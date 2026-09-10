Όταν η Sandra Bullock αγόρασε το πρώτο κινηματογραφικό εισιτήριο μέσω Ιnternet

Το επικό βίντεο από το 1995 που δείχνει τη Sandra Bullock να «παλεύει» με το ίντερνετ για να κλείσει το πρώτο κινηματογραφικό εισιτήριο

Με μια ματιά Βίντεο του 1995 δείχνει τη Sandra Bullock να αγοράζει για πρώτη φορά εισιτήρια κινηματογράφου online.

Η ενέργεια έγινε για την προώθηση της ταινίας "The Net", όπου η Bullock υποδυόταν προγραμματίστρια.

Η διαδικασία ήταν πρωτόγνωρη και προκάλεσε έκπληξη και αμηχανία στην ηθοποιό και την ομάδα της.

Το βίντεο αναδεικνύει την αφέλεια και την αρχή της ψηφιακής επανάστασης στο διαδίκτυο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα νοσταλγικό βίντεο από το μακρινό 1995 κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φέρνοντας στο φως τις πρώτες, πρωτόγνωρες μέρες του διαδικτύου και της ψηφιακής τεχνολογίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Sandra Bullock, η οποία την περίοδο εκείνη προωθούσε τη γνωστή κινηματογραφική της επιτυχία «The Net», μια ταινία θρίλερ στην οποία υποδυόταν μια προγραμματίστρια που έπεφτε θύμα μιας σκοτεινής συνωμοσίας.

Το φιλμ, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1995 και συνέπεσε χρονικά με την ευρεία διάδοση των οικιακών υπολογιστών Windows και των πρώτων παρόχων ίντερνετ, θεωρείται σήμερα σταθμός για την ανάδειξη της Bullock σε μια από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ.

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Η ιστορική διαδικτυακή αγορά εισιτηρίων

Στο βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηθοποιός εμφανίζεται φορώντας ένα μαύρο φόρεμα και περιστοιχισμένη από παραγωγούς και συνεργάτες της ταινίας, επιχειρώντας να αγοράσει για πρώτη φορά κινηματογραφικά εισιτήρια μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας.

«Κάντε κλικ για προβολές και εισιτήρια για αυτή την ταινία», ακούγεται να λέει η Bullock στην αρχή του κλιπ. Καθώς οι συνεργάτες της την προτρέπουν να προχωρήσει στην αγορά, όλη η ομάδα παρακολουθεί με έκπληξη και αμηχανία μια διαδικασία που σήμερα θεωρούμε εντελώς αυτοματοποιημένη και καθημερινή. «Εντάξει, έχει κολλήσει», σχολιάζει η ηθοποιός κάνοντας μια χαρακτηριστική γκριμάτσα στην κάμερα. Μετά από μερικές ανεπιτυχείς προσπάθειες και κρατώντας μια πιστωτική κάρτα στα χέρια, προσπαθεί να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία, ρωτώντας χαρακτηριστικά: «Πού είναι το delete;».

Λίγο πριν ολοκληρώσει τη συναλλαγή, η ίδια αστειεύεται μπροστά στην κάμερα λέγοντας: «Νομίζω ότι θα κλάψω. Είμαι πολύ συγκινημένη», με έναν από τους παρευρισκόμενους να της απαντά: «Είσαι η πρώτη!», αποτυπώνοντας την πρωτοφανερή φύση της ενέργειας, σε μια εποχή που τα εισιτήρια αγοράζονταν αποκλειστικά από τα ταμεία ή μέσω τηλεφωνικής κράτησης.

Η αντίδραση του διαδικτύου

Το κλιπ κοινοποιήθηκε αρχικά στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) από τον χρήστη Todd Spence, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια. Οι χρήστες των social media έσπευσαν να σχολιάσουν με χιούμορ και νοσταλγία την αφέλεια εκείνης της εποχής, με πολλούς να σημειώνουν πως το ίντερνετ ήταν τότε πιο απλό και αγνό, αναπολώντας τα πρώτα βήματα της ψηφιακής επανάστασης.

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