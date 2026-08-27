TV & Media 27.08.2026

«Φόνοι στο Καμπαναριό»: Όσα συνέβησαν στα γυρίσματα της νέας σεζόν

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Οι πρωταγωνιστές των «Φόνων στο Καμπαναριό» επέστρεψαν στα γυρίσματα και το κλίμα πίσω από τις κάμερες ήταν γεμάτο γέλιο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η νέα σεζόν των «Φόνων στο Καμπαναριό» αναμένεται με μυστήριο, ανατροπές και γέλιο.
  • Οι ηθοποιοί φόρεσαν ξανά τις στολές τους για την επίσημη φωτογράφιση της νέας σεζόν.
  • Πίσω από τις κάμερες επικράτησε ευχάριστο κλίμα με πειράγματα και αυθόρμητες στιγμές.
  • Στον δεύτερο κύκλο, οι μοναχές θα αντιμετωπίσουν μια επικίνδυνη αποστολή επιβίωσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή των «Φόνων στο Καμπαναριό» στην τηλεόραση με τον δεύτερο κύκλο πλησιάζει και, αν κρίνεις από όσα συνέβησαν στα γυρίσματα, η νέα σεζόν αναμένεται να έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που έκαναν τη σειρά να ξεχωρίσει. Μυστήριο, ανατροπές, απρόοπτες καταστάσεις, αλλά και πολύ γέλιο φαίνεται πως θα συνθέσουν ξανά το ιδιαίτερο σύμπαν της σειράς, με τους αγαπημένους πρωταγωνιστές να επιστρέφουν στους ρόλους τους και να χαρίζουν στους τηλεθεατές μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται.

Ηθοποιοί από τους «Φόνους στο Καμπαναριό» σε σκηνή με backstage υλικό και κάμερα.
«Φόνοι στο καμπαναριό»
https://www.instagram.com/alphatv/
https://www.instagram.com/alphatv/

Πριν από λίγες ημέρες, οι ηθοποιοί που ενσαρκώνουν τους αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς φόρεσαν ξανά τις στολές τους, αυτή τη φορά για την επίσημη φωτογράφιση της νέας σεζόν. Μπορεί μπροστά στον φακό να χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση, όμως πίσω από τις κάμερες το κλίμα ήταν εντελώς διαφορετικό. Πειράγματα, γέλια και αυθόρμητες στιγμές έδωσαν έναν πιο ανάλαφρο τόνο στη διαδικασία, με τους συντελεστές να απολαμβάνουν την επιστροφή τους στο γνώριμο σκηνικό.

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Οι αγαπημένες μοναχές, οι ντετέκτιβ και τα νέα πρόσωπα που θα κάνουν την εμφάνισή τους στον δεύτερο κύκλο φαίνεται πως έχουν ήδη βρει τη χημεία τους, δημιουργώντας ένα backstage γεμάτο ενέργεια και χιούμορ. Στον δεύτερο κύκλο των «Φόνων στο Καμπαναριό», οι μοναχές θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια ιδιαίτερα επικίνδυνη αποστολή. Αυτή τη φορά, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να λύσουν ένα ακόμη μυστήριο, αλλά να καταφέρουν να επιβιώσουν.

Το βίντεο από τα παρασκήνια της φωτογράφισης, που δημοσιεύθηκε από τον Alpha TV, αποτυπώνει το ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα που επικράτησε ανάμεσα στους συντελεστές. Οι στιγμές χαλάρωσης και τα γέλια ανάμεσα στα γυρίσματα αποτελούν μια μικρή αλλά απολαυστική πρόγευση της νέας σεζόν. Και μπορεί οι ήρωες να έχουν μπροστά τους μια από τις πιο δύσκολες περιπέτειες της ζωής τους, οι ηθοποιοί φαίνεται πως διασκεδάζουν ιδιαίτερα πίσω από τις κάμερες.

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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Φόνοι στο Καμπαναριό
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