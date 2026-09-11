Celeb World 11.09.2026

Sydney Sweeney: Δες την εμφάνιση της στην καμπάνια της Novig που έχει γίνει talk of the town

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Η Sydney Sweeney πρωταγωνιστεί σε μια νέα, ιδιαίτερα τολμηρή καμπάνια της Novig, με αθλητικό concept και αρκετές αποκαλυπτικές στιγμές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Sydney Sweeney πρωταγωνιστεί σε νέα καμπάνια της πλατφόρμας Novig.
  • Η καμπάνια είναι τολμηρή, με την ηθοποιό να καλύπτει το σώμα της με αθλητικά αντικείμενα.
  • Η Sweeney είναι επίσης strategic partner και equity holder της Novig.
  • Το μήνυμα της καμπάνιας εστιάζει αποκλειστικά στον αθλητισμό με χιούμορ και παιχνιδιάρικη διάθεση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sydney Sweeney πρωταγωνιστεί σε μια νέα διαφημιστική καμπάνια που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη. Η star του «Euphoria» συνεργάστηκε με τη Novig, μια νέα πλατφόρμα sports trading και prediction markets, και το concept της καμπάνιας είναι τόσο τολμηρό όσο και παιχνιδιάρικο.

Η Sydney Sweeney με λευκό φόρεμα και ξανθά μαλλιά να χαμογελά.
https://www.instagram.com/sydney_sweeney/

Στο νέο spot, η Sydney Sweeney εμφανίζεται γυμνή, χρησιμοποιώντας διάφορα αθλητικά αντικείμενα για να καλύψει το σώμα της, ενώ γύρω της πρωταγωνιστούν μπάλες, εξοπλισμός hockey, basketball hoops και άλλα στοιχεία από διαφορετικά sports. Η ηθοποιός δεν περιορίζεται, όμως, μόνο στον ρόλο της πρωταγωνίστριας, καθώς συμμετέχει στη Novig και ως strategic partner και equity holder.

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Το βασικό μήνυμα της καμπάνιας είναι ξεκάθαρο: sports και μόνο sports. Η Sydney Sweeney παίζει με την ιδέα σε ένα spot γεμάτο χιούμορ και προκλητικές εικόνες, αλλά και με διαφορετικές αθλητικές εμφανίσεις, από hockey και football μέχρι baseball και billiards.

sydney_sweeney
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η καμπάνια θέλει να παρουσιάσει τη Novig ως μια πλατφόρμα αποκλειστικά αφιερωμένη στον αθλητισμό. Η Sweeney εμφανίζεται σε διαφορετικά σκηνικά και looks, κρατώντας τον τόνο ανάλαφρο και playful, ενώ σε ένα από τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα ποζάρει πάνω σε ένα basketball hoop και αργότερα βρίσκεται πάνω σε ένα pool table.

sydney_sweeney
https://www.instagram.com/sydney_sweeney/

Η ίδια έχει περιγράψει το concept ως έναν τρόπο να αφήσουν στην άκρη τον θόρυβο και να επικεντρωθούν αποκλειστικά στα sports, συνδυάζοντας αυτοπεποίθηση, χιούμορ και μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση.

Και ενώ το όνομά της συνεχίζει να συζητιέται για τις διαφημιστικές της εμφανίσεις, η Sydney Sweeney έχει μπροστά της αρκετά νέα κινηματογραφικά projects. Ανάμεσά τους βρίσκεται το «The Housemaid’s Secret», sequel του «The Housemaid», αλλά και η επερχόμενη ταινία «Gundam» του Netflix και το «The Custom of the Country» της StudioCanal.

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Sydney Sweeney διαφημιστική καμπάνια
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