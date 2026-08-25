GNTM: Το νέο trailer μόλις κυκλοφόρησε και κρύβει περισσότερα απ’ όσα περιμέναμε!

Το GNTM επιστρέφει στο Star με ανανεωμένη διάθεση, νέα πρόσωπα και ένα trailer που μας βάζει για τα καλά στο κλίμα της νέας σεζόν.

Με μια ματιά Το GNTM επιστρέφει στο Star με νέα, πιο απαιτητική σεζόν και fashion moments.

Η Μπέττυ Μαγγίρα εντάσσεται στην κριτική επιτροπή, προσθέτοντας νέα δυναμική.

Το νέο trailer υπαινίσσεται ότι "κάτι μεγάλο" ετοιμάζεται, κρατώντας μυστικά.

Η παρουσία όλων των συντελεστών στο ίδιο γύρισμα προκαλεί εικασίες για αποκαλύψεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το GNTM επιστρέφει στο Star και όλα δείχνουν πως η νέα σεζόν θα είναι πιο σύγχρονη, πιο απαιτητική και φυσικά γεμάτη fashion moments. Το reality μόδας ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του και το πρώτο trailer που κυκλοφόρησε μάς βάζει στο κλίμα, χωρίς όμως να αποκαλύπτει όλα τα μυστικά που κρύβονται πίσω από τη νέα σεζόν.

Με την ομάδα να υποδέχεται φέτος ένα νέο πρόσωπο, τη Μπέττυ Μαγγίρα, το GNTM αποκτά ακόμη μία διαφορετική δυναμική. Η παρουσία της στην κριτική επιτροπή αναμένεται να προσθέσει τη δική της ξεχωριστή ενέργεια, ενώ μαζί με την Ηλιάνα, τον Άγγελο, τον Λάκη και τη Ζεν, δημιουργούν μια παρέα που φαίνεται πως θα μας απασχολήσει αρκετά.

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Το νέο trailer κυκλοφόρησε και το concept του είναι ξεκάθαρο: η αποστολή ήταν να μη διαρρεύσει τίποτα. Όμως, όταν όλοι οι πρωταγωνιστές της νέας σεζόν βρίσκονται στο ίδιο γύρισμα, το να κρατηθούν όλα κρυφά μάλλον δεν είναι και η πιο εύκολη αποστολή!

Η ίδια η περιγραφή του trailer μάς βάζει στο παιχνίδι με αρκετή δόση χιούμορ: «Η αποστολή; Να μη διαρρεύσει τίποτα. Η πραγματικότητα; Όταν η Ηλιάνα, ο Άγγελος, ο Λάκης, η Μπέττυ και η Ζεν, μοιράζονται το ίδιο γύρισμα, τα μυστικά δύσκολα μένουν… μυστικά».

Και κάπου εδώ αρχίζουν οι υποψίες. Γιατί μπορεί το trailer να μην αποκαλύπτει ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί, όμως φροντίζει να μας δώσει ένα πολύ συγκεκριμένο hint: «Κάτι ετοιμάζεται. Κάτι μεγάλο.» Και φυσικά, το Star δεν σκοπεύει να μας τα αποκαλύψει όλα από τώρα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι το νέο πρόσωπο της επιτροπής

Μία από τις αλλαγές που ξεχωρίζουν στη φετινή σεζόν είναι η προσθήκη της Μπέττυς Μαγγίρα στην κριτική επιτροπή. Η παρουσιάστρια και performer έρχεται να δώσει το δικό της στίγμα στο fashion reality, συμμετέχοντας σε μια ομάδα που αναμένεται να έχει αρκετές ενδιαφέρουσες στιγμές.

Η νέα σύνθεση, σε συνδυασμό με το ανανεωμένο concept του GNTM, δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για τη νέα σεζόν. Και όπως όλα δείχνουν, η μόδα θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο, με τους διαγωνιζόμενους να καλούνται να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να ανταποκριθούν σε απαιτητικές δοκιμασίες.

«Κάτι μεγάλο» έρχεται στο GNTM

Το trailer, λοιπόν, δεν θέλει απλώς να μας παρουσιάσει τη νέα ομάδα. Θέλει κυρίως να μας κάνει να αναρωτηθούμε τι ακριβώς ετοιμάζεται πίσω από τις κάμερες. Η παρουσία όλων των προσώπων στο ίδιο γύρισμα φαίνεται πως δημιούργησε αρκετές αφορμές για αποκαλύψεις, ενώ το Star κρατά σκόπιμα ένα μέρος της έκπληξης για αργότερα.

Το μόνο που μας λέει ξεκάθαρα είναι πως «κάτι ετοιμάζεται» και «πολύ σύντομα, θα το μάθετε κι εσείς». Οπότε, μέχρι να αποκαλυφθούν όλα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω από το νέο trailer.

Το GNTM επιστρέφει και, αν κρίνουμε από την πρώτη του γεύση, η νέα σεζόν δεν πρόκειται να είναι καθόλου… ήσυχη!

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