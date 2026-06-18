Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 18.06.2026

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Marseaux κέρδισε τις εντυπώσεις στα MAD VMA 2026 με ένα ανατρεπτικό outfit που επανέφερε το pin-up girl στυλ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Marseaux κατάφερε για άλλη μια φορά να γίνει το επίκεντρο της προσοχής, όχι μόνο με την ενέργειά της πάνω στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, αλλά και με μια εμφάνιση που θα συζητιέται για καιρό. Η αγαπημένη pop star παρουσίασε ζωντανά το νέο της single «Granita Lemoni» και, μέσα από το look της, επαναπροσδιόρισε την κλασική αισθητική του pin-up girl, φιλτράροντάς την μέσα από μια απόλυτα alternative και edgy οπτική.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Το look της ήταν ένα από τα πιο ανατρεπτικά καλοκαιρινά σύνολα που έχουμε δει. Πρωταγωνιστής ήταν ένας εντυπωσιακός κόκκινος κορσές, που έδινε την απαραίτητη δομή και θηλυκότητα στην εμφάνιση. Τον συνδύασε με μια ροζ balloon φούστα, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις όχι μόνο για το ιδιαίτερο σχήμα της, αλλά και για τη λεπτομέρεια στο κάτω μέρος, όπου υπήρχαν ραμμένα μικρά λεμόνια που έδεναν απόλυτα με το concept του «Granita Lemoni». Η Marseaux ολοκλήρωσε το outfit με φούξια fishnet καλσόν και statement ροζ μπότες με πλατφόρμα, προσθέτοντας το απαραίτητο «grit» στο styling. Το beauty look της κινήθηκε σε ματ υφές, με πρωταγωνιστή το έντονο ροζ ρουζ, το οποίο «αγκάλιαζε» το πρόσωπό της και έδενε αρμονικά όλα τα χρώματα του συνόλου.

Η Marseaux μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Η ευαλωτότητα στη σκηνή είναι το μεγαλύτερο ρίσκο για έναν καλλιτέχνη»

Με την επιμέλεια του Creative Director και Choreographer Bill Roxenos, η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό γεμάτο ζωντάνια. Η έναρξη του act, με το χιουμοριστικό «βραβείο» που της απονεμήθηκε, λειτούργησε ως το ιδανικό προοίμιο για ένα ξέφρενο πάρτυ που έκανε όλο το στάδιο να χορεύει. Η Marseaux, πιστή στο ιδιαίτερο ύφος της, κατάφερε να μεταδώσει την ανεμελιά και τη δροσιά που απαιτεί το επερχόμενο hit του καλοκαιριού, το οποίο κυκλοφορεί επίσημα στις 19 Ιουνίου.

Πέρα από τη μόδα και τη μουσική, η Marseaux αποδεικνύει συνεχώς ότι είναι μια προσωπικότητα με βάθος. Από τη δημόσια συζήτηση για την αυτοδιάθεση και τη σχέση της με το φαγητό, μέχρι την αυτοπεποίθηση με την οποία υποστηρίζει κάθε τολμηρό στιλιστικό της choice, η καλλιτέχνιδα εμπνέει τους θαυμαστές της να εκφράζονται χωρίς φόβο, επιλέγοντας πάντα τον δικό τους, αυθεντικό δρόμο. Η παρουσία της στα φετινά MAD VMA δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση, ήταν ένα μάνιφεστ αισθητικής και αυθεντικότητας.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Marseaux
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Η μουσική είναι συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός»: Ο Saske στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

«Η μουσική είναι συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός»: Ο Saske στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

18.06.2026
Επόμενο
«Το οφείλω σε εσάς»: Η συγκίνηση της Κατερίνας Λιόλιου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

«Το οφείλω σε εσάς»: Η συγκίνηση της Κατερίνας Λιόλιου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

18.06.2026

Δες επίσης

Marseaux: Το «Γρανίτα λεμόνι» ήταν η 2η επιλογή για τη Eurovision
Mad Video Music Awards

Marseaux: Το «Γρανίτα λεμόνι» ήταν η 2η επιλογή για τη Eurovision

18.06.2026
Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η απόλυτη γιορτή της μόδας στο red carpet
Fashion

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η απόλυτη γιορτή της μόδας στο red carpet

18.06.2026
Έλενα Τσαγκρινού: Όσα είπε για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στα MAD VMA 2026
MAD VMA 2026

Έλενα Τσαγκρινού: Όσα είπε για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στα MAD VMA 2026

18.06.2026
Akylas: Το 00’s cyber boy manifesto στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Fashion

Akylas: Το 00’s cyber boy manifesto στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

18.06.2026
To ανατρεπτικό hair look της Μαρίας Σολωμού στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Beauty

To ανατρεπτικό hair look της Μαρίας Σολωμού στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

18.06.2026
«Το οφείλω σε εσάς»: Η συγκίνηση της Κατερίνας Λιόλιου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

«Το οφείλω σε εσάς»: Η συγκίνηση της Κατερίνας Λιόλιου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

18.06.2026
«Η μουσική είναι συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός»: Ο Saske στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

«Η μουσική είναι συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός»: Ο Saske στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

18.06.2026
Ο Θοδωρής Φέρρης «πρωταγωνιστής» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με 2 βραβεία
Mad Events

Ο Θοδωρής Φέρρης «πρωταγωνιστής» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με 2 βραβεία

18.06.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η βράβευση του Rack και η συγκινητική αφιέρωση στον πατέρα του
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η βράβευση του Rack και η συγκινητική αφιέρωση στον πατέρα του

18.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά