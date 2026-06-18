Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η Marseaux κατάφερε για άλλη μια φορά να γίνει το επίκεντρο της προσοχής, όχι μόνο με την ενέργειά της πάνω στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, αλλά και με μια εμφάνιση που θα συζητιέται για καιρό. Η αγαπημένη pop star παρουσίασε ζωντανά το νέο της single «Granita Lemoni» και, μέσα από το look της, επαναπροσδιόρισε την κλασική αισθητική του pin-up girl, φιλτράροντάς την μέσα από μια απόλυτα alternative και edgy οπτική.

Το look της ήταν ένα από τα πιο ανατρεπτικά καλοκαιρινά σύνολα που έχουμε δει. Πρωταγωνιστής ήταν ένας εντυπωσιακός κόκκινος κορσές, που έδινε την απαραίτητη δομή και θηλυκότητα στην εμφάνιση. Τον συνδύασε με μια ροζ balloon φούστα, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις όχι μόνο για το ιδιαίτερο σχήμα της, αλλά και για τη λεπτομέρεια στο κάτω μέρος, όπου υπήρχαν ραμμένα μικρά λεμόνια που έδεναν απόλυτα με το concept του «Granita Lemoni». Η Marseaux ολοκλήρωσε το outfit με φούξια fishnet καλσόν και statement ροζ μπότες με πλατφόρμα, προσθέτοντας το απαραίτητο «grit» στο styling. Το beauty look της κινήθηκε σε ματ υφές, με πρωταγωνιστή το έντονο ροζ ρουζ, το οποίο «αγκάλιαζε» το πρόσωπό της και έδενε αρμονικά όλα τα χρώματα του συνόλου.

Η Marseaux μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Η ευαλωτότητα στη σκηνή είναι το μεγαλύτερο ρίσκο για έναν καλλιτέχνη»

Με την επιμέλεια του Creative Director και Choreographer Bill Roxenos, η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό γεμάτο ζωντάνια. Η έναρξη του act, με το χιουμοριστικό «βραβείο» που της απονεμήθηκε, λειτούργησε ως το ιδανικό προοίμιο για ένα ξέφρενο πάρτυ που έκανε όλο το στάδιο να χορεύει. Η Marseaux, πιστή στο ιδιαίτερο ύφος της, κατάφερε να μεταδώσει την ανεμελιά και τη δροσιά που απαιτεί το επερχόμενο hit του καλοκαιριού, το οποίο κυκλοφορεί επίσημα στις 19 Ιουνίου.

Πέρα από τη μόδα και τη μουσική, η Marseaux αποδεικνύει συνεχώς ότι είναι μια προσωπικότητα με βάθος. Από τη δημόσια συζήτηση για την αυτοδιάθεση και τη σχέση της με το φαγητό, μέχρι την αυτοπεποίθηση με την οποία υποστηρίζει κάθε τολμηρό στιλιστικό της choice, η καλλιτέχνιδα εμπνέει τους θαυμαστές της να εκφράζονται χωρίς φόβο, επιλέγοντας πάντα τον δικό τους, αυθεντικό δρόμο. Η παρουσία της στα φετινά MAD VMA δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση, ήταν ένα μάνιφεστ αισθητικής και αυθεντικότητας.