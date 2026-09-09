Ο Γιώργος Μαζωνάκης από το Mad VMA μέχρι το MadWalk – Οι αξέχαστες εμφανίσεις ενός θρύλου που έγραψαν ιστορία

Από τους Vegas μέχρι τον Arash και την τελευταία του εμφάνιση στο MadWalk 2025, αυτές είναι όλες οι στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη στο MAD

Με μια ματιά Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μακροχρόνια σχέση με τα MAD events, από το 2005 έως το 2025.

Συνεργάστηκε με πολλούς καλλιτέχνες διαφορετικών γενιών και ειδών μουσικής, συνδυάζοντας λαϊκό με pop, dance και hip hop.

Οι εμφανίσεις του στα Mad VMA και MadWalk συνδύαζαν μουσική, μόδα και ανατρεπτική σκηνική παρουσία.

Ο Μαζωνάκης τιμήθηκε με το Music Icon Award στα Mad VMA 2018, αναγνωρίζοντας την επιρροή του στην ελληνική μουσική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια μουσική διαδρομή και αμέτρητες στιγμές που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη του κοινού. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται και οι εμφανίσεις του στις μεγάλες διοργανώσεις του MAD, εκεί όπου ο ίδιος κατάφερε πολλές φορές να συνδυάσει το λαϊκό τραγούδι με το pop, το dance, το hip hop, τη μόδα και την πιο ανατρεπτική πλευρά του. Από το 2005 μέχρι και το 2025, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στη σκηνή των MAD events σε διαφορετικές εποχές, συνεργάστηκε με καλλιτέχνες διαφορετικών γενιών και απέδειξε ξανά και ξανά πως ήταν ένας performer που δεν φοβόταν να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό.

Η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με το MAD μετράει σχεδόν δύο δεκαετίες. Από το εντυπωσιακό «Flamenco Dance» στα Mad VMA 2005, μέχρι τις συνεργασίες του με τους Vegas, τον Stan, τον SNIK, την Πίτσα Παπαδοπούλου, την Αναστασία και τον Arash, κάθε εμφάνιση είχε τη δική της ταυτότητα. Και φυσικά, το MAD δεν ήταν μόνο τα βραβεία: το MadWalk του έδωσε πολλές φορές την ευκαιρία να ενώσει τη μουσική με τη μόδα, ενώ το Mad Secret Concert τον παρουσίασε σε ένα διαφορετικό, πιο «revised» μουσικό περιβάλλον.

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Με αφορμή την απώλειά του, το MAD.gr θυμάται τις εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη στις σημαντικότερες διοργανώσεις του MAD και κάνει ένα μουσικό flashback σε performances που, ακόμη και σήμερα, έχουν ξεχωριστή θέση στη μνήμη των fans.

Οι εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη στα MAD VMA

Mad VMA 2005 – «Flamenco Dance»

Η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τα Mad Video Music Awards ξεκινά ήδη από το 2005, με το «Flamenco Dance». Πρόκειται για μία από τις πρώτες μεγάλες στιγμές του στη σκηνή των MAD VMA και ένα performance που ταίριαζε απόλυτα στην ιδιαίτερη σκηνική του προσωπικότητα.

Ο Μαζωνάκης δεν υπήρξε ποτέ ένας καλλιτέχνης που περιοριζόταν απλώς στο να τραγουδά. Η κίνησή του, το styling και ο τρόπος που έμπαινε στη σκηνή αποτελούσαν πάντα κομμάτι της συνολικής του εμφάνισης, κάτι που φάνηκε από πολύ νωρίς και στα MAD events.

Mad VMA 2012 – Με τους Vegas στο «Λείπει πάλι ο Θεός»

Επτά χρόνια αργότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στη σκηνή των Mad VMA μαζί με τους Vegas, παρουσιάζοντας το «Λείπει Πάλι Ο Θεός». Η συνεργασία αυτή έφερε κοντά δύο διαφορετικές πλευρές της ελληνικής μουσικής σκηνής και δημιούργησε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά crossovers της συγκεκριμένης περιόδου.

Η συνύπαρξη του Μαζωνάκη με ένα από τα πιο δημοφιλή urban συγκροτήματα της εποχής έδειχνε για ακόμη μία φορά πως ο ίδιος μπορούσε να κινηθεί άνετα έξω από τα στενά όρια του λαϊκού τραγουδιού. Ήταν μια εμφάνιση που ταίριαζε απόλυτα στο κλίμα των MAD VMA, όπου διαφορετικά μουσικά είδη συναντιούνται πάνω στην ίδια σκηνή.

Mad VMA 2014 – Μαζωνάκης & Stan στο «Μου λείπεις / Έχω περάσει και χειρότερα»

Το 2014, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA μαζί με τον Stan, παρουσιάζοντας το «Μου λείπεις» σε Icon Music Remix και το «Έχω περάσει και χειρότερα». Η εμφάνιση αυτή συνδύασε δύο διαφορετικές γενιές της ελληνικής pop και λαϊκής μουσικής και απέκτησε ιδιαίτερη δυναμική πάνω στη σκηνή.

Ήταν ακόμη μία από τις συνεργασίες του που απέδειξαν ότι ο Μαζωνάκης μπορούσε να συνυπάρξει με νεότερους καλλιτέχνες χωρίς να χάνει τίποτα από την προσωπική του ταυτότητα. Αντίθετα, έμπαινε στον ήχο της κάθε εποχής και τον έκανε δικό του.

Mad VMA 2018 – «Το Gucci Φόρεμα» με τον SNIK

Το 2018 ήρθε μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεργάστηκε με τον SNIK για το «Το Gucci Φόρεμα», σε ένα performance που ένωσε το λαϊκό με το rap και το urban στοιχείο.

Το συγκεκριμένο act έχει μείνει ως ένα από τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα των MAD VMA εκείνης της περιόδου. Ο Μαζωνάκης έδειξε για ακόμη μία φορά πως δεν δίσταζε να συνεργαστεί με ονόματα της νεότερης σκηνής και να μεταφέρει ένα δικό του τραγούδι σε ένα εντελώς διαφορετικό μουσικό περιβάλλον.

Mad VMA 2018 – Με την Πίτσα Παπαδοπούλου

Στην ίδια διοργάνωση, ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε μαζί με την Πίτσα Παπαδοπούλου το «Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις / Έλα να με δεις». Η συγκεκριμένη εμφάνιση είχε εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τον έντονο ρυθμό και δίνοντας χώρο στη φωνή και στο συναίσθημα.

Η συνεργασία του με την Πίτσα Παπαδοπούλου ήταν μία από εκείνες τις στιγμές όπου ο Μαζωνάκης συναντούσε ένα κομμάτι της μουσικής παράδοσης που τον είχε επηρεάσει. Και αυτή η πλευρά του ήταν πάντα σημαντική: μπορούσε να γίνει extravagant performer, αλλά την ίδια στιγμή να επιστρέφει στην ουσία του ελληνικού τραγουδιού.

Mad VMA 2018 – «Αγαπώ σημαίνει» και το τιμητικό βραβείο

Το 2018 ήταν ξεχωριστό για τον Γιώργο Μαζωνάκη και για έναν ακόμη λόγο. Εκτός από τις performances του, τιμήθηκε στη σκηνή των Mad VMA με το Music Icon Award, μια τιμητική διάκριση που αναγνώριζε τη διαδρομή και την επιρροή του στην ελληνική μουσική.

Ο ίδιος ερμήνευσε το «Αγαπώ σημαίνει», σε μία στιγμή που είχε περισσότερο χαρακτήρα αφιερώματος στην πορεία του. Η τιμητική πλακέτα ήρθε να επισφραγίσει κάτι που είχε ήδη αποδειχθεί μέσα από τις προηγούμενες εμφανίσεις του: ο Μαζωνάκης είχε πλέον γίνει ένα από τα πρόσωπα που είχαν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία των MAD VMA.

Mad VMA 2022 – «Με λένε Γιώργο» με Κακοσαίο, Αναστασία και Lil Koni

Το 2022, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στα MAD VMA μαζί με τρία από τα πιο χαρακτηριστικά ονόματα της νεότερης γενιάς: Γιώργο Κακοσαίο, Αναστασία και Lil Koni. Το «Με λένε Γιώργο» έγινε ένα μεγάλο μουσικό crossover, με τον Μαζωνάκη να μοιράζεται τη σκηνή με καλλιτέχνες που εκπροσωπούσαν μια διαφορετική εποχή της ελληνικής μουσικής.

Η επιλογή της συγκεκριμένης συνεργασίας είχε ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν προσπάθησε ποτέ να μείνει εγκλωβισμένος στη γενιά που τον ανέδειξε. Αντίθετα, επέλεγε να συναντά τη νέα μουσική σκηνή και να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στο χθες και το σήμερα.

Mad VMA 2022 – «Tora tora (Boro boro)» με τον Arash

Στα ίδια MAD VMA, ο Μαζωνάκης ένωσε τις δυνάμεις του με τον Arash για το «Tora tora (Boro boro)». Η συνεργασία έδωσε έναν πιο international χαρακτήρα στη βραδιά και απέδειξε πως ο Μαζωνάκης μπορούσε να σταθεί με την ίδια άνεση δίπλα σε έναν διεθνή pop performer.

Με το συγκεκριμένο act, η σκηνή των MAD VMA έγινε ξανά ένας χώρος όπου διαφορετικοί ήχοι και κουλτούρες μπορούσαν να συναντηθούν. Και ο Μαζωνάκης, με την ιδιαίτερη σκηνική του ενέργεια, παρέμεινε στο επίκεντρο.

MadWalk – Όταν ο Μαζωνάκης συνάντησε τη μόδα

MadWalk 2013 – «Καλώς σας βρήκα»

Το 2013, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk by Coca-Cola light με το «Καλώς σας βρήκα». Η παρουσία του σε ένα event που ενώνει τη μόδα με τη μουσική ήταν απόλυτα ταιριαστή με την αισθητική του, αφού το styling και η εικόνα αποτελούσαν πάντα βασικό κομμάτι των εμφανίσεών του.

MadWalk 2013 – «Και λέγε λέγε» με τους Koza Mostra

Στο ίδιο MadWalk, συνεργάστηκε με τους Koza Mostra στο «Και λέγε λέγε», μέσα από το Koza Mostra Edit. Η σύμπραξη έφερε στη σκηνή έναν πιο alternative και παραδοσιακό ήχο, με τον Μαζωνάκη να προσαρμόζεται ξανά σε ένα διαφορετικό μουσικό περιβάλλον.

Η εμφάνιση αυτή είναι χαρακτηριστική της διάθεσής του να πειραματίζεται. Άλλωστε, ένα από τα στοιχεία που τον έκαναν ξεχωριστό ήταν ακριβώς αυτή η ικανότητα να αλλάζει εικόνα και ήχο χωρίς να χάνει την προσωπικότητά του.

MadWalk 2014 – «Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις»

Έναν χρόνο αργότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στο MadWalk by Coca-Cola light με το «Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις». Η εμφάνιση ένωσε για ακόμη μία φορά τη μουσική του με το fashion στοιχείο του θεσμού και επιβεβαίωσε πως ο Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που μπορούσε να μετατρέψει την πασαρέλα σε προσωπική σκηνή.

Η σχέση του με το MadWalk ήταν ιδιαίτερη, καθώς το συγκεκριμένο event του έδινε την ευκαιρία να αναδείξει όχι μόνο την ερμηνεία του αλλά και το προσωπικό του στιλ.

MadWalk 2017 – Opening Act με «Η φιλοσοφία μου / Δε γουστάρω»

Το 2017, ο Μαζωνάκης ανέλαβε το Opening Act του MadWalk by Aperol Spritz, παρουσιάζοντας το «Η φιλοσοφία μου / Δε γουστάρω». Ήταν μία εμφάνιση που έβαλε από νωρίς τον παλμό στη βραδιά και έδωσε τον τόνο για όσα θα ακολουθούσαν.

Το να ανοίγει ένας καλλιτέχνης ένα show όπως το MadWalk απαιτεί έντονη σκηνική παρουσία και ο Μαζωνάκης ήταν ίσως από τους performers που μπορούσαν να γεμίσουν τη σκηνή από το πρώτο λεπτό.

MadWalk 2017 – Με την Xenia Ghali

Στην ίδια διοργάνωση, ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεργάστηκε και με τη Xenia Ghali, σε ένα διαφορετικό performance που ανέδειξε την πιο electronic και dance πλευρά της μουσικής του. Για ακόμη μία φορά, απέδειξε πως η σκηνική του ταυτότητα δεν περιοριζόταν σε ένα συγκεκριμένο είδος.

Η συνεργασία με την Xenia Ghali ταίριαξε ιδανικά στο fashion περιβάλλον του MadWalk, όπου η μουσική λειτουργεί συχνά ως μέρος ενός μεγαλύτερου οπτικοακουστικού show.

MadWalk 2020 – The Fashion Music Project

Το 2020, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στο MadWalk για το The Fashion Music Project, αυτή τη φορά ως Closing Act. Η θέση του closing act δεν ήταν τυχαία: η εμφάνιση έπρεπε να λειτουργήσει ως το μεγάλο μουσικό φινάλε της βραδιάς.

Ο Μαζωνάκης είχε πλέον πίσω του μια πολυετή σχέση με το MAD και μπορούσε να μετατρέψει ένα fashion show σε μία ακόμη μεγάλη live εμφάνιση. Η παρουσία του έκλεισε έναν κύκλο που είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα και είχε περάσει από διαφορετικές μουσικές και αισθητικές φάσεις.

MadWalk 2025 – «Θαλασσογραφία» για την Calliope

Η τελευταία εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη στο MadWalk ήταν το 2025, όταν βρέθηκε ως Special Guest στη σκηνή του MadWalk by Three Cents για το πρώτο MadWalk of Fame, τιμώντας την Calliope. Εκεί ερμήνευσε τη «Θαλασσογραφία» του Διονύση Σαββόπουλου, έχοντας στο πλευρό του τη χορευτική ομάδα του Λυκείου των Ελληνίδων.

Ήταν μία από τις πιο ιδιαίτερες και συγκινητικές εμφανίσεις του στη διοργάνωση. Η μουσική, η ελληνική παράδοση, η μόδα και η φωτογραφία συναντήθηκαν πάνω στην ίδια σκηνή, δημιουργώντας ένα act που απέκτησε ξεχωριστό συμβολισμό. Και τελικά, αυτή η εμφάνιση έμελλε να είναι μία από τις τελευταίες φορές που ο Γιώργος Μαζωνάκης θα εμφανιζόταν στη σκηνή του MAD.

Mad Secret Concert – Το «revised» σύμπαν του Γιώργου Μαζωνάκη

Μία ξεχωριστή θέση στη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με το MAD είχε και το 7ο Mad Secret Concert by WHAT’S UP!, το 2008. Εκεί ο καλλιτέχνης παρουσιάστηκε σε ένα διαφορετικό concept, με δύο stages, ατμοσφαιρικό φωτισμό και industrial στοιχεία, επαναπροσεγγίζοντας γνωστά τραγούδια του μέσα από «revised» εκτελέσεις.

Στη σκηνή ακούστηκαν αγαπημένα τραγούδια όπως τα «Στον έρωτα παρανοείς», «Με λένε Γιώργο», «Ανήκω», «Παιδί της νύχτας», «Ένα κενό», «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», «Gucci φόρεμα», «3 το πρωί», «Φεύγω για μένα» και «Ξημερώνει πάλι». Μαζί του εμφανίστηκαν οι Émigré, Goin’ Through, Imam Baildi, Nikko Patrelakis και Σταμάτης Κραουνάκης, δημιουργώντας ένα live διαφορετικό από όσα είχαμε συνηθίσει από τον ίδιο.

Το Secret Concert ήταν ίσως μία από τις πιο χαρακτηριστικές αποδείξεις πως ο Μαζωνάκης δεν φοβόταν να πειράξει τα τραγούδια του και να τα παρουσιάσει από μια άλλη οπτική. Πίσω από τον εκκεντρικό performer υπήρχε ένας καλλιτέχνης με έντονη διάθεση για πειραματισμό και αυτό ακριβώς αποτυπώθηκε στη συγκεκριμένη βραδιά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και το MAD: Μια σχέση που άφησε εποχή

Από το «Flamenco dance» του 2005 μέχρι τη «Θαλασσογραφία» του 2025, ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το δικό του αποτύπωμα στις σκηνές του MAD. Δεν ήταν μόνο οι μεγάλες επιτυχίες ή οι συνεργασίες με διαφορετικούς καλλιτέχνες. Ήταν κυρίως η διάθεσή του να μεταμορφώνει κάθε εμφάνιση σε κάτι διαφορετικό, είτε βρισκόταν σε μια τεράστια σκηνή βραβείων είτε σε μια πασαρέλα είτε σε ένα πιο ατμοσφαιρικό Secret Concert.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ένας από τους καλλιτέχνες που κατάφεραν να ενώσουν διαφορετικές γενιές και μουσικά είδη. Από τους Vegas, τον Stan και τον SNIK μέχρι τον Arash, την Αναστασία και τον Γιώργο Κακοσαίο, δεν σταμάτησε να αναζητά νέες συνεργασίες και νέους τρόπους να παρουσιάζει τη μουσική του.

Και κάπως έτσι, οι εμφανίσεις του στο MAD δεν αποτελούν απλώς ένα αρχείο από performances. Είναι μικρά κομμάτια μιας μεγάλης πορείας που σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου 2026, αποκτούν διαφορετικό βάρος. Ο «Μαζώ» μπορεί να έφυγε από τη ζωή, όμως οι στιγμές που χάρισε στη σκηνή – και μαζί τους η χαρακτηριστική του ενέργεια, το στιλ και η φωνή του θα συνεχίσουν να υπάρχουν μέσα από τη μουσική του.

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