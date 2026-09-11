Celeb World 11.09.2026

«Ήξερε που πήγαινε»: Τι είπε η Dolly Parton στην αδελφή της λίγο πριν «φύγει»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η αδελφή της Dolly Parton, Stella, μίλησε για τις τελευταίες ημέρες της τραγουδίστριας και αποκάλυψε ποια ήταν η τελευταία της επιθυμία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η αδελφή της Dolly Parton, Stella, μίλησε για τις τελευταίες στιγμές της τραγουδίστριας.
  • Η τελευταία επιθυμία της Dolly ήταν η αδελφή της να την κρατά στις προσευχές της.
  • Η Stella δεν πιστεύει ότι ο θάνατος του συζύγου της Dolly ήταν η αιτία της ασθένειάς της.
  • Η Dolly Parton ήταν ήρεμη προς το τέλος και προετοιμασμένη για το τέλος, σύμφωνα με την αδελφή της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dolly Parton έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια μουσική κληρονομιά και εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο. Τώρα, η μικρότερη αδελφή της, Stella Parton, μίλησε για τις τελευταίες ημέρες της θρυλικής country star και αποκάλυψε ποια ήταν η τελευταία της επιθυμία.

https://www.instagram.com/dollyparton/
https://www.instagram.com/dollyparton/

Σε συνέντευξή της στην Gayle King για το «CBS Mornings», η Stella μοιράστηκε προσωπικές στιγμές από τις τελευταίες συζητήσεις που είχε με την αδελφή της. Όπως αποκάλυψε, η Dolly της ζήτησε κάτι πολύ απλό: να την κρατά στις προσευχές της.

Διάβασε επίσης: Dolly Parton: Το «9 to 5» σκαρφαλώνει στα charts – Άκου εδώ τον corporate «ύμνο»

Η Stella αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση της υγείας της Dolly και στην απώλεια του συζύγου της, Carl Dean, ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο σε ηλικία 82 ετών. Παρά τη βαθιά θλίψη που ένιωθε μετά τον θάνατό του, η Stella δεν πιστεύει ότι η απώλεια αυτή ήταν η αιτία της ασθένειας της Dolly.

Η Dolly Parton ποζάρει χαμογελαστή, καθώς η ζωή της παίρνει νέα μορφή στο Nashville με ξενοδοχείο και μουσείο.
https://www.instagram.com/dollyslifeofmanycolors/

Η οικογένεια της Dolly είχε επιλέξει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας περισσότερες λεπτομέρειες για την υγεία της. Η επίσημη ανακοίνωση ανέφερε ότι η τραγουδίστρια έδωσε μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, όμως η Stella ξεκαθάρισε πως η απόφαση για το τι θα γινόταν γνωστό ανήκε αποκλειστικά στη Dolly.

Η Dolly Parton με εντυπωσιακή κόκκινη εμφάνιση, μετά το απίστευτο streaming ρεκόρ της μουσικής της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ίδια αναφέρθηκε και στην άλλη αδελφή τους, Freida Parton, η οποία είχε ζητήσει δημόσια από τον κόσμο να προσευχηθεί για τη Dolly αρκετούς μήνες πριν γίνει γνωστό ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας. Η Stella εξήγησε πως δεν θεωρούσε σωστό να αποκαλύψει λεπτομέρειες που δεν της ανήκαν.


Η σχέση της με τον Carl Dean

Η Stella μίλησε ακόμη για τον γάμο της Dolly με τον Carl Dean, μια σχέση που κράτησε σχεδόν έξι δεκαετίες και παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημοσιότητα. Όπως ανέφερε, ο Carl ήταν υποστηρικτικός απέναντι στην καριέρα της, αλλά προτιμούσε την πιο ήσυχη και ιδιωτική πλευρά της ζωής τους.

Η απώλειά του επηρέασε βαθιά τη Dolly, όμως η Stella δεν θεωρεί ότι ο θάνατός του ήταν αυτός που την έκανε να αρρωστήσει. Πιστεύει περισσότερο ότι η αδελφή της είχε περάσει ολόκληρη τη ζωή της δουλεύοντας ασταμάτητα και ίσως δεν έδινε πάντα την απαραίτητη προσοχή στον εαυτό της.

Η Dolly Parton αποκαλύπτει την τελευταία της επιθυμία, με τον ξάδελφό της να δίνει λεπτομέρειες για τις επιθυμίες της.
https://www.instagram.com/dollyparton

«Ακόμα και στην τελευταία μας συζήτηση, δούλευε», αποκάλυψε η Stella, εξηγώντας πως η μουσική και η δημιουργία ήταν πάντα η μεγάλη της αγάπη.

«Ήξερε πού πήγαινε»

Παρά τη δύσκολη περίοδο, η Stella πιστεύει ότι η Dolly ήταν ήρεμη προς το τέλος. Όπως είπε, μπορούσε να καταλάβει τι ένιωθε η αδελφή της ακόμη και μόνο κοιτάζοντας το πρόσωπό της, καθώς οι δυο τους είχαν ιδιαίτερα στενή σχέση.

dolly_parton
Pinterest

Η Stella δήλωσε πως αισθάνεται ότι η Dolly είχε συμφιλιωθεί με όσα συνέβαιναν και ήταν προετοιμασμένη για το τέλος. Την ίδια στιγμή, η κληρονομιά της θα συνεχίσει να μεγαλώνει, καθώς πολλά projects που είχε προγραμματίσει αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα επόμενα χρόνια, ανάμεσά τους το «Dolly: A True Original Musical», που θα κάνει πρεμιέρα στο Broadway.

https://www.instagram.com/dollyparton/
https://www.instagram.com/dollyparton/

Η Dolly Parton μπορεί να έφυγε, όμως η μουσική της, οι ιστορίες της και όλα όσα δημιούργησε θα συνεχίσουν να βρίσκονται στη ζωή του κοινού της για πολλά ακόμη χρόνια.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

dolly parton αδελφή
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Espresso brown: 5 τρόποι να φορέσεις την απόλυτη τάση του φθινοπώρου

Espresso brown: 5 τρόποι να φορέσεις την απόλυτη τάση του φθινοπώρου

11.09.2026
Επόμενο
Τα Βρετανικά Ταχυδρομεία τιμούν τους Duran Duran με συλλεκτική σειρά γραμματοσήμων

Τα Βρετανικά Ταχυδρομεία τιμούν τους Duran Duran με συλλεκτική σειρά γραμματοσήμων

11.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Brooklyn Beckham – Nicola Peltz: Η αμήχανη στιγμή στο κόκκινο χαλί που δίχασε το διαδίκτυο
Celeb News

Brooklyn Beckham – Nicola Peltz: Η αμήχανη στιγμή στο κόκκινο χαλί που δίχασε το διαδίκτυο

11.09.2026
«Καλή μας αρχή»: Η Φαίη Σκορδά ανακοίνωσε το νέο της ξεκίνημα στον ΑΝΤ1
Celeb News

«Καλή μας αρχή»: Η Φαίη Σκορδά ανακοίνωσε το νέο της ξεκίνημα στον ΑΝΤ1

11.09.2026
Μαίρη Συνατσάκη: Η τρυφερή εξομολόγηση για την πρώτη ημέρα της μικρής Ολίβιας στο προνήπιο
Celeb News

Μαίρη Συνατσάκη: Η τρυφερή εξομολόγηση για την πρώτη ημέρα της μικρής Ολίβιας στο προνήπιο

11.09.2026
Pamela Anderson: Ο γιος της, Brandon Thomas Lee, αρραβωνιάστηκε Ελληνίδα
Celeb News

Pamela Anderson: Ο γιος της, Brandon Thomas Lee, αρραβωνιάστηκε Ελληνίδα

11.09.2026
«Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ»: Ο Πάνος Μουζουράκης τιμά επί σκηνής τον Γιώργο Μαζωνάκη
Celeb News

«Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ»: Ο Πάνος Μουζουράκης τιμά επί σκηνής τον Γιώργο Μαζωνάκη

11.09.2026
«Ήσουν άρχοντας»: Η συγκινητική ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Celeb News

«Ήσουν άρχοντας»: Η συγκινητική ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

11.09.2026
Ο βασιλιάς Κάρολος κλείνει οριστικά την πόρτα στον πρίγκιπα Harry και τη Meghan Markle με τελεσίγραφο
Celeb News

Ο βασιλιάς Κάρολος κλείνει οριστικά την πόρτα στον πρίγκιπα Harry και τη Meghan Markle με τελεσίγραφο

10.09.2026
Η Lady Gaga «εξαφανίστηκε» και οι φήμες για «κρυφό» γάμο φούντωσαν
Celeb News

Η Lady Gaga «εξαφανίστηκε» και οι φήμες για «κρυφό» γάμο φούντωσαν

10.09.2026
Οι επιστήμονες τίμησαν την Taylor Swift με τον πιο περίεργο τρόπο – Δες τι ονόμασαν «Swiftiephylus»
Celeb News

Οι επιστήμονες τίμησαν την Taylor Swift με τον πιο περίεργο τρόπο – Δες τι ονόμασαν «Swiftiephylus»

10.09.2026
Αυτό είναι το lunch box που θα ήθελε κάθε παιδί: 5 σπιτικά σνακ για το σχολείο

Αυτό είναι το lunch box που θα ήθελε κάθε παιδί: 5 σπιτικά σνακ για το σχολείο

Lady Gaga: Η ρουτίνα μακιγιάζ του 1 λεπτού με μόλις 3 προϊόντα

Lady Gaga: Η ρουτίνα μακιγιάζ του 1 λεπτού με μόλις 3 προϊόντα

3 τροφές που βοηθούν στη λιγούρα και έχεις σίγουρα στην κουζίνα σου

3 τροφές που βοηθούν στη λιγούρα και έχεις σίγουρα στην κουζίνα σου

Τα 5 ζώδια που έχουν το πάνω χέρι το φθινόπωρο 2026

Τα 5 ζώδια που έχουν το πάνω χέρι το φθινόπωρο 2026

Back to school: Τα πιο γρήγορα χτενίσματα για να εντυπωσιάσεις από το πρώτο κουδούνι

Back to school: Τα πιο γρήγορα χτενίσματα για να εντυπωσιάσεις από το πρώτο κουδούνι

Αγιασμός, τσάντα και…κοπάνα: Εσύ ποιος τύπος μαθητή ήσουν όταν χτυπούσε το πρώτο κουδούνι;

Αγιασμός, τσάντα και…κοπάνα: Εσύ ποιος τύπος μαθητή ήσουν όταν χτυπούσε το πρώτο κουδούνι;

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές