TV & Media 07.09.2026

«Μεγάλη Εικόνα»: Επιστρέφει απόψε με τη Νίκη Λυμπεράκη στο MEGA

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Η εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη επιστρέφει απόψε, 07 Σεπτεμβρίου στις 24:00, μέσα από τη συχνότητα του MEGA
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη επιστρέφει στο MEGA απόψε, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 24:00.
  • Η πρεμιέρα εστιάζει στις πολιτικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την 90ή ΔΕΘ και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.
  • Η εκπομπή θα αναλύσει τις δηλώσεις, τις πολιτικές αντιδράσεις και τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται.
  • Στόχος είναι η χαρτογράφηση του νέου πολιτικού τοπίου και η παρουσίαση διαφορετικών πλευρών της επικαιρότητας.
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Η «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη επιστρέφει απόψε, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στο MEGA, ανοίγοντας ξανά τον φάκελο της πολιτικής επικαιρότητας. Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα στις 24:00 και έρχεται σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στιγμή, με το πολιτικό σκηνικό να βρίσκεται στο επίκεντρο μετά την ομιλία και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ.

Nicky Lymperaki

Στην πρώτη της εκπομπή για τη νέα σεζόν, η Νίκη Λυμπεράκη και οι καλεσμένοι της θα επιχειρήσουν να αποκωδικοποιήσουν όσα ειπώθηκαν από τη Θεσσαλονίκη και να καταγράψουν τις πρώτες αντιδράσεις. Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις έχουν ήδη ανοίξει έναν νέο κύκλο συζητήσεων, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετούνται και να διαμορφώνουν τη δική τους απάντηση.

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Έτσι, η «Μεγάλη Εικόνα» επιστρέφει με στόχο να φωτίσει όσα βρίσκονται πίσω από τις δηλώσεις και τις πολιτικές αντιδράσεις, εξετάζοντας τα επόμενα βήματα και τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Η Νίκη Λυμπεράκη μαζί με τους καλεσμένους της θα επιχειρήσουν να χαρτογραφήσουν το νέο πολιτικό τοπίο και να παρουσιάσουν τις διαφορετικές πλευρές της επικαιρότητας.

Στο επίκεντρο η επόμενη ημέρα μετά τη ΔΕΘ

Η φετινή 90ή ΔΕΘ βρίσκεται στο επίκεντρο της πρώτης εκπομπής, καθώς οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού έχουν προκαλέσει ήδη πολιτικές αντιδράσεις. Η «Μεγάλη Εικόνα» θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, αλλά και τα σημεία στα οποία επιλέγουν να ασκήσουν κριτική.

Παράλληλα, η συζήτηση θα στραφεί στις διαφορετικές προσεγγίσεις που διαμορφώνονται στην πολιτική σκηνή και στον τρόπο με τον οποίο κάθε πλευρά επιχειρεί να απαντήσει στην ατζέντα που τέθηκε από τη Θεσσαλονίκη.

Η Νίκη Λυμπεράκη επιστρέφει στο MEGA

Με τη γνώριμη δημοσιογραφική της ματιά, η Νίκη Λυμπεράκη επιστρέφει στο MEGA για μία ακόμη σεζόν «Μεγάλης Εικόνας», έχοντας απέναντί της πρόσωπα που θα σχολιάσουν τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

Η νέα σεζόν ξεκινά με ένα θέμα που αναμένεται να απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα τις επόμενες ημέρες: τι σημαίνουν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, ποιες είναι οι απαντήσεις της αντιπολίτευσης και ποιο είναι τελικά το νέο τοπίο που διαμορφώνεται μετά τη ΔΕΘ.

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MEGA Μεγάλη εικόνα Νίκη Λυμπεράκη
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