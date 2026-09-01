TV & Media 01.09.2026

Νίκος Χατζηνικολάου: Επιστρέφει στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1- Ο ρόλος της Σίας Κοσιώνη

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Από τις 7 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Χατζηνικολάου βρίσκεται καθημερινά στον ΑΝΤ1 με ένα νέο ενημερωτικό τηλεοπτικό ραντεβού
Mad.gr

Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο σκηνικό της επικαιρότητας, η ανάγκη για ουσιαστική ενημέρωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Δεν αρκεί, όμως, να γνωρίζουμε μόνο τι συμβαίνει, αλλά κυρίως πώς αυτό αποκωδικοποιείται για την καθημερινότητά μας.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου και η Σία Κοσιώνη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 18:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου θα δίνει, με το κύρος και την εγκυρότητά του, την πιο αξιόπιστη χαρτογράφηση της ειδησεογραφίας. Με τη γνώση και την πολυετή εμπειρία του θα  αναδεικνύει την ουσία πίσω από την είδηση και θα φέρνει σε πρώτο πλάνο τα σημαντικά θέματα που καθορίζουν το σήμερα και επηρεάζουν το αύριο.

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Μαζί του στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, το  ισχυρό δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του ANT1NEWS θα παρουσιάζει, μέσα από αποκλειστικά ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις, την πιο έγκαιρη και ολοκληρωμένη εικόνα των γεγονότων.

Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, θα παρεμβαίνει με το σχόλιό της η Σία Κοσιώνη, συμβάλλοντας στην πληρέστερη κατανόηση όλων όσων διαμορφώνουν την επικαιρότητα.

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ANT1 ενημέρωση Νίκος Χατζηνικολάου
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