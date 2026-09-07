TV & Media 07.09.2026

«Super Κατερίνα»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10:00 στον Alpha

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Η «Super Κατερίνα» επιστρέφει στον ALPHA για τη νέα τηλεοπτική σεζόν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10:00
Mad.gr

Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στον Alpha για 6η χρονιά και μαζί της επιστρέφει η αγαπημένη μας πρωινή συνήθεια. Η «Super Κατερίνα» το απόλυτο ραντεβού των 10:00 έρχεται και φέτος με την πιο super ομάδα και την ακόμα πιο super ενέργεια!

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Αποκλειστικά, επικαιρότητα, ψυχαγωγία, ενημέρωση, πρωταγωνιστές! Όσα συμβαίνουν γύρω μας, όσα συζητάμε και όσα θέλουμε να γνωρίζουμε, δίνουν καθημερινά ραντεβού στη «Super Κατερίνα».

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου – Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πότε κάνουν πρεμιέρα «Super Κατερίνα» και «Happy Day»»

Με live συνδέσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ, αποκαλύψεις, κοινωνικά θέματα που μας αγγίζουν, τηλεοπτικό και καλλιτεχνικό παρασκήνιο, η δημοσιογραφική ομάδα βρίσκεται στην καρδιά της επικαιρότητας!

Στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου η πιο super ομάδα:

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης με την πολύχρονη δημοσιογραφική του εμπειρία, πάντα ενημερωμένος και πάντα έτοιμος να καυτηριάσει τα κακώς κείμενα, η Φρόσω Κυριαζή με τη δική της ξεχωριστή θέση σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα και ο Χάρης Χρονόπουλος με όλα τα νέα του εξωτερικού, τα πρόσωπα της μυθοπλασίας του Alpha και τη θετική του ενέργεια!

Και η μία και μοναδική Δάφνη Μπόκοτα με την εμπειρία, τον αυθορμητισμό και τη δική της ξεχωριστή ματιά στην ελληνική πραγματικότητα ολοκληρώνει τη πιο δυναμική παρέα της πρωινής ζώνης.

Μαζί τους…

Η Έλενα Πολυκάρπου με τα Quiz που όλοι προσπαθούν να λύσουν και τα αποκλειστικά που κανείς άλλος δε μπορεί να έχει!

Η Βάσια Μαυράκη γνωρίζει τα άστρα και τα ζώδια καλύτερα από τον καθένα και μοιράζεται καθημερινά τις προβλέψεις της για super μέρες!

Ο Πέτρος Συρίγος αναλαμβάνει και φέτος να δώσει γεύση στα πρωινά μας με εύκολες, νόστιμες και δημιουργικές προτάσεις!

Η «Super Κατερίνα» επιστρέφει ενωμένη, δυνατή και γεμάτη όρεξη για μια χρονιά που θα μείνει αξέχαστη!

Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 10:00 π.μ., στον Alpha.

Γιατί όταν ξεκινά η «Super Κατερίνα», η μέρα ξεκινά… Super!

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σταματόπουλος

Αρχισυνταξία: Μιχάλης Πλεμένος

Παραγωγή: Green Pixel

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