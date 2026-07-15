Ο Olivier Rousteing αναλαμβάνει τα ηνία του οίκου Rabanne

Με μια ματιά Ο Olivier Rousteing αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου Rabanne μετά από 14 χρόνια στον Balmain.

Ο Rousteing θα διαδεχθεί τον Julien Dossena και θα παντρέψει την αισθητική του με την κληρονομιά του Paco Rabanne.

Η πρώτη του συλλογή για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2027-2028 θα παρουσιαστεί στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Μάρτιο.

Η διοικητική αναδιάρθρωση περιλαμβάνει τον Renaud de Lesquen ως Πρόεδρο της Rabanne One Brand. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παριζιάνικη μόδα περνά σε μια νέα, δυναμική εποχή, καθώς ο Olivier Rousteing αναλαμβάνει επίσημα τα ηνία του οίκου Rabanne. Μετά από μια θρυλική πορεία δεκατεσσάρων ετών στον Balmain, ο χαρισματικός σχεδιαστής έρχεται να αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση ενός brand που έχει συνδέσει το όνομά του με το φουτουριστικό όραμα και την πρωτοποριακή χρήση των υλικών. Η είδηση, που έγινε γνωστή ανήμερα της γαλλικής εθνικής εορτής, σηματοδοτεί την έναρξη ενός φιλόδοξου κεφαλαίου για τον όμιλο Puig.

Ο Rousteing καλείται να διαδεχθεί τον Julien Dossena, ο οποίος για δεκατρία χρόνια επαναπροσδιόρισε την ταυτότητα του οίκου, και να παντρέψει τη δική του, αναγνωρίσιμη αισθητική με την πλούσια κληρονομιά του Paco Rabanne. Με το βλέμμα στραμμένο στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον προσεχή Μάρτιο, ο σχεδιαστής ετοιμάζεται να παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2027-2028, επιχειρώντας να συνθέσει ένα όραμα που τιμά το παρελθόν ενώ κοιτάζει αμείλικτα προς το μέλλον της πολυτελούς ένδυσης.

Cabana stripes: Το μοτίβο του καλοκαιριού που θα σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι διαρκώς σε διακοπές

Η στρατηγική της «μαγνητικής» δημιουργικότητας

Ο Olivier Rousteing δεν φέρνει μαζί του μόνο την αγάπη του για τις περίτεχνες λεπτομέρειες και τα μεταλλικά στοιχεία που χαρακτήρισαν την πορεία του στον Balmain, αλλά και μια ισχυρή επιχειρηματική εμπειρία. Στα 40 του χρόνια, διαθέτοντας ήδη δεκαπέντε χρόνια θητείας ως δημιουργικός διευθυντής, θεωρείται από την Puig ως η φυσική επιλογή για να ενισχύσει το αποτύπωμα του Rabanne. Η ικανότητά του να χτίζει κοινότητες, όπως το εμβληματικό «Balmain Army», και η τεράστια επιρροή του στα social media, αποτελούν στρατηγικά εργαλεία για έναν οίκο που επιδιώκει την επέκταση σε νέα κοινά και κατηγορίες προϊόντων.

Συνέργεια μόδας και αρωματοποιίας

Ο οίκος Rabanne αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες του ομίλου Puig, έχοντας ξεπεράσει το 2023 το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε κύκλο εργασιών. Παρά την επιτυχία των αρωμάτων, η μόδα παραμένει η «καρδιά» της δημιουργικής έμπνευσης, η οποία τροφοδοτεί ολόκληρο το οικοσύστημα του brand. Υπό τη διεύθυνση του Rousteing, ο στόχος είναι η μόδα, η ομορφιά και η καινοτομία να αλληλεπιδρούν σε ένα ενιαίο, τολμηρό οικοσύστημα, ικανό να αντέξει στον έντονο ανταγωνισμό της σύγχρονης αγοράς πολυτελείας.

Νέα ηγεσία για μια νέα εποχή

Η αλλαγή στη δημιουργική διεύθυνση συνοδεύεται από μια ευρύτερη διοικητική αναδιάρθρωση. Με τον Renaud de Lesquen, πρώην CEO του Givenchy, να αναλαμβάνει ως Πρόεδρος της Rabanne One Brand, ο οίκος δείχνει αποφασισμένος να συνδυάσει την καλλιτεχνική φλόγα με μια στιβαρή επιχειρηματική δομή. Όπως σημειώνει ο ίδιος ο Rousteing: «Η μόδα είναι συναίσθημα, ταυτότητα και ελευθερία». Με αυτή τη φιλοσοφία, ο σχεδιαστής καλείται να αποδείξει πως η κληρονομιά του Paco Rabanne μπορεί να παραμείνει όχι μόνο επίκαιρη, αλλά και απόλυτα κυρίαρχη στη σκηνή της διεθνούς μόδας.