Fashion 03.08.2026

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

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Το baby tee είναι το ρούχο κλειδί για να παραμείνεις δροσερή και chic όλο το καλοκαίρι και αυτοί είναι οι πιο έξυπνοι συνδυασμοί
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το baby tee είναι ιδανικό για τον καύσωνα, συνδυάζοντας άνεση και στυλ.
  • Η απλότητα του baby tee του επιτρέπει να μεταμορφωθεί από casual σε chic με το σωστό styling.
  • Συνδύασε το baby tee με φαρδιά παντελόνια, μακριά σορτς ή culottes για κομψά looks.
  • Δοκίμασε συνδυασμούς με παντελόνια από ταφτά, capri, cargo ή long shorts για διαφορετικά στυλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο, οι τάσεις που απαιτούν πολλά στρώματα ρούχων ή βαριά υφάσματα μπαίνουν αναγκαστικά στο περιθώριο. Το μόνο ρούχο που φαντάζει λογικό, άνετο και ταυτόχρονα απίστευτα stylish για τη ζέστη του καλοκαιριού είναι το baby tee. Αυτό το μικροσκοπικό, cropped t-shirt δεν είναι απλώς ένα casual βασικό κομμάτι, είναι το «κλειδί» για να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου χωρίς να κάνεις εκπτώσεις στο στυλ σου.

baby_tee_outfit
https://www.instagram.com/chicchi.cshop/

Αν θεωρείς ότι ένα t-shirt δεν μπορεί να δείχνει «chic», ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις. Η γοητεία του baby tee κρύβεται ακριβώς στην απλότητά του. Με το σωστό styling, μπορεί να μεταμορφωθεί από ένα πρόχειρο ρούχο για την παραλία σε ένα outfit έτοιμο για event. Το μυστικό είναι στις αναλογίες: συνδύασέ το με φαρδιά παντελόνια, μακριά σορτς και κομψά παπούτσια για να δώσεις στο look σου τον απαραίτητο αέρα πολυτέλειας.

Blooms in the sun: Τα floral παπούτσια που θα φορέσεις σε κάθε καλοκαιρινή σου έξοδο

1. Με παντελόνι από ταφτά

Αν θέλεις να αναβαθμίσεις το baby tee σου χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, η λύση είναι ένα παντελόνι από ταφτά. Το γυαλιστερό φινίρισμα του υφάσματος δίνει αμέσως έναν πιο intentional και fun χαρακτήρα στην εμφάνισή σου. Ολοκλήρωσε το look με σανδάλια διακοσμημένα με χάντρες για την απόλυτη καλοκαιρινή κομψότητα.

baby_tee_tafta_pants
https://www.instagram.com/smythsisters/

2. Με capri παντελόνια και πουά

Τα capri είναι μια διχαστική τάση, αλλά με ένα baby tee δείχνουν πιο μοντέρνα από ποτέ. Ο συνδυασμός του playful πουά με ένα απλό μονόχρωμο t-shirt και ένα ζευγάρι κομψά δερμάτινα flats δημιουργεί την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο αθώο και το σοφιστικέ.

capri_pants_baby_tee
https://www.instagram.com/laurenelson/

3. Layering για προχωρημένες

Ποιος είπε ότι το layering είναι μόνο για τον χειμώνα; Δοκίμασε να φορέσεις δύο baby tees σε διαφορετικά χρώματα το ένα πάνω από το άλλο. Συνδύασέ τα με baggy culotte shorts για να παραμείνεις δροσερή και ολοκλήρωσε με ένα fun bucket hat και Mary Jane παπούτσια για ένα look που σίγουρα θα ξεχωρίσει.

cullotte_baby_tee
https://www.instagram.com/deborabrosa/

4. Το παιχνίδι των cargo

Τα cargo παντελόνια προσδίδουν ένα πιο urban στυλ. Για να αποφύγεις το απόλυτα casual αποτέλεσμα, συνδύασέ τα με strappy πέδιλα σε έντονα χρώματα, όπως το ροζ, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα χρωματική αντίθεση με το χακί της βάσης σου.

cargo_baby_tee
https://www.instagram.com/mv.tiangue/

5. Η κομψότητα των long shorts

Τα μακριά σορτς παραμένουν στην κορυφή των τάσεων. Συνδυασμένα με ένα απλό baby tee σε σκουρόχρωμη παλέτα –μαύρο t-shirt με γκρι σορτς– και slingback σανδάλια, δημιουργούν ένα σύνολο που αποπνέει αβίαστη κομψότητα και αυτοπεποίθηση.

baby_tee_panteloni
https://www.instagram.com/sarahlouiseblythe/

 

 

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