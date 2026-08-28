TV & Media 28.08.2026

«Για Σένα»: Γνώρισε τον Μάρκο, τον ήρωα που υποδύεται ο Νίκος Μήλιας

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Γνώρισε τον Μάρκο Ελευθερίου, τον χαρακτήρα που υποδύεται ο Νίκος Μήλιας στη νέα ερωτική σειρά του Alpha «Για Σένα»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Μάρκος Ελευθερίου, που υποδύεται ο Νίκος Μήλιας, είναι ήρεμος, εργατικός και πιστός στις αξίες του.
  • Προτιμά να δείχνει τα συναισθήματά του με πράξεις παρά με λόγια.
  • Η πορεία του στη σειρά θα τον φέρει αντιμέτωπο με καταστάσεις που θα δοκιμάσουν τις βεβαιότητές του.
  • Η σειρά «Για Σένα» ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στον Alpha.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα ερωτική σειρά του Alpha, «Για Σένα», ετοιμάζεται να μας γνωρίσει μια σειρά από χαρακτήρες που έχουν ο καθένας τη δική του ιστορία, τα δικά του μυστικά και τις δικές του μάχες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Μάρκος Ελευθερίου, ένας ήρωας που μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα… φαν των μεγάλων λόγων, όμως προτιμά να δείχνει όσα νιώθει μέσα από τις πράξεις του.

gia sena

Τον Μάρκο υποδύεται ο Νίκος Μήλιας, ο οποίος μας δίνει μια πρώτη γεύση από τον χαρακτήρα του μέσα από ένα νέο βίντεο. Ο Μάρκος είναι το μεσαίο παιδί της οικογένειας Ελευθερίου και ξεχωρίζει για τον ήρεμο χαρακτήρα, την εργατικότητα και το φιλότιμό του.

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Σε έναν κόσμο όπου οι ισορροπίες πρόκειται να ανατραπούν, εκείνος προσπαθεί να παραμείνει πιστός σε όσα πιστεύει. Και όπως φαίνεται, η πορεία του στη σειρά θα τον φέρει αντιμέτωπο με ανθρώπους και καταστάσεις που θα δοκιμάσουν τις μέχρι τώρα βεβαιότητές του.

Ποιος είναι ο Μάρκος Ελευθερίου

Ο Μάρκος είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων που έχει μάθει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που αγαπά χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα. Δεν χρειάζεται να βρίσκεται στο επίκεντρο για να κάνει αισθητή την παρουσία του και προτιμά να αφήνει τις επιλογές του να μιλούν για εκείνον.

markos_nikos milias_gia sena

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, κρατά σταθερές τις αξίες του και θεωρεί πως η ηθική και οι αρχές έχουν ακόμη θέση στη ζωή. Όπως χαρακτηριστικά λέει και ο ίδιος στο character video της σειράς: «Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Μάρκος. Είμαι το μεσαίο παιδί της οικογένειας και πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα ηθική και αρχές».

Ωστόσο, η γνωριμία του με πρόσωπα που θα μπουν στη ζωή του αναμένεται να αλλάξει αρκετά από όσα θεωρούσε μέχρι σήμερα δεδομένα. Οι επιλογές του θα τον οδηγήσουν σε μια διαδρομή γεμάτη εντάσεις, ενώ η ιστορία του Φίλιππου και της Μελίνας θα επηρεάσει με τον δικό της τρόπο και τους ανθρώπους γύρω τους.

Η νέα σειρά του Alpha που φέρνει έναν έρωτα γεμάτο μυστικά

Στο «Για Σένα», ο Φίλιππος, ένας άντρας που έχει χάσει την πίστη του στην αγάπη, συναντά τη Μελίνα, μια γυναίκα που εξακολουθεί να πιστεύει σε αυτήν. Μια μεγάλη αλήθεια ανατρέπει τη ζωή του και η συνάντησή τους γίνεται η αρχή μιας ιστορίας γεμάτης έρωτα, οικογενειακές συγκρούσεις και μυστικά.

Η νέα δραματική σειρά του Alpha «Για σένα» παρουσιάζει ένα ζευγάρι σε ένα λιβάδι με παπαρούνες στο εντυπωσιακό trailer.

Καθώς οι δύο ήρωες έρχονται πιο κοντά, οι αποφάσεις τους θα επηρεάσουν περισσότερες από μία ζωές. Και κάπου μέσα σε αυτή την ιστορία βρίσκεται και ο Μάρκος, ένας χαρακτήρας που φαίνεται πως θα έχει τον δικό του ξεχωριστό ρόλο στις εξελίξεις.

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Η σειρά είναι βασισμένη στο «Güller ve Günahlar», σε παραγωγή της NGM και διανομή της Kanal D International, και έρχεται στον Alpha με ένα καστ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Κίμωνα Κουρή, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Νίκο Πουρσανίδη, Νικόλα Παπαγιάννη, Τάσο Γιαννόπουλο, Μαρία Παρασύρη, Νίκο Μήλια και Μαρία Τζομπανάκη.

gia sena_alpha_seira (1)

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, ενώ το σενάριο είναι των Μαίρης Ζαφειροπούλου και Γιώργου Κόκουβα. Η πρωτότυπη μουσική είναι του Νίκου Τερζή.

Το «Για Σένα» έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Alpha.

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Για Σένα Μάρκος ΣΕΙΡΑ
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