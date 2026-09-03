TV & Media 03.09.2026

«Μια Γυναίκα»: Δες το backstage video της νέας δραματικής σειράς του Alpha

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Γνώρισε τη Μαρίνα, την ηρωίδα της νέας σειράς «Μια Γυναίκα» του Alpha, και δες όσα έγιναν στα παρασκήνια της φωτογράφισης
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η σειρά «Μια Γυναίκα» του Alpha αφορά μια ηρωίδα που χάνει τον σύζυγό της και πρέπει να ξαναχτίσει τη ζωή της.
  • Η Μαρίνα, η κεντρική ηρωίδα, αντιμετωπίζει δυσκολίες, νέους έρωτες και μυστικά από το παρελθόν.
  • Τα γυρίσματα της σειράς βρίσκονται σε εξέλιξη, με έμφαση στους φυσικούς χώρους και την ατμόσφαιρα.
  • Κυκλοφόρησε ένα backstage video με τους πρωταγωνιστές κατά τη διάρκεια φωτογράφισης για τη σειρά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια γυναίκα βρίσκεται ξαφνικά μπροστά σε μια ζωή που δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνη που είχε ονειρευτεί. Η νέα δραματική σειρά του Alpha, «Μια Γυναίκα», ακολουθεί τη διαδρομή της Μαρίνας, μιας ηρωίδας που θα χρειαστεί να βρει ξανά τις ισορροπίες της και να σταθεί στα πόδια της, όταν μια τραγική εξέλιξη ανατρέπει όλα όσα θεωρούσε δεδομένα.

Ηθοποιός σε σκηνή από τις νέες σειρές που έρχονται στον Alpha, με ενδιαφέρουσες ιστορίες.
https://www.instagram.com/alphatv/

Η Μαρίνα έχει γνωρίσει τον μεγάλο έρωτα και έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, αποκτώντας δύο παιδιά που αποτελούν πλέον την απόλυτη προτεραιότητά της. Όταν, όμως, η απώλεια του συζύγου της αλλάζει για πάντα την καθημερινότητά της, εκείνη καλείται να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα γεμάτη δυσκολίες, ενώ παράλληλα προσπαθεί να προστατεύσει τα παιδιά της και να ξαναχτίσει τη ζωή της από την αρχή.

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Στην πορεία αυτή τίποτα δεν θα είναι απλό. Νέες γνωριμίες, ένας ακόμη έρωτας, λάθη, δύσκολες αποφάσεις και επικίνδυνες καταστάσεις θα μπουν στον δρόμο της, ενώ μυστικά που έρχονται από το παρελθόν θα την αναγκάσουν να δει ανθρώπους και καταστάσεις με διαφορετικό μάτι. Και ενώ τα γυρίσματα της σειράς συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς, η κάμερα μπήκε στα παρασκήνια και κατέγραψε στιγμές από τη φωτογράφιση των πρωταγωνιστών.

Ζευγάρι με μπουκέτο λουλουδιών στη Φολέγανδρο, από τη νέα σειρά του Alpha «Μια γυναίκα».
Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα της σειράς «Μια γυναίκα» στη Φολέγανδρο.

Η κάμερα μπήκε στα παρασκήνια

Τα γυρίσματα της «Μια Γυναίκα» βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους φυσικούς χώρους στους οποίους πραγματοποιούνται να αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ατμόσφαιρας της σειράς. Οι εικόνες από τα γυρίσματα δίνουν μια πρώτη γεύση από τον κόσμο στον οποίο θα κινηθούν οι χαρακτήρες και από την ένταση που θα χαρακτηρίζει την ιστορία.

Ζευγάρι με λευκά ρούχα στη Φολέγανδρο, με φόντο εκκλησία και μπλε ουρανό, από τη νέα σειρά «Μια γυναίκα».
Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα της σειράς «Μια γυναίκα» στη Φολέγανδρο.

Παράλληλα, ένα backstage video μας μεταφέρει πίσω από τις κάμερες, αυτή τη φορά την ώρα που οι πρωταγωνιστές φωτογραφίζονται για τη νέα σειρά. Μακριά από τους ρόλους και τις δραματικές εξελίξεις, οι ηθοποιοί εμφανίζονται σε πιο χαλαρές στιγμές, δίνοντας μια διαφορετική ματιά στη διαδικασία που προηγείται της τηλεοπτικής πρεμιέρας.

Ζευγάρι σε νυφικό φόρεμα και λευκό πουκάμισο με μπουκέτο λουλουδιών, στις πρώτες εικόνες από τη νέα σειρά του Alpha στη Φολέγανδρο.
Σκηνή από τα γυρίσματα της νέας σειράς «Μια γυναίκα» στη Φολέγανδρο.

Η «Μια Γυναίκα» έρχεται να προσθέσει στον Alpha μια ιστορία που συνδυάζει οικογένεια, έρωτα, απώλεια, ανατροπές και μυστικά, με μια κεντρική ηρωίδα που δεν έχει άλλη επιλογή από το να προχωρήσει μπροστά. Για τη Μαρίνα, η νέα ζωή δεν θα είναι εύκολη, όμως κάθε δυσκολία θα τη φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια που πρέπει να αντιμετωπίσει.

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