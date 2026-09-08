Fashion 08.09.2026

Οι πιο iconic τσάντες της αγοράς για να μπεις στη νέα σχολική χρονιά με άλλο αέρα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, βρες το σακίδιο που θα γίνει ο καλύτερος σύμμαχος στην καθημερινότητά σου στο σχολείο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η επιλογή σχολικής τσάντας πρέπει να εστιάζει στην εργονομία, την άνεση και την πρακτικότητα.
  • Ιδανικές είναι οι τσάντες με ανατομική πλάτη, φαρδιά λουριά και πολλαπλές θήκες για οργάνωση.
  • Η αισθητική κυμαίνεται από μίνιμαλ μονόχρωμα σχέδια έως statement κομμάτια με έντονα χρώματα ή ιδιαίτερα υφάσματα.
  • Η ποιότητα των υλικών, τα ανθεκτικά φερμουάρ και η αντοχή στο νερό είναι σημαντικά κριτήρια αγοράς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι έχει ήδη ξεκινήσει και, καθώς ο αγιασμός πλησιάζει απειλητικά στις 11 Σεπτεμβρίου και η επίσημη έναρξη των μαθημάτων είναι προγραμματισμένη για τις 14 του μήνα, ο πανικός για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής βρίσκεται στο ζενίθ. Ανεξάρτητα από το αν επιστρέφεις στα θρανία του σχολείου ή ετοιμάζεσαι για τις πρώτες αλχημιές του πανεπιστημίου, η αγορά της κατάλληλης σχολικής τσάντας είναι το απόλυτο must-have ritual που ορίζει τη διάθεση για τη νέα χρονιά. Tο φετινό παιχνίδι παίζεται στο στυλ, στην πρακτικότητα και κυρίως στο έξυπνο shopping που δεν θα αδειάσει τον τραπεζικό σου λογαριασμό.

tsanta_epistrofi_sxoleio
Unsplash

Το νούμερο ένα κριτήριο για να βρεις το τέλειο σακίδιο δεν είναι άλλο από την εργονομία και την άνεση, ειδικά αν κουβαλάς μισή βιβλιοθήκη μαζί σου καθημερινά. Ψάξε για σχέδια με ενισχυμένες, ανατομικές πλάτες και φαρδιά, μαλακά λουριά που δεν θα σου κόβουν τους ώμους μετά από τρεις ώρες καθιστικού χρόνου. Οι πολλαπλές θήκες και τα εσωτερικά χωρίσματα είναι επίσης σωτήρια, καθώς σε γλιτώνουν από το αιώνιο ψάξιμο του κινητού, των κλειδιών ή των ακουστικών σου στον «βυθό» της τσάντας. Ένα καλοφτιαγμένο σακίδιο μοιράζει σωστά το βάρος και προστατεύει τη μέση σου, αποδεικνύοντας ότι η υγεία και η μόδα μπορούν να συμβαδίσουν άψογα.

Διάβασε επίσης: Με αυτά τα outfits η επιστροφή σου στο σχολείο θα είναι πιο iconic από ποτέ

Όσον αφορά την αισθητική, το φετινό στυλ κινείται σε δύο άξονες: από τη μία τα διαχρονικά, μίνιμαλ μονόχρωμα κομμάτια σε γήινους τόνους ή κλασικό μαύρο που ταιριάζουν με τα πάντα, και από την άλλη τα πιο statement σχέδια με έντονα χρώματα, μεταλλικές λεπτομέρειες ή ιδιαίτερα υφάσματα όπως το νάιλον και το ανθεκτικό καμβά. Το ζητούμενο είναι να βρεις κάτι που εκφράζει την προσωπικότητά σου και δείχνει cool, χωρίς να προσπαθείς υπερβολικά. Μια τσάντα με χαρακτήρα μπορεί να αναβαθμίσει ακόμα και το πιο απλό look με τζιν και φούτερ, κάνοντας σε να ξεχωρίσεις από την πρώτη κιόλας μέρα στο προαύλιο.

tsanta_sxoleiou
Unsplash

Πριν καταλήξεις στην τελική σου αγορά, αφιέρωσε λίγο χρόνο για να τσεκάρεις την ποιότητα των υλικών και κυρίως των φερμουάρ, καθώς τίποτα δεν είναι πιο εκνευριστικό από μια τσάντα που σε προδίδει τον Οκτώβριο. Βεβαιώσου ότι το ύφασμα είναι ανθεκτικό και ιδανικά αδιάβροχο, ώστε να αντέξει τις ξαφνικές φθινοπωρινές μπόρες αλλά και την καθημερινή ταλαιπωρία στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή στο θρανίο. Μια έξυπνη έρευνα αγοράς θα σου αποκαλύψει απίθανες επιλογές value for money που δεν υστερούν σε τίποτα από τα ακριβά επώνυμα μοντέλα.

tsanta_sxoleiou
Unsplash

Τελικά, η κατάλληλη σχολική τσάντα είναι εκείνη που σε κάνει να νιώθεις έτοιμος να κατακτήσεις τη χρονιά, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με το προσωπικό σου vibe. Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για τις 14 Σεπτεμβρίου, οργάνωσε τα ψώνια σου χωρίς άγχος, δες τι πραγματικά χρειάζεσαι και κάνε μια επιλογή που θα σε συντροφεύει σε κάθε διάλειμμα, καφέ και εξόρμηση. Καλή σχολική χρονιά με στυλ και γεμάτες μπαταρίες!

1. Maui & Sons

sxoliki_tsanta_maui_sons

2. Polo 

polo_tsanta_sxoleiou

3. Must Team

must_team_tsanta

4. Totto Morral Eimy

totto_moral_tsanta_sxoleiou

5. Benetton

benetton_tsanta_sxoleiou

6. BackUp

bckup_sxoliki_tsanta

7. Starpak

starpak_tsanta

8. Sentio

sentio_tsanta_sxoleiou

9. Eastpak

eastpak_tsanta_sxoleiou

10. No fear

no_fear_tsanta

Κεντρική Εικόνα: Unsplash

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Back to base ΣΧΟΛΕΙΟ σχολική τσάντα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα»: Η ιστορία χιλιάδων παιδιών στη σκηνή του Θεάτρου Nous

«Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα»: Η ιστορία χιλιάδων παιδιών στη σκηνή του Θεάτρου Nous

08.09.2026
Επόμενο
Γιώργος Λιβάνης: Η καλοκαιρινή ανάμνηση που δεν θα ξεχάσει ποτέ έχει πρωταγωνιστή τον γιο του

Γιώργος Λιβάνης: Η καλοκαιρινή ανάμνηση που δεν θα ξεχάσει ποτέ έχει πρωταγωνιστή τον γιο του

08.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τα 5 κορυφαία fashion trends από το Λονδίνο που αξίζει να δοκιμάσεις τώρα
Fashion

Τα 5 κορυφαία fashion trends από το Λονδίνο που αξίζει να δοκιμάσεις τώρα

08.09.2026
Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία
Beauty

Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία

08.09.2026
Η ώρα που τρως τις τροφές σου έχει σημασία – Ποιες χρειάζονται καλύτερο timing
Life

Η ώρα που τρως τις τροφές σου έχει σημασία – Ποιες χρειάζονται καλύτερο timing

08.09.2026
Suede eyeshadow: Η επιστροφή των 90’s στο μακιγιάζ είναι πραγματικότητα!
Beauty

Suede eyeshadow: Η επιστροφή των 90’s στο μακιγιάζ είναι πραγματικότητα!

08.09.2026
Το viral hack του Instagram για να μην κουβαλάς ποτέ ξανά την ομπρέλα στο χέρι
Fashion

Το viral hack του Instagram για να μην κουβαλάς ποτέ ξανά την ομπρέλα στο χέρι

08.09.2026
Γαρυφαλλιά Καληφώνη & Χρήστος Μάστορας: Μια ματιά στο stylish σαλόνι τους είναι το απόλυτο deco inspo
Life

Γαρυφαλλιά Καληφώνη & Χρήστος Μάστορας: Μια ματιά στο stylish σαλόνι τους είναι το απόλυτο deco inspo

08.09.2026
Η Ελλάδα μέσα από τον φακό του Hollywood: Οι ταινίες που γεμίζουν βαλίτσες
Life

Η Ελλάδα μέσα από τον φακό του Hollywood: Οι ταινίες που γεμίζουν βαλίτσες

08.09.2026
Χιούμορ στη σχέση: Πότε ενώνει και πότε πληγώνει
Life

Χιούμορ στη σχέση: Πότε ενώνει και πότε πληγώνει

07.09.2026
Frankensteining: Το απόλυτο red flag στις σχέσεις που αγνοείς επιδεικτικά!
Life

Frankensteining: Το απόλυτο red flag στις σχέσεις που αγνοείς επιδεικτικά!

07.09.2026
Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google

Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google

4 makeup hacks που οι επαγγελματίες δεν σου λένε

4 makeup hacks που οι επαγγελματίες δεν σου λένε

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο

Τα 7 φυτά που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυτέψεις τον Σεπτέμβριο

Οι πιο iconic τσάντες της αγοράς για να μπεις στη νέα σχολική χρονιά με άλλο αέρα

Οι πιο iconic τσάντες της αγοράς για να μπεις στη νέα σχολική χρονιά με άλλο αέρα

Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία

Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία

Η ώρα που τρως τις τροφές σου έχει σημασία – Ποιες χρειάζονται καλύτερο timing

Η ώρα που τρως τις τροφές σου έχει σημασία – Ποιες χρειάζονται καλύτερο timing

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast