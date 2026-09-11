«The Devil Wears Prada»: Η Teri Hatcher μεταμορφώνεται στην Miranda Priestly για το νέο μιούζικαλ

Η Teri Hatcher αναλαμβάνει τον ρόλο της Miranda Priestly στο The Devil Wears Prada και κάνει το ντεμπούτο της στο West End του Λονδίνου

Με μια ματιά Η Teri Hatcher θα υποδυθεί τη Miranda Priestly στο μιούζικαλ «The Devil Wears Prada» στο West End.

Θα αντικαταστήσει τη Vanessa Williams και θα βρίσκεται στον ρόλο από Οκτώβριο 2026 έως Φεβρουάριο 2027.

Η Hatcher έχει προηγούμενη εμπειρία σε θεατρικές παραγωγές, όπως το «Cabaret» και το «The Addams Family».

Το μιούζικαλ βασίζεται στο βιβλίο της Lauren Weisberger και την ομώνυμη ταινία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Teri Hatcher ετοιμάζεται να φορέσει τα παπούτσια μιας από τις πιο iconic fashion χαρακτήρες του κινηματογράφου. Η πρωταγωνίστρια των «Desperate Housewives» θα υποδυθεί τη Miranda Priestly στο μιούζικαλ «The Devil Wears Prada», παίρνοντας τη σκυτάλη στο West End του Λονδίνου.

Η ηθοποιός θα διαδεχθεί τη Vanessa Williams, η οποία ολοκληρώνει την παρουσία της στην παράσταση μέσα στον Σεπτέμβριο. Η Teri Hatcher θα βρίσκεται στον ρόλο από τον Οκτώβριο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2027, σε μια εμφάνιση που σηματοδοτεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη θεατρική της πορεία.

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Για την Teri Hatcher, η Miranda Priestly είναι ένας ρόλος που δύσκολα περνά απαρατήρητος. Η ίδια έχει ήδη δηλώσει ενθουσιασμένη με την ευκαιρία, χαρακτηρίζοντας τη Miranda έξυπνη, δυναμική και απόλυτα επιβλητική, ενώ ξεχωρίζει και το ιδιαίτερο χιούμορ που κρύβεται πίσω από την αυστηρή της προσωπικότητα.

Η Teri Hatcher δεν είναι άγνωστη στον κόσμο του musical theatre. Έχει ήδη δοκιμαστεί σε έναν απαιτητικό θεατρικό ρόλο, όταν ενσάρκωσε τη Sally Bowles στην εθνική περιοδεία της αναβίωσης του «Cabaret» σε σκηνοθεσία Sam Mendes.

Πιο πρόσφατα, έκανε μια εντελώς διαφορετική εμφάνιση υποδυόμενη τη Morticia Addams στο «The Addams Family». Τώρα, αφήνει για λίγο πίσω της το γνώριμο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό τοπίο και μπαίνει στον κόσμο της μόδας μέσα από έναν χαρακτήρα που έχει γίνει pop culture icon.

Η ίδια έχει περιγράψει τη Miranda Priestly ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες γυναίκες που έχει κληθεί να υποδυθεί στην καριέρα της. Και πράγματι, πρόκειται για έναν χαρακτήρα με έντονη παρουσία, χαρακτηριστικές ατάκες και ένα attitude που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο.

Η νέα Miranda Priestly

Το «The Devil Wears Prada» βασίζεται στο ομώνυμο best seller της Lauren Weisberger, που κυκλοφόρησε το 2003, αλλά και στην κινηματογραφική μεταφορά του 2006 με τις Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci.

Teri Hatcher Is Ready to Run ‘Runway’ as the New Miranda Priestly in London’s ‘The Devil Wears Prada’ Musical https://t.co/Yyxe7P5gSk — People (@people) September 7, 2026

Η ιστορία ακολουθεί την Andy Sachs, μια νεαρή δημοσιογράφο που καταφέρνει να βρει δουλειά ως βοηθός της Miranda Priestly, της πανίσχυρης αρχισυντάκτριας του περιοδικού μόδας Runway. Αυτό που αρχικά μοιάζει με dream job μετατρέπεται γρήγορα σε μια καθημερινότητα γεμάτη απαιτήσεις, deadlines και… Miranda.

Με την Teri Hatcher να παίρνει πλέον τον ρόλο, το West End αποκτά μια νέα εκδοχή της fashion queen που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε μέσα από την ταινία. Και μένει να δούμε πώς θα δώσει τη δική της προσωπική πινελιά σε έναν χαρακτήρα που έχει ήδη γράψει ιστορία.

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