήνυμα μέσω Instagram Stories, επιβεβαιώνοντας πως θα βρίσκεται στα CMA Awards στις 18 Νοεμβρίου. «LOOKS LIKE I HAVEN’T YEE’D MY LAST HAW THANK YOU CMA!!!! See you there Nov. 18 », έγραψε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας το γνώριμο χιούμορ της και ένα λογοπαίγνιο με τις εκφράσεις της country μουσικής. Η ανακοίνωση ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση των υποψηφιοτήτων για τα CMA Awards 2026, καθώς η Swift διεκδικεί το βραβείο Single of the Year. Η παρουσία της στη φετινή τελετή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφού η τελευταία φορά που εμφανίστηκε στα CMA Awards ήταν το 2016.

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Η επιστροφή της έρχεται μετά από μία ολόκληρη δεκαετία

Η Taylor Swift είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά στα CMA Awards το 2016, όταν είχε παρουσιάσει στον Garth Brooks το βραβείο Entertainer of the Year. Η φετινή επιστροφή της, επομένως, έρχεται μετά από 10 χρόνια απουσίας από τη συγκεκριμένη διοργάνωση, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες της βραδιάς. Η σχέση της Swift με τα CMA Awards, πάντως, έχει βαθιές ρίζες. Η τραγουδίστρια είχε κερδίσει το βραβείο Entertainer of the Year το 2009 και το 2011, ενώ είχε επίσης λάβει υποψηφιότητα στην ίδια κατηγορία το 2012 και το 2013. Η επιστροφή της στο Nashville δεν αποτελεί, λοιπόν, απλώς μια εμφάνιση σε μια μεγάλη μουσική τελετή, αλλά και μια υπενθύμιση της σημαντικής θέσης που έχει κατακτήσει στην ιστορία της country μουσικής.

Το «I Knew It, I Knew You» διεκδικεί το Single of the Year

Η Taylor Swift είναι υποψήφια για το βραβείο Single of the Year στα CMA Awards 2026 με το τραγούδι «I Knew It, I Knew You», ένα πρωτότυπο κομμάτι που έγραψε για το soundtrack της ταινίας «Toy Story 5». Η παραγωγή του τραγουδιού έγινε από τον Jack Antonoff, ενώ η Laura Sisk συμμετείχε ως μηχανικός ήχου. Η υποψηφιότητα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το τραγούδι έχει ήδη σημειώσει σημαντική επιτυχία στο αμερικανικό country ραδιόφωνο, καθώς έφτασε στην κορυφή της σχετικής λίστας, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά εδώ και 13 χρόνια που τραγούδι της Swift κατακτά ξανά την πρώτη θέση. Παράλληλα, το «I Knew It, I Knew You» αποτελεί το 13ο τραγούδι της ως solo καλλιτέχνιδα που φτάνει στο Νο. 1 του αμερικανικού country ραδιοφώνου και το 14ο συνολικά.

Η Taylor Swift έχει ήδη γράψει ιστορία στα CMA Awards

Η Swift έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα 12 CMA Awards, με την πορεία της στη διοργάνωση να ξεκινά από το 2007, όταν κέρδισε το Horizon Award, το οποίο είναι σήμερα γνωστό ως New Artist of the Year Award. Εκείνη η διάκριση αποτέλεσε ένα από τα πρώτα σημαντικά βραβεία της καριέρας της και σηματοδότησε την ανάδειξή της ως ενός από τα πιο υποσχόμενα ονόματα της country μουσικής. Στη συνέχεια, η Swift συνέχισε να ξεχωρίζει στη διοργάνωση, κερδίζοντας μεταξύ άλλων το Entertainer of the Year το 2009 και το 2011. Με 12 βραβεία ήδη στο ενεργητικό της, η φετινή υποψηφιότητα για το Single of the Year μπορεί να της χαρίσει ακόμη μία σημαντική διάκριση και να ανεβάσει τον συνολικό αριθμό των CMA Awards της στα 13.

Πότε θα πραγματοποιηθούν τα CMA Awards 2026

Τα CMA Awards 2026 θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, σε ζωντανή μετάδοση από το Bridgestone Arena στο Nashville. Η 60ή ετήσια τελετή θα έχει παρουσιάστρια τη Lainey Wilson, η οποία επιστρέφει στον ρόλο της οικοδέσποινας της μεγάλης βραδιάς. Οι φετινές υποψηφιότητες περιλαμβάνουν μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της country μουσικής, με την Ella Langley να προηγείται έχοντας 10 υποψηφιότητες. Ακολουθεί η Miranda Lambert με επτά, ενώ οι Kacey Musgraves και Ben West έχουν από πέντε. Πέντε υποψηφιότητες έχουν επίσης οι Cody Johnson, Chris Stapleton και Stephen Wilson Jr. Στην κατηγορία Entertainer of the Year διεκδικούν το βραβείο οι Luke Combs, Cody Johnson, Ella Langley, Chris Stapleton και Lainey Wilson.

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