Life 10.09.2026

3 τροφές που βοηθούν στη λιγούρα και έχεις σίγουρα στην κουζίνα σου

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3 απλές τροφές που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα σου και μπορούν να γίνουν ένα γρήγορο και χορταστικό snack
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το μήλο, πλούσιο σε φυτικές ίνες και νερό, είναι ιδανικό για γλυκιά λιγούρα.
  • Το βραστό αυγό, πηγή πρωτεΐνης, είναι γρήγορη λύση για αλμυρή λιγούρα.
  • Μια χούφτα ανάλατοι ξηροί καρποί προσφέρουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και λιπαρά.
  • Αυτές οι τροφές είναι εύκολα διαθέσιμες και βοηθούν στον κορεσμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που ανοίγεις το ψυγείο, κοιτάς μέσα για λίγα δευτερόλεπτα και πάλι δεν ξέρεις τι θέλεις να φας. Δεν πεινάς απαραίτητα για ένα ολόκληρο γεύμα, αλλά έχεις αυτή τη λιγούρα που δύσκολα αγνοείται. Και πριν καταλήξεις να ψάχνεις κάτι στο delivery ή να φας ό,τι βρεθεί μπροστά σου, αξίζει να ρίξεις μια δεύτερη ματιά στην κουζίνα σου. Υπάρχουν μερικές απλές τροφές που μπορούν να σε βοηθήσουν να νιώσεις πιο χορτάτος και να διαχειριστείς καλύτερα την επιθυμία για snack.

Μια γυναίκα δοκιμάζει παγωτό με ένα κουτάλι στην κουζίνα
Pexels

Το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις ιδιαίτερα ψώνια ή να περάσεις ώρα στην κουζίνα για να βρεις μια καλή λύση. Πολλές φορές, οι τροφές που μπορούν να σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις μια ξαφνική λιγούρα βρίσκονται ήδη στο ψυγείο ή στο ντουλάπι σου και μπορούν να γίνουν ένα γρήγορο snack μέσα σε λίγα λεπτά.

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Από ένα φρούτο μέχρι ένα αυγό ή μια μικρή ποσότητα ξηρών καρπών, υπάρχουν απλές επιλογές που μπορούν να σου προσφέρουν περισσότερη ικανοποίηση και να σε κρατήσουν χορτάτο για περισσότερη ώρα. Αν, λοιπόν, την επόμενη φορά που θα πεις «θέλω κάτι να φάω τώρα» δεν ξέρεις τι να επιλέξεις, πριν ανοίξεις εφαρμογή delivery, κάνε πρώτα μια μικρή… επιδρομή στην κουζίνα σου.

Χαμογελαστή νεαρή γυναίκα με αθλητικά ρούχα τρώει σαλάτα από μπολ.
Pexels

1. Μήλο

Υγιεινές τροφές και σνακ που βοηθούν στην καταπολέμηση της πείνας και της λιγούρας.
www.freepik.com

Ένα μήλο είναι από τις πιο εύκολες επιλογές όταν θέλεις κάτι γλυκό αλλά δεν ψάχνεις απαραίτητα για ένα βαρύ dessert. Περιέχει φυτικές ίνες και νερό, ενώ μπορείς να το συνδυάσεις με λίγους ξηρούς καρπούς ή λίγο φυστικοβούτυρο για ένα πιο χορταστικό snack.

2. Αυγό

Δύο βραστά αυγά με κρόκο σε ψωμί, σχηματίζουν ένα χαμογελαστό πρόσωπο σε ξύλινο πιάτο.
Pexels

Αν η λιγούρα σου είναι περισσότερο για κάτι αλμυρό, ένα βραστό αυγό μπορεί να γίνει μια πολύ γρήγορη επιλογή. Τα αυγά περιέχουν πρωτεΐνη, η οποία συμβάλλει στον κορεσμό, και μπορούν να συνδυαστούν εύκολα με μια φέτα ψωμί ή λίγα λαχανικά για ένα μικρό και απλό γεύμα.

3. Ξηροί καρποί

Ποικιλία ξηρών καρπών χυμένοι από γυάλινο βάζο σε μαρμάρινη επιφάνεια.
Πηγή: Unsplash

Μια μικρή χούφτα ανάλατοι ξηροί καρποί μπορεί να γίνει το ιδανικό snack όταν θέλεις κάτι τραγανό και δεν έχεις διάθεση να μαγειρέψεις. Προσφέρουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και λιπαρά, οπότε μπορούν να σε κρατήσουν περισσότερο σε σχέση με ένα snack που βασίζεται αποκλειστικά στη ζάχαρη.

Pexels
Pexels

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα σε πιάσει λιγούρα, δεν χρειάζεται απαραίτητα να ψάξεις κάτι περίπλοκο. Ένα μήλο, ένα αυγό ή λίγοι ξηροί καρποί μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για ένα γρήγορο snack με πράγματα που πιθανότατα υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σου.

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λιγούρα τροφές
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