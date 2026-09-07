Corporate News 07.09.2026

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση σχολικών ειδών για ευάλωτες οικογένειες

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Σχολικά είδη συγκεντρώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί σε συγκέντρωση σχολικών ειδών για ευάλωτες οικογένειες.
  • Στόχος είναι η ανακούφιση οικογενειών με παιδιά που φοιτούν σε δημόσια σχολεία.
  • Τα είδη θα διατεθούν σε μαθητές οικογενειών που υποστηρίζονται από προγράμματα του Οργανισμού.
  • Η δράση πραγματοποιείται από 4 έως 30 Σεπτεμβρίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση σχολικών ειδών για ευάλωτες οικογένειες. Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο παροχής ολιστικής υποστήριξης ευάλωτων οικογενειών και ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για τη συγκέντρωση σχολικών ειδών, με σκοπό την ανακούφιση οικογενειών με παιδιά που φοιτούν στο δημόσιο σχολείο.

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Τα συγκεντρωθέντα είδη θα διατεθούν σε μαθητές οικογενειών που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας της Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας του Οργανισμού.

Όσοι επιθυμούν να συμβάλουν στη δράση, μπορούν να προσέρχονται από τις 04/09/2026 έως και τις 30/09/2026, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00–18:00, στα ακόλουθα σημεία:

• Αθήνα: είτε στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθηνών, επί της οδού Αλκιβιάδου 4, είτε στα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ., επί της οδού Λυκαβηττού 1.

• Θεσσαλονίκη: επί της οδού Κουντουριώτου 10.

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Τα ζητούμενα είδη αφορούν σε σχολικές τσάντες, κασετίνες, γραφική ύλη, τετράδια, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, καινούρια ή σε καλή κατάσταση, τα οποία θα διατεθούν στο σύνολο των μαθητών όλων των βαθμίδων (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο), στο πλαίσιο των δράσεων στήριξης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς τις οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Με τη δική σας στήριξη, κάθε παιδί ξεκινά το σχολείο με χαμόγελο!

Χορηγία Mad & Mad Radio 106,2

 

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