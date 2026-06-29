Music Charts
Όλες οι μουσικές τάσεις στην Ελλάδα. Τα επίσημα metrics, τα ραδιοφωνικά airplays και τα trends των streaming platforms & social media, σε ένα single destination.
Mad.gr Popularity
Οι πιο δημοφιλής καλλιτέχνες που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα, μέσα από τα επίσημα trends και τα metrics του Mad.gr. Ανανεώνεται κάθε εβδομάδα.
MAD Radio Top 20
Οι 20 μεγαλύτερες εγχώριες και διεθνείς επιτυχίες που παίζουν non-stop στον αέρα του MAD Radio 106.2. Ανανεώνεται κάθε εβδομάδα.
Top Greek Artists on Spotify
Το top των εγχώριων καλλιτεχνών που κυριαρχούν στα formats και τα playlists του ελληνικού Spotify τις τελευταίες 7 ημέρες.
YouTube Greece
Τα κορυφαία music trends και οι μεγαλύτερες οπτικοποιημένες επιτυχίες στην Ελλάδα, όπως διαμορφώνονται από τα επίσημα weekly charts του YouTube.
Apple Music Greece
Τα tracks με τα περισσότερα streams και τα υψηλότερα downloads στην πλατφόρμα του Apple Music στην Ελλάδα. Ανανεώνεται κάθε εβδομάδα.
Social Buzz
Οι Έλληνες καλλιτέχνες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο engagement, τα περισσότερα mentions και τα πιο hot trends στα social media αυτή την εβδομάδα.
IFPI Airplay Chart
Το επίσημο εβδομαδιαίο chart της IFPI με τα τραγούδια που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις στους σταθμούς όλης της χώρας.
Shazam Trending Greece
Τα tracks που αναζητούν περισσότερο οι χρήστες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ο απόλυτος real-time οδηγός για τις νέες μουσικές ανακαλύψεις.