Στα σκαριά η πολυαναμενόμενη συνέχεια του «How to lose a guy in 10 days»

Με μια ματιά Η Paramount Pictures αναπτύσσει sequel της ρομαντικής κομεντί «How to lose a guy in 10 Days».

Η Kate Hudson και ο Matthew McConaughey αναμένεται να επιστρέψουν στους ρόλους τους.

Η Kate Hudson θα είναι παραγωγός, ενώ αναζητείται σεναριογράφος για τη νέα ιστορία.

Η αρχική ταινία του 2003 είχε παγκόσμια έσοδα άνω των 178 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δύο δεκαετίες και πλέον μετά την κυκλοφορία μιας από τις πιο αγαπημένες ρομαντικές κομεντί των 2000s, η Paramount Pictures αποφάσισε να δώσει νέα πνοή στο κινηματογραφικό σύμπαν του «How to lose a guy in 10 Days». Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, το πολυαναμενόμενο sequel βρίσκεται ήδη στα πολύ πρώιμα στάδια της ανάπτυξής του, προκαλώντας ενθουσιασμό στους αμέτρητους φαν του είδους ανά τον κόσμο που εξακολουθούν να λατρεύουν την ταινία.

Στο επίκεντρο αυτού του νέου εγχειρήματος βρίσκεται η ισχυρή πρόθεση της παραγωγής να επανενώσει το θρυλικό πρωταγωνistικό δίδυμο, καθώς η Kate Hudson και ο Matthew McConaughey προορίζονται να επιστρέψουν στους αξέχαστους ρόλους τους, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημες δεσμεύσεις ή υπογραφές στο καστ εξαιτίας του αρχικού σταδίου του πρότζεκτ. Η Hudson θα καθίσει παράλληλα στη θέση της παραγωγού μαζί με τη διακεκριμένη Stacey Sher, την ώρα που η ομάδα αναζητά τον κατάλληλο σεναριογράφο για να χτίσει μια νέα ιστορία αντάξια του πρωτότυπου φιλμ.

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Η χημεία που έγραψε ιστορία και η επιτυχία του 2003

Η original ταινία, η οποία σκηνοθετήθηκε από τον Donald Petrie και έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2003, κατάφερε να σαρώσει στα box office αποφέροντας παγκόσμια έσοδα που ξεπέρασαν τα 178 εκατομμύρια δολάρια. Η υπόθεση παρακολούθησε τη δημοσιογράφο Andie Anderson και το διαφημιστικό στέλεχος Benjamin Barry να εμπλέκονται σε μια σχέση γεμάτη κρυφά κίνητρα και πονηρά στοιχήματα, τα οποία κατέρρευσαν ολοκληρωτικά όταν τα αληθινά συναισθήματα έκαναν την εμφάνισή τους.

Το φιλμ εξακολουθεί να παραμένει μια από τις πιο δημοφιλείς και πολυπαιγμένες επιλογές της δεκαετίας του 2000, με τον Matthew McConaughey να δηλώνει συχνά πως πρόκειται για «το δώρο που συνεχίζει να δίνει», καθώς του αποφέρει σταθερά σημαντικά οικονομικά οφέλη από τα δικαιώματα προβολής και τη διαχρονική αγάπη του κοινού.

Τα επόμενα επαγγελματικά βήματα των συντελεστών

Πέρα από τις φήμες και την προετοιμασία για τη μεγάλη επιστροφή στο ρομαντικό αυτό σύμπαν, οι βασικοί συντελεστές διανύουν μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο στην καριέρα τους. Η Kate Hudson προέρχεται από τη 2η υποψηφιότητά της για Όσκαρ χάρη στο δραματικό φιλμ Song Sung Blue της Focus Features, ενώ παράλληλα πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη κωμική σειρά του Netflix Running Point.

Από την πλευρά της, η έμπειρη παραγωγός Stacey Sher συνεχίζει τα δυναμικά της βήματα στη βιομηχανία, έχοντας στα άμεσα σχέδιά της σημαντικές παραγωγές όπως το θρίλερ Verity για την Amazon MGM βασισμένο στο μπεστ σέλερ της Colleen Hoover, καθώς και το πολυαναμενόμενο σόου-συνέχεια του David Fincher για το Once Upon a Time in Hollywood, το οποίο αναμένεται να τραβήξει εκ νέου τα βλέμματα των σινεφίλ.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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