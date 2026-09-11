Celeb News 11.09.2026

Brooklyn Beckham – Nicola Peltz: Η αμήχανη στιγμή στο κόκκινο χαλί που δίχασε το διαδίκτυο

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Ένα βίντεο από το Deauville American Film Festival προκαλεί ανησυχία και σχόλια στα social media για τον Brooklyn Beckham και τη Nicola Peltz
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz βρέθηκαν στο επίκεντρο συζητήσεων για εμφάνισή τους στο Deauville Film Festival.
  • Ένα βίντεο έδειξε τον Beckham να τακτοποιεί το φόρεμα της Peltz, προκαλώντας αντιδράσεις.
  • Ορισμένοι ερμήνευσαν την αντίδραση της Peltz ως αμήχανη ή εκνευρισμένη, σχολιάζοντας αρνητικά.
  • Άλλοι υπερασπίστηκαν το ζευγάρι, τονίζοντας προηγούμενες διαχυτικές τους εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων και συζητήσεων βρέθηκαν πρόσφατα ο Brooklyn Beckham και η σύζυγός του, Nicola Peltz, με αφορμή την εμφάνισή τους στο 52ο Deauville American Film Festival στη Γαλλία. Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι έδειχνε αρχικά αγαπημένο και αχώριστο ποζάροντας στους φωτογράφους, ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο από το κόκκινο χαλί στάθηκε ικανό να πυροδοτήσει φήμες και ανησυχίες.

Ο γιος της Victoria Beckham, Brooklyn, με τη σύζυγό του Nicola Peltz, έξω από εστιατόριο.
https://www.instagram.com/nicolapeltzbeckham/?hl=el

Αιτία στάθηκε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, στο οποίο ο Brooklyn Beckham φαίνεται να σκύβει για να τακτοποιήσει την ουρά από το εντυπωσιακό φόρεμα Alberta Ferretti της συζύγου του καθώς περπατούσαν. Η αντίδραση της Nicola Peltz φάνηκε σε ορισμένους χρήστες αμήχανη ή ελαφρώς εκνευρισμένη, γεγονός που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από το κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Τα σχόλια κάτω από το βίντεο πήραν γρήγορα φωτιά, με αρκετούς ακόλουθους να ερμηνεύουν τη γλώσσα του σώματος του ζευγαριού με σκωπτικό ή ανήσυχο τόνο. Κάποιοι έκαναν λόγο για «ντροπιαστική» στιγμή, ενώ άλλοι αστειεύτηκαν σχολιάζοντας πως ο Brooklyn ανέλαβε χρέη προσωπικού στιλίστα ή ότι «ήξερε πως θα τα άκουγε αργότερα».

Από την άλλη πλευρά, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υπερασπίστηκαν το ζευγάρι, υπενθυμίζοντας πως σε άλλες φωτογραφίες από την ίδια διοργάνωση οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα διαχυτικοί, τρυφεροί και αγαπημένοι, αγκαλιάζοντας και φιπώνοντας ο ένας τον άλλον. Παρόλα αυτά, η νέα αυτή δημόσια εμφάνιση ήρθε να προστεθεί σε ένα κλίμα ήδη αυξημένου ενδιαφέροντος για τη ζωή τους, εν μέσω μάλιστα πρόσφατων φημών για τεταμένες οικογενειακές σχέσεις.

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Brooklyn Beckham Nicola Peltz
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