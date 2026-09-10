Celeb News 10.09.2026

Όταν ο 18χρονος Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε Γιάννη Πάριο σε σχολική εκδήλωση

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Ένα σπάνιο βίντεο από το 1990 έρχεται στο φως, δείχνοντας τον 18χρονο καλλιτέχνη να ερμηνεύει μοναδικά τις επιτυχίες του Γιάννη Πάριου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 54 ετών.
  • Δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο του 18χρονου Μαζωνάκη να τραγουδά Γιάννη Πάριο σε σχολική εκδήλωση.
  • Ο θάνατός του οφείλεται σε ξαφνική ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια θεραπείας.
  • Οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες, αλλά ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ελληνική μουσική σκηνή θρηνεί την απώλεια ενός από τους πιο ξεχωριστούς και αγαπημένους ερμηνευτές της. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό και μια κληρονομιά γεμάτη επιτυχίες. Ενώ τα μηνύματα συγκίνησης κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο από τα μαθητικά του χρόνια ήρθε στο φως της δημοσιότητας, υπενθυμίζοντας σε όλους το αστείρευτο ταλέντο του από τις πρώτες του κιόλας νότες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κόβει κλαδιά σε δέντρο, αποδεικνύοντας το πιο fun post της ημέρας.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Λίγες ώρες μετά τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του, ένας παλιός του συμμαθητής από τη Νίκαια, ο Απόστολος Καζακίδης, μοιράστηκε με το κοινό ένα σπάνιο οπτικό υλικό. Πρόκειται για ένα βίντεο από το 1990, όταν ο καλλιτέχνης ήταν μόλις 18 ετών και φοιτούσε στο Λύκειο. Το απόσπασμα καταγράφηκε στο πλαίσιο μιας σχολικής εκδήλωσης για την πολυαναμενόμενη πενταήμερη εκδρομή.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: To τελευταίο «αντίο» των celebrities

Στο βίντεο, ο νεαρός Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να ερμηνεύει με τεράστια άνεση και συναίσθημα την τεράστια επιτυχία του Γιάννη Πάριου, «Σαν Τρελό Φορτηγό». Φορώντας ένα λευκό πουκάμισο με το πουλόβερ ριγμένο στους ώμους του, ο μελλοντικός σταρ κρατά το μικρόφωνο έχοντας δίπλα του έναν συμμαθητή του να τον συνοδεύει στο πιάνο. Η συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης αποτυπώνει όλο το συναίσθημα της στιγμής, με τον φίλο και συμμαθητή του να γράφει πως έτσι ακριβώς θα τον θυμούνται πάντα όσοι μεγάλωσαν μαζί του στα θρανία της Νίκαιας.

Τα τελευταία δραματικά λεπτά και ο αιφνίδιος θάνατος

Ο αγαπημένος τραγουδιστής κατέληξε έπειτα από ξαφνική ανακοπή καρδιάς που υπέστη ενώ βρισκόταν σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο καλλιτέχνης ένιωσε αδιαθεσία και έντονο πόνο στο στήθος, προτού καταρρεύσει.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζεται να ηχογραφήσει το νέο του τραγούδι «Επιπτώσεις» σε στούντιο.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/?hl=el

Η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών υπήρξε άμεση, με την κλινική να ειδοποιεί το ΕΚΑΒ. Λίγα λεπτά αργότερα, διασώστης με μοτοσικλέτα βρέθηκε στο σημείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ακολούθησε η μεταφορά του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ελπίς». Παρά τις υπεράνθρωπες και παρατεταμένες προσπάθειες των γιατρών, ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους συναδέλφους και το κοινό του.

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Γιάννης Πάριος ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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