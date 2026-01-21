H Αθηνά Κλήμη υποδέχεται τους πιο hot καλεσμένους και διασκεδάζουμε με τα πιο fun παιχνίδια!

Το «Talk 2 Mad» έρχεται για να κάνει τα μεσημέρια μας πιο fun και… λίγο cringe!

Σχολιάζει τις πιο περίεργες ειδήσεις απ’ όλο τον κόσμο, μας παρουσιάζει τις πιο fun έρευνες και δίνει λύσεις στα προβλήματα σας! Και δεν τελειώνει εδώ… οι αγαπημένοι σου celebrities έρχονται να τα “πουν όλα” στο αγαπημένο σου κανάλι!

Αν νομίζεις ότι θα εξομολογηθούν μόνο μερικά μυστικά τους, έχεις πέσει έξω!

Παρουσιάζει η Αθηνά Κλήμη