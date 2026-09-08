Γαρυφαλλιά Καληφώνη & Χρήστος Μάστορας: Μια ματιά στο stylish σαλόνι τους είναι το απόλυτο deco inspo

Από τα γήινα χρώματα μέχρι το ιδιαίτερο φωτιστικό, δες τις deco επιλογές στο σαλόνι της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη και του Χρήστου Μάστορα

Με μια ματιά Το σαλόνι της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη και του Χρήστου Μάστορα συνδυάζει minimal αισθητική με ζεστές λεπτομέρειες.

Χρησιμοποιούνται γήινες αποχρώσεις, ιδιαίτερα έπιπλα και διαφορετικές υφές για κομψό και cozy αποτέλεσμα.

Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός, με φωτιστικό δαπέδου και πορτοκαλί λάμψη, ενισχύει τη ζεστασιά του χώρου.

Το minimal σαλόνι τους ξεχωρίζει για την καθαρή αισθητική, τον χαρακτήρα και τις χρωματικές πινελιές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το minimal deco έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στη διακόσμηση τα τελευταία χρόνια, όμως το ζητούμενο είναι να καταφέρεις έναν χώρο να δείχνει λιτός χωρίς να γίνεται ψυχρός. Και φαίνεται πως η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας έχουν βρει αυτή την ισορροπία στο σαλόνι τους, επιλέγοντας μία αισθητική που συνδυάζει μοντέρνα στοιχεία με ζεστές λεπτομέρειες.

Μία ανάρτηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη στο Instagram μάς έδωσε μία μικρή ματιά στον χώρο και ήταν αρκετή για να τραβήξει την προσοχή μας το stylish background. Γήινες αποχρώσεις, ιδιαίτερα έπιπλα, διαφορετικές υφές και ατμοσφαιρικός φωτισμός δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα κομψό και cozy. Με λίγα λόγια, είναι από εκείνα τα σαλόνια που μοιάζουν σαν να έχουν βγει κατευθείαν από Pinterest.

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Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να αντιγράψεις ολόκληρο τον χώρο για να πάρεις ιδέες. Μερικές από τις επιλογές τους μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν ως deco inspo για οποιοδήποτε σπίτι, ειδικά αν αγαπάς τα neutral χρώματα, τα statement αντικείμενα και τη σύγχρονη αισθητική χωρίς υπερβολές.

Η βάση του σαλονιού κινείται σε θερμούς και γήινους τόνους, οι οποίοι κάνουν τον χώρο να δείχνει ήρεμος και αρμονικός. Οι neutral αποχρώσεις αφήνουν παράλληλα τα έπιπλα και τα διακοσμητικά να ξεχωρίσουν, χωρίς να δημιουργείται η αίσθηση ενός υπερβολικά φορτωμένου δωματίου.

Το συγκεκριμένο χρωματικό mood είναι επίσης ένας από τους πιο εύκολους τρόπους για να κάνεις ένα minimal σαλόνι να αποκτήσει περισσότερη ζεστασιά. Beige, καφέ, γκρι και άλλες φυσικές αποχρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση, ενώ τα πιο ιδιαίτερα αντικείμενα δίνουν τις απαραίτητες πινελιές χαρακτήρα.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο φωτισμός, ο οποίος φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί για να κάνει τον χώρο ακόμη πιο ατμοσφαιρικό. Δίπλα στον άνετο καναπέ με τη γκρι υφασμάτινη επένδυση διακρίνεται ένα ψηλό, κυλινδρικό φωτιστικό δαπέδου που προσφέρει απαλό φως.

Παράλληλα, στον πίσω τοίχο δημιουργείται μία ζεστή πορτοκαλί λάμψη που θυμίζει χρώματα ηλιοβασιλέματος. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια αλλάζει αμέσως το mood του δωματίου και αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το σωστό lighting όταν θέλεις ένα minimal σαλόνι να δείχνει cozy.

Το minimal δεν σημαίνει βαρετό

Αν κάτι ξεχωρίζει από το σαλόνι τους, είναι πως καταφέρνει να κρατάει μία καθαρή και μοντέρνα αισθητική, χωρίς να χάνει την προσωπικότητά του. Οι γήινες αποχρώσεις λειτουργούν ως ήρεμη βάση, τα ιδιαίτερα έπιπλα δίνουν χαρακτήρα και οι μικρές χρωματικές πινελιές κάνουν τον χώρο πιο ενδιαφέροντα.

Ο συνδυασμός αυτός είναι ίσως και το μεγαλύτερο deco inspo που μπορούμε να κρατήσουμε: λίγα και σωστά κομμάτια, ενδιαφέρουσες υφές, ένα statement αντικείμενο και ζεστός φωτισμός μπορούν να μεταμορφώσουν ένα σαλόνι. Και ναι, το αποτέλεσμα στο σπίτι της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη και του Χρήστου Μάστορα είναι definitely worth saving στο Pinterest.

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