Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 16.07.2026

French girl approved: Οι χρωματικές τάσεις που δεν θα αποχωριστείς μέχρι τον Σεπτέμβρη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι 6 αποχρώσεις που θα σε βοηθήσουν να διατηρήσεις το στυλ σου «cool» και δροσερό, ακόμα και στις πιο θερμές μέρες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι Γαλλίδες υιοθετούν χρωματικές τάσεις για κομψότητα και δροσιά το καλοκαίρι.
  • Δημοφιλείς αποχρώσεις περιλαμβάνουν χακί, περιβίνκλ, σαρτρέζ, μέντα, λιμοντσέλο και ροδακινί.
  • Το χακί λειτουργεί ως ευέλικτος καμβάς, ενώ το λιμοντσέλο προσδίδει ζωντάνια.
  • Οι επιλεγμένες αποχρώσεις συνδυάζουν απλότητα, καλοκαιρινή διάθεση και αβίαστο γαλλικό στυλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η πρόκληση του να συνδυάσεις την άνεση με την κομψότητα γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Αν αναζητάς έναν τρόπο να ανανεώσεις την γκαρνταρόμπα σου ξεφεύγοντας από την πεπατημένη των κλασικών ουδέτερων χρωμάτων, η «χρωματοθεραπεία» των Γαλλίδων fashionistas αποτελεί την ιδανική λύση. Πρόκειται για μια προσεκτικά επιλεγμένη παλέτα που μετατρέπει το καθημερινό σου ντύσιμο σε μια οπτική ανάσα δροσιάς, προσφέροντας ζωντάνια και στυλ που ανταποκρίνονται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις της εποχής. Είτε επιλέξεις το γήινο χακί που λειτουργεί ως ένας απρόσμενα ευέλικτος καμβάς, είτε το ζωηρό Limoncello που εκπέμπει την ενέργεια του καλοκαιριού, οι επιλογές αυτές σου επιτρέπουν να πειραματιστείς με χρώματα που αποπνέουν φρεσκάδα και αυτοπεποίθηση.

kalokairi_fashion_cabanna_stripes
https://www.instagram.com/juliesfi/

Οι πιο κομψές γυναίκες του Παρισιού, που φέτος έρχονται αντιμέτωπες με έντονους καύσωνες, υιοθετούν αποχρώσεις που ισορροπούν ιδανικά ανάμεσα στην εκλεπτυσμένη απλότητα και την καλοκαιρινή διάθεση. Οι τάσεις αυτές, από την αναζωογονητική μέντα και το δροσερό περιβίνκλ μέχρι το νοσταλγικό ροδακινί και το τολμηρό σαρτρέζ, δεν είναι απλώς εφήμερες επιλογές, αλλά δομικά στοιχεία που ενσωματώνονται αβίαστα σε κάθε outfit. Είτε σχεδιάζεις μια χαλαρή βόλτα στην πόλη είτε ετοιμάζεσαι για αποδράσεις δίπλα στο κύμα, οι συγκεκριμένες αποχρώσεις σου χαρίζουν αυτό το αξεπέραστο, αβίαστο γαλλικό στυλ. Επενδύοντας σε αυτά τα χρώματα, όχι μόνο αναβαθμίζεις την εμφάνισή σου, αλλά αποκτάς μια χρωματική παλέτα που θα σε συνοδεύει με κομψότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της θερμής περιόδου.

Τέλος στα matching sets: Γιατί το mix & match είναι η νέα εμμονή της μόδας

1. Χακί

Αν και το χακί το έχουμε συνδέσει με τον φθινοπωρινό καιρό, οι Γαλλίδες το μετατρέπουν σε καλοκαιρινό απαραίτητο. Είναι εξαιρετικά ευέλικτο και ταιριάζει απρόσμενα καλά με έντονα χρώματα, όπως το φούξια ή το βιολετί. Επίλεξε λινά παντελόνια ή αέρινα φορέματα σε χακί αποχρώσεις για ένα look που εκπέμπει πολυτέλεια χωρίς προσπάθεια.

khaki_panteloni_kalokairi
https://www.instagram.com/mv.tiangue/

2. Periwinkle

Αυτό το απαλό μπλε-μοβ χρώμα είναι ο ορισμός του καλοκαιρινού «αέρα». Είναι πιο ψυχρό από το τιρκουάζ και προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας. Ένα oversized πουκάμισο σε χρώμα περιβίνκλ πάνω από λευκά λινά παντελόνια είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να υιοθετήσεις την τάση, ενώ συνδυάζεται φανταστικά με το χακί.

perkwin_xrwma_fashion
https://www.instagram.com/saraloura/

3. Σαρτρέζ

Αν αναζητάς κάτι πιο έντονο, το σαρτρέζ, το ζωντανό μείγμα κίτρινου και πράσινου, είναι η απάντηση. Είναι ένα χρώμα που τραβάει την προσοχή, αλλά διατηρεί μια σοφιστικέ διάθεση. Συνδύασέ το με «βουτυρένιες» αποχρώσεις του κίτρινου για ένα αρμονικό αποτέλεσμα, ή με κοβάλτιο αν θέλεις να κάνεις μια τολμηρή δήλωση στυλ.

prasini_blouza_kalokairi
https://www.instagram.com/smythsisters/?hl=en

4. Μέντα

Τι πιο δροσερό από το χρώμα της μέντας; Είτε σε πολύ απαλούς τόνους είτε πιο κορεσμένους, η μέντα παραπέμπει στον αφρό της θάλασσας. Είναι ιδανική για καλοκαιρινά φορέματα ή tops και ταιριάζει μοναδικά με την ηλιοκαμένη επιδερμίδα σου.

menta_forema
https://www.instagram.com/luciacuesta_/

5. Limoncello

Ξέχνα το απαλό κίτρινο, το 2026 ανήκει στο «Limoncello». Είναι μια πιο έντονη, ζωηρή απόχρωση του κίτρινου που «φωνάζει» καλοκαίρι. Είναι λιγότερο «δύσκολο» στο styling από τη μουστάρδα και δίνει αμέσως φως σε κάθε σου εμφάνιση. Φόρεσέ το σε ένα total look με πουκάμισο και παντελόνι ή πρόσθεσε μια πινελιά με ένα αξεσουάρ.

limonchello_bikini
https://www.instagram.com/juliesfi/?hl=en

6. Ροδακινί

Το ροδακινί φέρνει μια δόση νοσταλγίας και ρομαντισμού. Είναι πιο θερμό από το κλασικό παστέλ ροζ, γεγονός που το κάνει πιο κολακευτικό και ιδανικό για τις καλοκαιρινές σου βραδιές. Συνδυάζεται υπέροχα με το κρεμ, το λευκό, αλλά και με πιο σκούρα χρώματα όπως το καφέ ή το μαύρο, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες αντιθέσεις.

rodakini_forema

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion Γαλλίδες χρώματα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Σία Κοσιώνη στον ΑΝΤ1: Η νέα συνεργασία που αλλάζει τον χάρτη της ενημέρωσης

Η Σία Κοσιώνη στον ΑΝΤ1: Η νέα συνεργασία που αλλάζει τον χάρτη της ενημέρωσης

16.07.2026
Επόμενο
Η Μαίρη Συνατσάκη και η Αγγελική Ηλιάδη στο «After Dark» – Οι εξομολογήσεις που θα συζητηθούν

Η Μαίρη Συνατσάκη και η Αγγελική Ηλιάδη στο «After Dark» – Οι εξομολογήσεις που θα συζητηθούν

16.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πόσο «τοξικό» είναι το νεσεσέρ σου; Αυτά είναι τα σημάδια ότι ένα beauty προϊόν έχει λήξει
Beauty

Πόσο «τοξικό» είναι το νεσεσέρ σου; Αυτά είναι τα σημάδια ότι ένα beauty προϊόν έχει λήξει

16.07.2026
Τέλος στα matching sets: Γιατί το mix & match είναι η νέα εμμονή της μόδας
Fashion

Τέλος στα matching sets: Γιατί το mix & match είναι η νέα εμμονή της μόδας

16.07.2026
Αν δεις κάποιον να κάνει bungee χωρίς δεύτερη σκέψη, μάλλον ανήκει σε ένα από αυτά τα 4 ζώδια
Life

Αν δεις κάποιον να κάνει bungee χωρίς δεύτερη σκέψη, μάλλον ανήκει σε ένα από αυτά τα 4 ζώδια

16.07.2026
Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου
Beauty

Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

16.07.2026
10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα
Life

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

16.07.2026
Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο
Food

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

15.07.2026
Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου
Life

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

15.07.2026
Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι
Life

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

15.07.2026
Βρήκαμε το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό και έχεις ήδη τα υλικά!
Food

Βρήκαμε το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό και έχεις ήδη τα υλικά!

15.07.2026
Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές