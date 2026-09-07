Beauty 07.09.2026

8 nail trends που θα κάνουν την επιστροφή στα αμφιθέατρα πιο iconic από ποτέ

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Από τις ζεστές φθινοπωρινές μέχρι τα πιο παιχνιδιάρικα nail art, δες ποιες είναι οι κορυφαίες τάσεις στα νύχια
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η επιστροφή στα αμφιθέατρα προσφέρεται για εντυπωσιακή επανεμφάνιση, με το μανικιούρ να αναδεικνύει την προσωπική αισθητική.
  • Δημοφιλείς τάσεις περιλαμβάνουν το γαλλικό σε μοτίβο ταρταρούγας, σοκολατί αποχρώσεις και πράσινους τόνους matcha.
  • Επιστρέφουν τα σχέδια εμπνευσμένα από τα 00's με πέτρες και στρας, καθώς και το ακαδημαϊκό καρό.
  • Άλλες τάσεις είναι η ασυμμετρία στο γαλλικό, ο συνδυασμός πολλαπλών σχεδίων και τα contrast studs.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή στα αμφιθέατρα δεν σηματοδοτεί απλώς την τυπική έναρξη μιας νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, αλλά φέρνει μαζί της έναν μοναδικό ενθουσιασμό, τις πρώτες φθινοπωρινές ανάσες στον αέρα και την ανυπομονησία για τις συναντήσεις με φίλους μετά από μήνες χαλάρωσης. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ξεκούρασης και διακοπών, είναι απολύτως φυσικό να θέλουμε να κάνουμε μια δυναμική και εντυπωσιακή επανεμφάνιση, κλέβοντας τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας ημέρα στη σχολή. Είτε πρόκειται για μια νέα αρχή είτε απλώς για την επιστροφή στα γνώριμα λημέρια, η προετοιμασία της εμφάνισής μας αποτελεί μια απολαυστική διαδικασία που τονώνει την αυτοπεποίθηση και μας βάζει αμέσως στο κατάλληλο κλίμα της σεζόν.

Κοντινό πλάνο στα νύχια της Tate McRae με απαλό κίτρινο γαλλικό μανικιούρ
https://www.instagram.com/nailsxanalysse/

Είτε υπάρχει αυστηρό dress code είτε σας επιτρέπει να πειραματίζεστε ελεύθερα με τις τάσεις της μόδας, υπάρχει ένα στοιχείο που μπορεί να δέσει τέλεια κάθε σας εμφάνιση και να αναδείξει την προσωπική σας αισθητική: ένα κομψό και προσεγμένο μανικιούρ. Από τις κλασικές, διαχρονικές επιλογές που αποπνέουν σοβαρότητα μέχρι τα πιο τολμηρά και δημιουργικά σχέδια nail art, τα νύχια σας μπορούν να γνούν ο απόλυτος καμβάς αυτοέκφρασης. Ακολουθούν οι 8 κορυφαίες τάσεις που θα κυριαρχήσουν στα θρανία, δίνοντάς σας την τέλεια έμπνευση για να ξεκινήσετε το νέο εξάμηνο με απόλυτο στυλ.

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1. Tortoiseshell tips

Το λεπτό γαλλικό σε μοτίβο ταρταρούγας αποπνέει μια ζεστή, φθινοπωρινή αύρα που ταιριάζει ιδανικά στην εποχή. Είναι αρκετά διακριτικά ώστε να υπακούν σε αυστηρούς κανόνες ντυσίματος, αλλά παράλληλα αρκετά εντυπωσιακά για να κλέψουν τις εντυπώσεις.

tartarouga_nixia
https://www.instagram.com/polishedbylolo/

2. Melted milk chocolate

Οι γήινες, σοκολατί αποχρώσεις με εξαιρετικά γυαλιστερό φινίρισμα αποτελούν την τέλεια μετάβαση από τα φωτεινά καλοκαιρινά χρώματα τη νέα σεζόν. Δείχνουν πλούσιες, κομψές και ταιριάζουν άψογα με τα πρώτα φθινοπωρινά ρούχα της γκαρνταρόμπας σας.

chocolate_milk_nixia
https://www.instagram.com/polishedbylolo/

3. Matcha vibes

Για τους λάτρεις της καφεΐνης και του αγαπημένου πρωινού ροφήματος, τα mismatched σχέδια σε πράσινους τόνους προσφέρουν μια παιχνιδιάρικη και cool πινελιά. Είναι η τέλεια επιλογή για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό χωρίς πολύπλοκα και χρονοβόρα σχέδια nail art.

matacha_nails
https://www.instagram.com/imarninails/

4. Επιστροφή στα 00’s

Εμπνευσμένες από τη μεγάλη επιστροφή της αισθητικής των αρχών της δεκαετίας του 2000, οι μικρές πέτρες και τα στρας στα νύχια προσθέτουν μια λαμπερή νότα. Αποτελούν την ιδανική επιλογή για τις πρώτες σχολικές εκδηλώσεις ή βραδινές εξόδους μετά το μάθημα.

y2k_nixia

5. Ασυμμετρία στο γαλλικό

Μια σύγχρονη και ανατρεπτική παραλλαγή του κλασικού γαλλικού μανικιούρ, όπου οι γραμμές τοποθετούνται ασύμμετρα στα άκρα. Η συγκεκριμένη τεχνική δημιουργεί ένα μοναδικό οπτικό αποτέλεσμα που τραβάει την προσοχή χωρίς να γίνεται υπερβολική.

galliko_manicure
https://www.instagram.com/vanityprojects/

6. Aκαδημαϊκό καρό

Το κλασικό ακαδημαϊκό καρό σχέδιο φέρνει έναν αέρα προηγμένων σπουδών και vintage κομψότητας στα άκρα σας. Συνδυάζεται εξαιρετικά με ζακέτες και κολεγιακό στυλ, βάζοντάς σας αμέσως στο κλίμα της νέας σχολικής χρονιάς.

karo_nixia
https://www.instagram.com/chummy.nails/

7. Mismatched mania

Όταν δεν μπορείς να αποφασίσεις ποιο σχέδιο σου αρέσει περισσότερο, η τάση αυτή σου επιτρέπει να τα συνδυάσεις όλα μαζί. Γαλλικό, animal print και μεταλλικά chrome τελειώματα συναντιούνται σε ένα ασύμμετρο και άκρως εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

mismatched_nails
https://www.instagram.com/chummy.nails/

8. Contrast studs

Μια απλή αλλά εξαιρετικά δυναμική τεχνική με τρισδιάστατες λεπτομέρειες που δίνει χαρακτήρα σε ένα μονόχρωμο μανικιούρ. Παίζοντας με αντίθετες αποχρώσεις και μικρές κουκκίδες στα δύο χέρια, το τελικό αποτέλεσμα δείχνει μοντέρνο και ιδιαίτερα προσεγμένο.

stud_nixia
https://www.instagram.com/nailsby_hal/

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