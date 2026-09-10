Celeb World 10.09.2026

Ο βασιλιάς Κάρολος κλείνει οριστικά την πόρτα στον πρίγκιπα Harry και τη Meghan Markle με τελεσίγραφο

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Η απρόσμενη επιστολή από το Παλάτι, η οργή του ζευγαριού για τον χαρακτηρισμό «ιδιώτες πολίτες» και οι αποκαλύψεις για το παρασκήνιο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο βασιλιάς Κάρολος επιβεβαίωσε ότι οι όροι αποχώρησης του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle παραμένουν αμετάβλητοι.
  • Το Παλάτι χαρακτήρισε το ζευγάρι «ιδιώτες πολίτες», προκαλώντας την αντίδρασή τους που προτιμούν τον όρο «δημόσια πρόσωπα».
  • Το ζευγάρι εξέφρασε έντονη δυσφορία για τον χαρακτηρισμό, θεωρώντας ότι δεν δικαιολογεί την αποστολή επίσημης οδηγίας.
  • Η δημοσιοποίηση της επιστολής έγινε με τρόπο που το περιβάλλον των Σάσεξ χαρακτήρισε αιφνιδιαστικό, με ελάχιστο χρόνο αντίδρασης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη επανασύνδεση του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle με τη βρετανική βασιλική οικογένεια μοιάζει πιο μακρινή από ποτέ, καθώς μια νέα αυστηρή επιστολή από το Παλάτι ήρθε να αναζωπυρώσει την κόντρα. Στο επίκεντρο της νέας θύελλας βρίσκεται μια επίσημη υπενθύμιση από τον βασιλιά Κάρολο, η οποία ξεκαθαρίζει πως οι όροι του διαζυγίου τους από το θεσμό το 2020 παραμένουν απολύτως αμετάβλητοι, κλείνοντας οριστικά την πόρτα σε οποιαδήποτε συζήτηση.

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle περπατούν χέρι-χέρι, καθώς ετοιμάζουν νέα δραματική σειρά για το Netflix.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κίνηση αυτή, ωστόσο, φέρεται να προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στο ζευγάρι, όχι μόνο λόγω της επιβεβαίωσης ότι παραμένουν ανενεργά μέλη με τους τίτλους τους σε αναστολή, αλλά κυρίως εξαιτίας της επιλογής του Παλατιού να τους χαρακτηρίσει «ιδιώτες πολίτες». Η πλευρά των Σάσεξ αντέδρασε άμεσα, υποστηρίζοντας ότι προτιμούν τον όρο «δημόσια πρόσωπα» και ζητώντας να αναγνωρίζεται ο προσωπικός τους δεσμός με τη βασιλική οικογένεια, παρά την αποχώρησή τους από τα επίσημα καθήκοντα.

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Η διαμάχη για τον χαρακτηρισμό και η οργή του Παλατιού

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής που συνέταξε ο Λόρδος Αρχιθαλαμηπόλος κατόπιν εντολής του μονάρχη, η θέση των Σάσεξ είναι πλέον αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών πολιτών που διαθέτουν εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έντονη δυσφορία του πρίγκιπα Harry, ο οποίος υποστήριξε ότι αν ίσχυε απόλυτα κάτι τέτοιο, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος αποστολής μιας τέτοιας επίσημης οδηγίας. Από την άλλη, κύκλοι του Παλατιού επισημαίνουν ότι ακριβώς αυτή η εμμονή του ζευγαριού να διατηρεί το στάτους του «δημόσιου προσώπου» παράλληλα με τις κερδοσκοπικές δραστηριότητες αποδεικνύει γιατί το μοντέλο «μισοί μέσα, μισοί έξω» ήταν από την αρχή ανέφικτο.

Ο Prince Harry και η Meghan Markle χαιρετούν χαμογελαστοί σε εξωτερικό χώρο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το παρασκήνιο της δημοσιοποίησης και ο ισχυρισμός περί αιφνιδιασμού

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο κοινοποιήθηκε η επιστολή στα μέσα, με το περιβάλλον των Σάσεξ να καταγγέλλει ότι πιάστηκε στον ύπνο. Όπως υποστήριξαν, δόθηκε ελάχιστος χρόνος αντίδρασης λίγων λεπτών, ενώ ο Harry βρισκόταν σε επαγγελματικές συναντήσεις στο Λονδίνο και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει άμεσα. Παράλληλα, αφέθηκαν υπόνοιες ότι η χρονική στιγμή επιλέχθηκε σκόπιμα για να επηρεαστούν οι αποφάσεις κρίσιμων επιτροπών ασφαλείας, ισχυρισμοί ωστόσο που απορρίπτονται κατηγορηματικά από πηγές της Daily Mail, οι οποίες τονίζουν ότι η κίνηση έγινε απλώς για να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια ενόψει του φορτωμένου προγράμματος του ζευγαριού.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Meghan Markle Βασιλιάς Κάρολος πρίγκιπας Harry
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