Spotify Top Greek Artists Chart
Εβδομάδα 23–29 Ιουνίου 2026
1
2,015,220 monthly listeners
2
1,809,739 monthly listeners
3
1,373,376 monthly listeners
4
1,321,034 monthly listeners
1,236,943 monthly listeners
1,219,226 monthly listeners
7
1,175,007 monthly listeners
1,137,163 monthly listeners
9
1,112,812 monthly listeners
10
1,103,659 monthly listeners
11
1,035,465 monthly listeners
12
1,005,152 monthly listeners
13
962,463 monthly listeners
932,280 monthly listeners
15
913,943 monthly listeners
900,697 monthly listeners
17
894,450 monthly listeners
878,544 monthly listeners
19
876,761 monthly listeners
20
876,456 monthly listeners