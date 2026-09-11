Η φωνή της Dolly Parton επέστρεψε – Άκου το πρώτο τραγούδι της μετά τον θάνατό της

Η φωνή της Dolly Parton επιστρέφει με το «Bound to ride», ένα τραγούδι που ηχογράφησε το 2022 και κυκλοφορεί μετά τον θάνατό της

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι της Dolly Parton μετά τον θάνατό της, με τίτλο «Bound to ride».

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 2022 για το tribute album «Where the Soul Never Dies».

Η Dolly Parton συνεργάζεται με τις First Ladies of Bluegrass στο «Bound to ride».

Η ηχογράφηση έγινε κατά την πανδημία, με τη φωνή της Parton να ηχογραφείται ξεχωριστά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dolly Parton μπορεί να έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, όμως η μουσική της συνεχίζει να κυκλοφορεί. Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της, κυκλοφόρησε το «Bound to ride», το πρώτο τραγούδι της που δίνεται στη δημοσιότητα μετά τον θάνατό της.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 2022 για το tribute album «Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Οκτωβρίου. Πρόκειται για μια παραδοσιακή bluegrass σύνθεση που οι Stanley Brothers είχαν κάνει γνωστή ήδη από το 1964.

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Στο «Bound to ride» η Dolly Parton συνεργάζεται με τις First Ladies of Bluegrass, με τις Alison Brown, Becky Buller, Sierra Hull, Missy Raines και Molly Tuttle να συμμετέχουν με banjo, fiddle, mandolin, bass και guitar. Η ηχογράφηση αποκτά πλέον διαφορετική σημασία, καθώς είναι μία από τις τελευταίες μουσικές στιγμές της που φτάνουν στο κοινό.

Η ηχογράφηση έγινε την περίοδο της πανδημίας, με την Dolly Parton να ηχογραφεί τα φωνητικά της ξεχωριστά, καθώς δεν μπορούσε να βρίσκεται στο studio μαζί με τους υπόλοιπους μουσικούς. Παρά τις δυσκολίες, η ερμηνεία της εντυπωσίασε τους συνεργάτες της, οι οποίοι μίλησαν για μια εμφάνιση που έφερε όλη τη χαρακτηριστική ενέργεια της Dolly.

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν και το γεγονός ότι η Dolly ανέφερε ονομαστικά στο τραγούδι καθεμία από τις μουσικούς των First Ladies of Bluegrass, κάτι που τις συγκίνησε ιδιαίτερα.

Η Dolly Parton έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Η κυκλοφορία του «Bound to ride» δίνει πλέον στους fans της ακόμη έναν τρόπο να κρατήσουν ζωντανή τη μουσική κληρονομιά μιας από τις πιο εμβληματικές παρουσίες της country.

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