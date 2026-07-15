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Life 15.07.2026

Βρήκαμε το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό και έχεις ήδη τα υλικά!

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Εύκολα healthy παγωτίνια με μπανάνα, γιαούρτι, μπισκότα και σοκολάτα με στέβια, η τέλεια καλοκαιρινή συνταγή για το σπίτι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Εύκολη συνταγή για σπιτικά παγωτίνια με μπανάνα, γιαούρτι και σοκολάτα.
  • Η βάση είναι ώριμη μπανάνα για φυσική γλυκύτητα και κρεμώδη υφή.
  • Περιλαμβάνει μπισκότα, μέλι, γιαούρτι και σοκολάτα με στέβια.
  • Η διαδικασία περιλαμβάνει λιώσιμο σοκολάτας, ανάμειξη υλικών και κατάψυξη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι θέλει δροσερές απολαύσεις και αυτή η συνταγή για σπιτικά παγωτίνια με μπανάνα, γιαούρτι και σοκολάτα έρχεται να γίνει το νέο αγαπημένο snack της σεζόν. Αν ψάχνεις ένα γλυκό που να είναι εύκολο, γρήγορο και να μην απαιτεί πολλές προετοιμασίες, τότε αυτή η ιδέα είναι ό,τι πρέπει. Με λίγα μόνο υλικά μπορείς να δημιουργήσεις ένα παγωμένο treat που θυμίζει παγωτό, αλλά έχει πιο ανάλαφρη και homemade φιλοσοφία. Το αποτέλεσμα είναι τόσο λαχταριστό που δύσκολα θα πιστέψεις πόσο απλή είναι η διαδικασία.

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Η βάση της συνταγής είναι μια ώριμη μπανάνα, η οποία δίνει φυσική γλυκύτητα και κρεμώδη υφή στα παγωτίνια. Σε αυτή προστίθενται λίγο μέλι, στραγγιστό γιαούρτι και σοκολάτα με στέβια, δημιουργώντας έναν συνδυασμό που ισορροπεί ανάμεσα στη γεύση και στην πιο healthy προσέγγιση. Το μυστικό βρίσκεται στη λιωμένη σοκολάτα, που χαρίζει την τέλεια σοκολατένια πινελιά και κάνει κάθε μπουκιά ακόμα πιο απολαυστική. Είναι η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν κάτι γλυκό χωρίς να περνούν ώρες στην κουζίνα.

Ξέχνα τα παγωτά του εμπορίου – Αυτό το παγωτό με 4 υλικά θα γίνει η νέα σου εμμονή

Η συνταγή έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media, με το hashtag #healthyicecreamrecipe να συγκεντρώνει αμέτρητες ιδέες για εύκολα παγωμένα γλυκά. Το συγκεκριμένο homemade παγωτίνι είναι ιδανικό για ζεστές ημέρες, για ένα απογευματινό snack ή ακόμα και ως επιδόρπιο μετά το φαγητό. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγα υλικά, ένα μπεν μαρί για τη σοκολάτα και λίγη υπομονή μέχρι να παγώσει σωστά στην κατάψυξη.

Υλικά

  • 1 πακέτο μπισκότα
  • 1 μεσαία ώριμη μπανάνα
  • 1 κουταλιά της σούπας μέλι
  • 3 κουταλιές της σούπας στραγγιστό γιαούρτι
  • 125 γρ. σοκολάτα με στέβια
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Εκτέλεση

  1. Ξεκινάς λιώνοντας τη σοκολάτα σε μπεν μαρί μέχρι να γίνει λεία.
  2. Στη συνέχεια ανακατεύεις την μπανάνα με το μέλι και το γιαούρτι, δημιουργώντας ένα κρεμώδες μείγμα.
  3. Προσθέτεις τα μπισκότα και σχηματίζεις τα παγωτίνια, τα οποία στη συνέχεια καλύπτεις με τη λιωμένη σοκολάτα και τα αφήνεις στην κατάψυξη μέχρι να σταθεροποιηθούν.

Tip: Αν θέλεις να χωρέσουν όλα τα παγωτίνια σε ένα μικρότερο σκεύος, άπλωσε πρώτα μία στρώση, βάλε από πάνω αντικολλητικό χαρτί και συνέχισε με τα υπόλοιπα. Έτσι θα αποθηκευτούν εύκολα χωρίς να κολλήσουν μεταξύ τους.

Pexels
Pexels

Το πιο εύκολο καλοκαιρινό γλυκό είναι πλέον έτοιμο και αποδεικνύει πως μια μικρή αλλαγή στα υλικά μπορεί να μετατρέψει μια απλή λιχουδιά σε ένα απολαυστικό homemade healthy dessert που θα αγαπήσει όλη η παρέα.

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κουζίνα Παγωτό συνταγή
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