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Beauty 16.07.2026

Πόσο «τοξικό» είναι το νεσεσέρ σου; Αυτά είναι τα σημάδια ότι ένα beauty προϊόν έχει λήξει

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Πότε λήγει κάθε beauty προϊόν και ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια ότι ήρθε η ώρα να τα αποχαιρετήσεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα καλλυντικά έχουν ημερομηνία λήξης μετά το άνοιγμα, η οποία είναι κανόνας υγιεινής.
  • Προϊόντα όπως μάσκαρα και υγρά eyeliner λήγουν σε 2-3 μήνες, ενώ κρέμες και serums σε 6-12 μήνες.
  • Lip gloss, κρεμώδεις σκιές και κρέμες σε βαζάκια αντέχουν έως 18 μήνες, ενώ μολύβια και πούδρες έως 2 χρόνια.
  • Αλλαγές στο χρώμα, την υφή, το άρωμα ή αίσθηση κατά την εφαρμογή υποδεικνύουν ότι ένα προϊόν έχει χαλάσει.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν περνάς έστω και λίγο χρόνο στα social media, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχεις «σκοντάψει» πάνω σε βίντεο που παρουσιάζουν συλλογές καλλυντικών οι οποίες μοιάζουν με mini αποθήκες. Ράφια γεμάτα από δεκάδες προϊόντα μακιγιάζ και δεκάδες σειρές περιποίησης συνθέτουν μια εικόνα που εντυπωσιάζει οπτικά, αλλά ταυτόχρονα γεννά εύλογα ερωτήματα. Πέρα από το προφανές ζήτημα της πρακτικότητας και του αν όντως χρειαζόμαστε τόσα πράγματα στην καθημερινότητά μας, υπάρχει ένας πολύ πιο σοβαρός παράγοντας που συχνά αγνοούμε: η ασφάλεια.

Τσάντα, γυαλιά ηλίου, άρωμα και κραγιόν είναι τα απαραίτητα beauty items για το Πάσχα στο χωριό.
unsplash.com

Η αλήθεια είναι ότι τα καλλυντικά μας έχουν ημερομηνία λήξης και αυτή δεν είναι μια απλή σύσταση, αλλά ένας κανόνας υγιεινής. Από τη στιγμή που ανοίγεις μια συσκευασία και το περιεχόμενο έρχεται σε επαφή με τον αέρα, ο χρόνος αρχίζει να μετράει αντίστροφα. Οι δερματολόγοι προειδοποιούν ότι το 67% των δερματικών μολύνσεων και των ερεθισμών στα μάτια προέρχεται από προϊόντα που έχουν λήξει ή έχουν επιβαρυνθεί με βακτήρια, καθιστώντας το τακτικό ξεκαθάρισμα του νεσεσέρ σου επιβεβλημένο.

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Ο κανόνας των 2-3 μηνών για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών

Προϊόντα όπως η μάσκαρα, τα υγρά eyeliner, αλλά και τα αξεσουάρ όπως οι λίμες νυχιών και τα σφουγγάρια μπάνιου, αποτελούν τα πιο ευαίσθητα είδη. Επειδή χρησιμοποιούνται σε σημεία που έρχονται σε άμεση επαφή με βλεννογόνους ή συγκρατούν υγρασία, ο κύκλος ζωής τους είναι εξαιρετικά περιορισμένος και η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνεται αυστηρά σε αυτό το διάστημα.

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Από 6 μήνες έως 1 χρόνο: Η διάρκεια ζωής για υγρά προϊόντα και serums

Σε αυτή την κατηγορία συναντάμε τα περισσότερα προϊόντα μακιγιάζ βάσης, όπως το foundation και το concealer, καθώς και τα ενεργά προϊόντα περιποίησης προσώπου. Οροί, κρέμες ματιών και καθαριστικά για την ακμή χάνουν τη δραστικότητά τους αλλά και την ασφάλειά τους μετά την παρέλευση του πρώτου χρόνου, οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή να τα ανανεώσεις.

Οι «αντοχές» των 18 μηνών: Από τα lip gloss στις κρέμες βαζάκια

Προϊόντα με πιο πλούσια υφή, όπως οι κρεμώδεις σκιές, τα lip gloss και οι κρέμες προσώπου σε βαζάκια, έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη αντοχή. Ωστόσο, επειδή η μορφή τους ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων, ο ενάμισης χρόνος είναι το απόλυτο όριο που δεν πρέπει να ξεπερνάς για να αποφύγεις δυσάρεστες εκπλήξεις στο δέρμα σου.

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Τα προϊόντα που αντέχουν έως 2 χρόνια στο νεσεσέρ

Εδώ βρίσκονται οι «πρωταθλητές» της διάρκειας. Τα μολύβια ματιών και χειλιών, τα κραγιόν, οι σκιές σε μορφή σκόνης, οι πούδρες, καθώς και τα βερνίκια νυχιών μπορούν να παραμείνουν στο ράφι σου για δύο ολόκληρα χρόνια. Η ξηρή τους μορφή ή η σύνθεσή τους τα καθιστά λιγότερο ευάλωτα στην ανάπτυξη βακτηρίων, αρκεί βέβαια να τα διατηρείς σε σκιερό και δροσερό μέρος.

Τρία χρόνια για τα προϊόντα σώματος και τα αρώματα

Τα προϊόντα που χρησιμοποιείς στο ντους, όπως τα σαμπουάν, τα αφρόλουτρα και οι μαλακτικές κρέμες, μαζί με τα αρώματα και τις λακ, έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Λόγω των συντηρητικών που περιέχουν, μπορούν να παραμείνουν λειτουργικά για τρία χρόνια, πάντα εφόσον δεν έχουν εκτεθεί σε ακραίες θερμοκρασίες ή απευθείας ηλιακό φως.

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Pexels

Τα σημάδια που «φωνάζουν» ότι το προϊόν πρέπει να φύγει

Ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης, το ίδιο το προϊόν θα σου δώσει «σήματα» αν έχει χαλάσει. Αν παρατηρήσεις έστω και την παραμικρή διαφορά στο χρώμα του, αν η υφή του έχει αλλοιωθεί ή τα συστατικά του έχουν διαχωριστεί, είναι ώρα για κάδο απορριμμάτων. Επιπλέον, οποιαδήποτε αλλαγή στο άρωμα ή μια δυσάρεστη αίσθηση κατά την εφαρμογή στο δέρμα είναι οι απόλυτες ενδείξεις ότι το καλλυντικό σου δεν είναι πλέον ασφαλές.

 

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ημερομηνία λήξης μακιγιάζ
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