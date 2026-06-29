Spotify Top Greek Artists Chart

Εβδομάδα 23–29 Ιουνίου 2026

1 Ακύλας
Ακύλας
2,015,220 monthly listeners
2 Αντιγόνη
Αντιγόνη
1,809,739 monthly listeners
3 Beyond
Beyond
1,373,376 monthly listeners
4 Toquel
Toquel
1,321,034 monthly listeners
5 Ελένη Φουρέιρα
Ελένη Φουρέιρα
1,236,943 monthly listeners
6 Ivan Greko
Ivan Greko
1,219,226 monthly listeners
7 Snik
Snik
1,175,007 monthly listeners
8 Κωνσταντίνος Αργυρός
Κωνσταντίνος Αργυρός
1,137,163 monthly listeners
9 Τρανός
Τρανός
1,112,812 monthly listeners
10 Rack
Rack
1,103,659 monthly listeners
11 FY
FY
1,035,465 monthly listeners
12 Fly Lo
Fly Lo
1,005,152 monthly listeners
13 Kidd
Kidd
962,463 monthly listeners
14 Παντελής Παντελίδης
Παντελής Παντελίδης
932,280 monthly listeners
15 Sidarta
Sidarta
913,943 monthly listeners
16 Δέσποινα Βανδή
Δέσποινα Βανδή
900,697 monthly listeners
17 Άννα Βίσση
Άννα Βίσση
894,450 monthly listeners
18 Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης
878,544 monthly listeners
19 Lila
Lila
876,761 monthly listeners
20 Sicario
Sicario
876,456 monthly listeners