Cinema 25.08.2026

Meghan Markle: Το μεγάλο comeback στην υποκριτική με το «The Gentlemen» του Netflix

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Η Meghan Markle βρίσκεται σε συζητήσεις για πιθανό ρόλο στην νέα σειρά του Netflix «The Gentlemen»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Meghan Markle βρίσκεται σε συζητήσεις για πιθανό ρόλο στη σειρά του Netflix «The Gentlemen».
  • Αν προχωρήσει η συμφωνία, θα είναι ο πρώτος της σημαντικός ρόλος μετά το «Suits».
  • Η σειρά «The Gentlemen» είναι crime-comedy του Guy Ritchie με πρωταγωνιστή τον Theo James.
  • Οι συζητήσεις είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Meghan Markle φαίνεται πως ετοιμάζεται για ένα μεγάλο comeback στην υποκριτική, καθώς βρίσκεται σε συζητήσεις για πιθανό ρόλο στη σειρά του Netflix «The Gentlemen». Σύμφωνα με πληροφορίες των PEOPLE και BBC, οι συζητήσεις είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει γίνει γνωστό ποιον χαρακτήρα θα μπορούσε να υποδυθεί. Αν τελικά η συμφωνία προχωρήσει, θα είναι ο πρώτος σημαντικός acting ρόλος της μετά το Suits και τον γάμο της με τον Prince Harry. Και φυσικά, το συγκεκριμένο comeback έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα.

meghan_markle
https://www.instagram.com/aseverofficial/

Το «The Gentlemen», δημιουργία του Guy Ritchie, είναι μια crime-comedy σειρά με πρωταγωνιστή τον Theo James. Η ιστορία ακολουθεί έναν Duke που μπλέκει σε έναν κόσμο γεμάτο εγκληματικότητα και ναρκωτικά. Η δεύτερη σεζόν κάνει πρεμιέρα στις 3 Σεπτεμβρίου, ενώ αναμένεται σύντομα ανακοίνωση για τρίτη σεζόν.

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Η Meghan έγινε γνωστή παγκοσμίως μέσα από τον ρόλο της Rachel Zane στο Suits, όπου πρωταγωνίστησε για επτά σεζόν. Το τελευταίο της επεισόδιο προβλήθηκε το 2018, πριν αφήσει την τηλεοπτική καριέρα της για μια εντελώς διαφορετική ζωή.

Διάσημοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ που εγκατέλειψαν την υποκριτική για μια νέα ζωή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
meghan_markle
https://www.instagram.com/meghan/

Αν οι συζητήσεις για το «The Gentlemen» καταλήξουν σε συμφωνία, η επιστροφή της Meghan θα είναι σίγουρα μία από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές εμφανίσεις. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και όλα παραμένουν ανοιχτά. Εμείς κρατάμε popcorn και περιμένουμε!

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