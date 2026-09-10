Οι επιστήμονες τίμησαν την Taylor Swift με τον πιο περίεργο τρόπο – Δες τι ονόμασαν «Swiftiephylus»

Με μια ματιά Επιστήμονες ονόμασαν ένα νέο γένος αυστραλιανών εντόμων "Swiftiephylus" προς τιμήν της Taylor Swift.

Τέσσερα είδη εντόμων έλαβαν ονομασίες εμπνευσμένες από την Taylor Swift και τα άλμπουμ της "Lover", "Fearless", "The Tortured Poets Department".

Η διδακτορική φοιτήτρια Sarah Schroeder επέλεξε το όνομα, εμπνευσμένη από την αγάπη της για την τραγουδίστρια και την εμφάνισή τους.

Η ονοματοδοσία αυτή αποτελεί παράδειγμα της σύνδεσης της pop κουλτούρας με την επιστημονική ταξινομία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δεν είναι κάθε μέρα που το όνομά σου περνά από τη σκηνή της μουσικής σε ένα επιστημονικό paper, πόσο μάλλον όταν καταλήγει να δίνει το όνομά του σε ένα ολόκληρο γένος εντόμων. Κι όμως, αυτό ακριβώς συνέβη στην Taylor Swift, η οποία απέκτησε έναν από τους πιο απρόσμενους και ιδιαίτερους τίτλους της καριέρας της, καθώς ερευνητές του University of California, Riverside έδωσαν το όνομά της σε ένα νέο γένος φυτοφάγων εντόμων από την Αυστραλία. Το γένος ονομάστηκε «Swiftiephylus» και τέσσερα από τα είδη του πήραν λατινικές ονομασίες εμπνευσμένες από την ίδια την Taylor Swift και από μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά albums της, ανάμεσά τους τα «Lover», «Fearless» και «The Tortured Poets Department». Αν είσαι Swiftie, δύσκολα θα μπορούσες να ζητήσεις πιο κυριολεκτικό tribute, αφού αυτή τη φορά η αγάπη για την pop star δεν περιορίστηκε σε τραγούδια, συναυλίες και friendship bracelets, αλλά πέρασε επίσημα στον κόσμο της ταξινομικής επιστήμης.

Η απίθανη αυτή ιστορία έγινε γνωστή στις 9 Σεπτεμβρίου, όταν το επιστημονικό περιοδικό «Insect Systematics and Evolution» δημοσίευσε νέα μελέτη σχετικά με 12 νέα είδη φυτοφάγων εντόμων που συνδέονται με τα αυστραλιανά she-oaks. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη ομάδα ήταν αρκετά διαφορετική ώστε να χρειάζεται ένα νέο γένος, και κάπου εκεί μπήκε στην ιστορία η Taylor Swift. Το νέο γένος ονομάστηκε «Swiftiephylus», ένα όνομα που δύσκολα αφήνει αμφιβολίες για την πηγή της έμπνευσης, ενώ τέσσερα είδη πήραν ονομασίες που παραπέμπουν ευθέως στην τραγουδίστρια και στη δισκογραφία της.

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Έτσι, έχεις το «Swiftiephylus taylorae», που είναι αφιερωμένο στην ίδια την Taylor Swift, το «Swiftiephylus amator», που παραπέμπει στο «Lover», το «Swiftiephylus intrepidus», εμπνευσμένο από το «Fearless», και το «Swiftiephylus poetorum», το οποίο συνδέεται με το «The Tortured Poets Department». Με λίγα λόγια, κάποια από τα albums που έχουν γίνει soundtrack για εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο απέκτησαν πλέον μια εντελώς διαφορετική παρουσία – και αυτή τη φορά σε λατινική ονοματολογία μέσα σε μια επιστημονική μελέτη.

Πίσω από αυτή την ασυνήθιστη επιλογή βρίσκεται η Sarah Schroeder, διδακτορική φοιτήτρια εντομολογίας στο UC Riverside και μία από τις ερευνήτριες της μελέτης. Η ίδια εξήγησε ότι ως lifelong Swiftie αισθάνθηκε πως το να τιμήσει την Taylor Swift με αυτόν τον τρόπο ήταν αυθεντικό για εκείνη, ενώ παράλληλα ήθελε να στρέψει την προσοχή στη μεγάλη ποικιλία εντόμων που εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη στην επιστημονική κοινότητα.

Και υπάρχει ακόμη ένας λόγος που η Taylor Swift ταίριαξε τόσο καλά με τη συγκεκριμένη ομάδα εντόμων. Όπως εξήγησε η Schroeder, η εμφάνισή τους ήταν εκείνη που της έδωσε την τελική έμπνευση. Τα έντομα έχουν ένα χαρακτηριστικό απαλό κίτρινο χρώμα με κόκκινες πινελιές, κάτι που της θύμισε το εμβληματικό look της Taylor Swift με τα ξανθά μαλλιά και τα κόκκινα χείλη. Μάλιστα, μέσα στην επιστημονική εργασία η ερευνήτρια αναφέρεται σε αυτά χαριτολογώντας ως «blonde».

Αν έχεις συνηθίσει να βλέπεις την Taylor Swift να αλλάζει αισθητική από album σε album, αυτή είναι μάλλον η πιο απροσδόκητη εκδοχή της μέχρι σήμερα. Το «Lover», το «Fearless» και το «The Tortured Poets Department» έχουν πλέον αφήσει το αποτύπωμά τους όχι μόνο στη μουσική αλλά και στην επιστημονική ονοματολογία, ενώ το ίδιο το όνομα «Swiftiephylus» αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η pop κουλτούρα μπορεί να συναντήσει την επιστήμη.

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