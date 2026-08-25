Celeb News 25.08.2026

«Φερθήκαμε σαν καλεσμένοι»: Η Dua Lipa αποκαλύπτει τα μυστικά του παραμυθένιου γάμου της

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Η διάσημη pop star μιλά για τον γάμο της με τον Callum Turner και αποκαλύπτει τα μυστικά που έκαναν την ημέρα τους πραγματικά μαγική
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Dua Lipa μίλησε για τον γάμο της με τον Callum Turner στη Vogue Italia.
  • Το ζευγάρι ακολούθησε δύο κανόνες: να νιώθει σαν καλεσμένος και να βρίσκεται συνεχώς ο ένας δίπλα στον άλλο.
  • Ο γάμος τους ξεκίνησε με μια λιτή τελετή στο Λονδίνο και συνεχίστηκε με τριήμερο πάρτι στη Σικελία.
  • Μετά τους εορτασμούς, το ζευγάρι έκανε το ταξίδι του μέλιτος στην Ιταλία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στην πιο ανανεωμένη και ευτυχισμένη φάση της προσωπικής της ζωής βρίσκεται η Dua Lipa, η οποία, λίγο καιρό μετά την επισημοποίηση της σχέσης της με τον ηθοποιό Callum Turner, αποφάσισε να μοιραστεί με το κοινό τις αναμνήσεις της από εκείνη την ξεχωριστή ημέρα. Η 31χρονη σταρ παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Vogue Italia, κάνοντας μια σπάνια αναδρομή στο χρονικό του γάμου τους και αποκαλύπτοντας τα μυστικά που τους βοήθησαν να απολαύσουν τη γιορτή στο έπακρο.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Το ερωτευμένο ζευγάρι επέλεξε να συνδυάσει την ιδιωτικότητα με μια πολυτελή γιορτή, ξεκινώντας το ταξίδι του με μια λιτή τελετή και συνεχίζοντας με μια πολυήμερη γαμήλια εμπειρία στην Ιταλία. Όπως εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια, το κλειδί για να μείνει αυτή η εμπειρία χαραγμένη στην καρδιά τους ήταν η απόφασή τους να αγνοήσουν τον υπερβολικό θόρυβο και να επικεντρωθούν σε δύο πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις που τους δόθηκαν πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

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Οι 2 κανόνες που έκαναν τη μέρα τους ξεχωριστή

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Dua Lipa στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν με τον Callum Turner να βιώσουν τη μέρα χωρίς το άγχος που συχνά συνοδεύει τις μεγάλες διοργανώσεις.

Η Dua Lipa και ο Callum Turner ποζάρουν στη Σικελία με νυφικό και κοστούμι, θυμίζοντας σκηνή από ταινία.
https://www.instagram.com/dualipa/

«Η ημέρα του γάμου ήταν απλά μαγική. Αν και μας έδωσαν αμέτρητες συμβουλές, επιλέξαμε να ακολουθήσουμε μόνο δύο: να βιώσουμε τη μέρα σαν να είμασταν κι εμείς απλοί καλεσμένοι και να αναζητάμε συνεχώς ο ένας τον άλλον μέσα στο πλήθος, χωρίς να χανόμαστε στιγμή από τα μάτια μας. Χάρη σε αυτό, καταφέραμε να δημιουργήσουμε αμέτρητες κοινές αναμνήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η καλλιτέχνιδα.

Η Dua Lipa και ο Callum Turner χορεύουν στη Σικελία με νυφικό και κοστούμι, σε σκηνικό που θυμίζει ταινία.
https://www.instagram.com/dualipa/

Από το Λονδίνο στη Σικελία και το ταξίδι του μέλιτος στην Ιταλία

Η αρχή του έγγαμου βίου για το ζευγάρι έγινε τον περασμένο Μάιο στο London, όπου πραγματοποίησαν έναν κλειστό γάμο στο Old Marylebone Town Hall, περιτριγυρισμένοι από ελάχιστα αγαπημένα πρόσωπα. Στη συνέχεια, η γιορτή μεταφέρθηκε στην Ιταλία, όπου ακολούθησε ένα τριήμερο πάρτι στη Σικελία γεμάτο μουσική, λάμψη και αγαπημένους φίλους.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Μετά την ολοκλήρωση των εορτασμών, το νιοπαντρεμένο ζευγάρι παρέμεινε στην ιταλική χώρα για το ταξίδι του μέλιτος. Η Dua Lipa και ο Callum Turner περιηγήθηκαν στις ομορφιές της Σικελίας, ταξίδεψαν στη μαγευτική Amalfi Coast και ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους στην ιστορική Rome, σφραγίζοντας έτσι την αρχή του κοινού τους κεφαλαίου.

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