Celeb News 10.09.2026

Η Jennifer Lawrence μπήκε στο Instagram – Ποια ήταν τα πρώτα της follow

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Η διάσημη ηθοποιός άφησε πίσω της τα χρόνια της «μυστικής» παρουσίας στα social media, απέκτησε επίσημο λογαριασμό
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Jennifer Lawrence δημιούργησε επίσημο λογαριασμό στο Instagram με username @jlaw.
  • Το βιογραφικό της ηθοποιού στο Instagram γράφει "Jennifer Lawrence was taken".
  • Η Lawrence ακολούθησε τον σκηνοθέτη Martin Scorsese και τον ηθοποιό Leonardo DiCaprio.
  • Επίσης, η Jennifer Lawrence ακολούθησε ολόκληρη την οικογένεια Kardashian-Jenner.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για χρόνια, η Jennifer Lawrence κρατούσε μια αρκετά διαφορετική σχέση με τα social media σε σύγκριση με πολλές άλλες σταρ του Hollywood, όμως φαίνεται πως αυτή η εποχή ανήκει πλέον στο παρελθόν. Η διάσημη ηθοποιός έχει πλέον επίσημο λογαριασμό στο Instagram και, αν είσαι από εκείνους που αναρωτιούνταν αν πίσω από το συγκεκριμένο προφίλ βρίσκεται πράγματι η ίδια, η απάντηση είναι ναι. Η είσοδός της στην πλατφόρμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η Jennifer δεν φαίνεται να μπήκε απλώς για να υπάρχει, αλλά ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί μερικά πολύ γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του κινηματογράφου και της pop culture.

jennifer_lawrence
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Jennifer Lawrence, λοιπόν, βρίσκεται πλέον και επίσημα στο Instagram, με το username @jlaw, και η είδηση δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Αν θέλεις να τη βρεις, ο λογαριασμός της είναι ο @jlaw και, σύμφωνα με το Entertainment Tonight, πρόκειται πράγματι για τον επίσημο λογαριασμό της ηθοποιού.

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Αν υπάρχει κάτι που ταιριάζει απόλυτα στο χιούμορ και την ιδιαίτερη δημόσια εικόνα της Jennifer Lawrence, αυτό είναι το bio που επέλεξε για το Instagram της. Η ηθοποιός γράφει χαρακτηριστικά: «Jennifer Lawrence was taken». Μια σύντομη φράση, η οποία είναι αρκετή για να τραβήξει αμέσως την προσοχή και να προκαλέσει χαμόγελο στους followers της.

Jennifer Lawrence
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Jennifer Lawrence ήταν γνωστή για το ότι δεν είχε μέχρι τώρα μια συμβατική, επίσημη παρουσία στο Instagram, οπότε η δημιουργία του λογαριασμού της έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Η εποχή της «finsta» παρουσίας φαίνεται πως τελείωσε και πλέον η ίδια μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με το κοινό της μέσα από έναν επίσημο λογαριασμό.

Η ηθοποιός Jennifer Lawrence σε επίσημη εμφάνιση, όπως παρουσιάζεται στο άρθρο για την ταινία Die My Love.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα πρώτα follow της Jennifer Lawrence στο Instagram μόνο τυχαία δεν μοιάζουν. Ανάμεσα στα πρόσωπα που επέλεξε να ακολουθήσει βρίσκεται ο σκηνοθέτης Martin Scorsese, με τον οποίο συνδέεται επαγγελματικά μέσω της ταινίας «What Happens at Night». Στη λίστα της βρίσκεται επίσης ο Leonardo DiCaprio, συμπρωταγωνιστής της στην ίδια ταινία. Αν παρακολουθείς την Jennifer Lawrence και την καριέρα της, αυτά τα δύο ονόματα είναι μάλλον από τα πρώτα που θα περίμενες να δεις στη λίστα της. Ωστόσο, η ηθοποιός δεν περιορίστηκε στους συνεργάτες της από τον κινηματογράφο. Η Jennifer Lawrence φαίνεται πως έχει και μια ξεκάθαρη αδυναμία στην οικογένεια Kardashian-Jenner, καθώς ακολούθησε ολόκληρη την οικογένεια. Στα πρώτα follow της βρίσκονται ακόμη η Miss Piggy, η Amy Schumer και ο Josh Hutcherson.

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