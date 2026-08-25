Harry Potter: Ο Kit Harington γίνεται Gilderoy Lockhart στη 2η σεζόν της σειράς του HBO

Με μια ματιά Ο Kit Harington αναμένεται να υποδυθεί τον Gilderoy Lockhart στη 2η σεζόν της σειράς "Harry Potter" του HBO.

Ο Harington αντικαθιστά τον Nicholas Hoult, ο οποίος αποχώρησε λόγω προβλημάτων προγραμματισμού.

Ο Kit Harington έχει ήδη δώσει τη φωνή του στον Gilderoy Lockhart σε ηχητικές εκδόσεις των βιβλίων.

Η 2η σεζόν της σειράς θα μεταφέρει στην οθόνη την ιστορία της "Κάμαρας με τα Μυστικά". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο κόσμος του «Harry Potter» ετοιμάζεται να αποκτήσει ένα πρόσωπο που μάλλον δεν περίμενες να δεις στο Χόγκουαρτς, καθώς ο Kit Harington, γνωστός σε εκατομμύρια θεατές από το «Game of Thrones», φέρεται να εντάσσεται στο καστ της δεύτερης σεζόν της νέας σειράς του HBO και να αναλαμβάνει τον ρόλο του Gilderoy Lockhart. Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, επειδή ο Harington δεν θα υποδυθεί απλώς έναν καινούργιο χαρακτήρα σε ένα ακόμη μεγάλο fantasy franchise, αλλά έναν ρόλο με τον οποίο έχει ήδη συνδεθεί με έναν αρκετά διαφορετικό τρόπο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηθοποιός θα αντικαταστήσει τον Nicholas Hoult, ο οποίος είχε αρχικά επιλεγεί για τον ρόλο του Lockhart, αλλά αποχώρησε λόγω προβλημάτων προγραμματισμού. Και αν σου φαίνεται γνώριμο το όνομα του Harington σε σχέση με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, υπάρχει λόγος: ο πρωταγωνιστής του «Game of Thrones» είχε ήδη δώσει τη φωνή του στον Gilderoy Lockhart στις νέες full-cast ηχητικές εκδόσεις των βιβλίων «Harry Potter», που κυκλοφόρησαν στα τέλη της περασμένης χρονιάς.

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Ο Gilderoy Lockhart είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς καθηγητές που εμφανίζονται στον κόσμο του «Harry Potter». Στη δεύτερη ιστορία, «Ο Harry Potter και η Κάμαρα με τα Μυστικά», ο χαρακτήρας παρουσιάζεται ως ένας διάσημος μάγος, συγγραφέας και καθηγητής Άμυνας κατά των Σκοτεινών Τεχνών, με τεράστια αυτοπεποίθηση και ακόμη μεγαλύτερη διάθεση να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο. Η επιλογή του Harington για τον ρόλο δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με την εικόνα που έχεις συνηθίσει να βλέπεις από εκείνον. Από τον σοβαρό και εσωστρεφή Jon Snow περνά σε έναν χαρακτήρα που χαρακτηρίζεται από υπερβολική αυτοπεποίθηση, θεατρικότητα και μια μάλλον αμφιλεγόμενη σχέση με την αλήθεια.

Ο Kit Harington αναμένεται να αντικαταστήσει τον Nicholas Hoult, ο οποίος είχε αρχικά ανακοινωθεί για τον ρόλο του Gilderoy Lockhart. Η αποχώρηση του Hoult συνδέεται με προβλήματα στο πρόγραμμα των γυρισμάτων, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την είσοδο του Harington στη δεύτερη σεζόν. Πρόκειται τεχνικά για αναδιανομή ρόλου, όμως στην περίπτωση του Harington υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που κάνει την είδηση ακόμη πιο ξεχωριστή. Ο ηθοποιός έχει ήδη υποδυθεί τον Gilderoy Lockhart, έστω και μόνο μέσω της φωνής του. Στις full-cast audio editions του «Harry Potter», ο Harington συμμετείχε ως η φωνή του Lockhart, έχοντας έτσι ήδη δημιουργήσει τη δική του εκδοχή για τον χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει πως, αν η πληροφορία επιβεβαιωθεί επίσημα, δεν θα ξεκινήσει από το μηδέν, καθώς έχει ήδη μια πρώτη εμπειρία με τον ρόλο και τώρα καλείται να τον μεταφέρει από το ηχητικό στο τηλεοπτικό μέσο.

Η δεύτερη σεζόν της σειράς «Harry Potter» αναμένεται να μεταφέρει στην οθόνη την ιστορία της «Κάμαρας με τα Μυστικά», ένα από τα πιο γνωστά κεφάλαια του κόσμου του Harry Potter. Ο Lockhart αποτελεί σημαντικό κομμάτι αυτής της ιστορίας και η παρουσία του Harington αναμένεται να προσθέσει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον στη νέα τηλεοπτική μεταφορά. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της συγκεκριμένης είδησης, ωστόσο, ίσως βρίσκεται τελικά όχι στην αντικατάσταση του Nicholas Hoult, αλλά στο γεγονός ότι ο Harington έχει ήδη παίξει τον ίδιο χαρακτήρα.

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