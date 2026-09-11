«Ήξερε που πήγαινε»: Τι είπε η Dolly Parton στην αδελφή της λίγο πριν «φύγει»

Η αδελφή της Dolly Parton, Stella, μίλησε για τις τελευταίες ημέρες της τραγουδίστριας και αποκάλυψε ποια ήταν η τελευταία της επιθυμία

Με μια ματιά Η αδελφή της Dolly Parton, Stella, μίλησε για τις τελευταίες στιγμές της τραγουδίστριας.

Η τελευταία επιθυμία της Dolly ήταν η αδελφή της να την κρατά στις προσευχές της.

Η Stella δεν πιστεύει ότι ο θάνατος του συζύγου της Dolly ήταν η αιτία της ασθένειάς της.

Η Dolly Parton ήταν ήρεμη προς το τέλος και προετοιμασμένη για το τέλος, σύμφωνα με την αδελφή της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dolly Parton έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια μουσική κληρονομιά και εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο. Τώρα, η μικρότερη αδελφή της, Stella Parton, μίλησε για τις τελευταίες ημέρες της θρυλικής country star και αποκάλυψε ποια ήταν η τελευταία της επιθυμία.

Σε συνέντευξή της στην Gayle King για το «CBS Mornings», η Stella μοιράστηκε προσωπικές στιγμές από τις τελευταίες συζητήσεις που είχε με την αδελφή της. Όπως αποκάλυψε, η Dolly της ζήτησε κάτι πολύ απλό: να την κρατά στις προσευχές της.

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Η Stella αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση της υγείας της Dolly και στην απώλεια του συζύγου της, Carl Dean, ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο σε ηλικία 82 ετών. Παρά τη βαθιά θλίψη που ένιωθε μετά τον θάνατό του, η Stella δεν πιστεύει ότι η απώλεια αυτή ήταν η αιτία της ασθένειας της Dolly.

Η οικογένεια της Dolly είχε επιλέξει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας περισσότερες λεπτομέρειες για την υγεία της. Η επίσημη ανακοίνωση ανέφερε ότι η τραγουδίστρια έδωσε μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, όμως η Stella ξεκαθάρισε πως η απόφαση για το τι θα γινόταν γνωστό ανήκε αποκλειστικά στη Dolly.

Η ίδια αναφέρθηκε και στην άλλη αδελφή τους, Freida Parton, η οποία είχε ζητήσει δημόσια από τον κόσμο να προσευχηθεί για τη Dolly αρκετούς μήνες πριν γίνει γνωστό ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας. Η Stella εξήγησε πως δεν θεωρούσε σωστό να αποκαλύψει λεπτομέρειες που δεν της ανήκαν.

From a young age, Dolly Parton was “like a bird that just flew off” to share her talent with the world, her sister, Stella, told @gayleking. In an exclusive interview, Stella reflected on Dolly’s life, legacy and ambition: “She could dream bigger than anybody.” https://t.co/I8CiAL55Vh — CBS Mornings (@CBSMornings) September 10, 2026



Η σχέση της με τον Carl Dean

Η Stella μίλησε ακόμη για τον γάμο της Dolly με τον Carl Dean, μια σχέση που κράτησε σχεδόν έξι δεκαετίες και παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημοσιότητα. Όπως ανέφερε, ο Carl ήταν υποστηρικτικός απέναντι στην καριέρα της, αλλά προτιμούσε την πιο ήσυχη και ιδιωτική πλευρά της ζωής τους.

Η απώλειά του επηρέασε βαθιά τη Dolly, όμως η Stella δεν θεωρεί ότι ο θάνατός του ήταν αυτός που την έκανε να αρρωστήσει. Πιστεύει περισσότερο ότι η αδελφή της είχε περάσει ολόκληρη τη ζωή της δουλεύοντας ασταμάτητα και ίσως δεν έδινε πάντα την απαραίτητη προσοχή στον εαυτό της.

«Ακόμα και στην τελευταία μας συζήτηση, δούλευε», αποκάλυψε η Stella, εξηγώντας πως η μουσική και η δημιουργία ήταν πάντα η μεγάλη της αγάπη.

«Ήξερε πού πήγαινε»

Παρά τη δύσκολη περίοδο, η Stella πιστεύει ότι η Dolly ήταν ήρεμη προς το τέλος. Όπως είπε, μπορούσε να καταλάβει τι ένιωθε η αδελφή της ακόμη και μόνο κοιτάζοντας το πρόσωπό της, καθώς οι δυο τους είχαν ιδιαίτερα στενή σχέση.

Η Stella δήλωσε πως αισθάνεται ότι η Dolly είχε συμφιλιωθεί με όσα συνέβαιναν και ήταν προετοιμασμένη για το τέλος. Την ίδια στιγμή, η κληρονομιά της θα συνεχίσει να μεγαλώνει, καθώς πολλά projects που είχε προγραμματίσει αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα επόμενα χρόνια, ανάμεσά τους το «Dolly: A True Original Musical», που θα κάνει πρεμιέρα στο Broadway.

Η Dolly Parton μπορεί να έφυγε, όμως η μουσική της, οι ιστορίες της και όλα όσα δημιούργησε θα συνεχίσουν να βρίσκονται στη ζωή του κοινού της για πολλά ακόμη χρόνια.

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