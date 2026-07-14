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Fashion 14.07.2026

Αυτό είναι το μοναδικό παντελόνι που πρέπει να φοράς στο γραφείο όταν έχει καύσωνα

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Το λινό παντελόνι αποτελεί το απόλυτο καλοκαιρινό staple, προσφέροντας άνεση, δροσιά και ανεπιτήδευτη κομψότητα, ακόμα και στο γραφείο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το στυλ "Coastal Grandmother" εστιάζει στην απλότητα, τη διαχρονικότητα και την ποιότητα.
  • Το λινό παντελόνι είναι ιδανικό για το γραφείο τις ζεστές μέρες λόγω θερμορυθμιστικών ιδιοτήτων.
  • Προτιμήστε ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις (λευκό, εκρού, άμμος, μπεζ) για τα λινά παντελόνια.
  • Συνδυάστε το λινό παντελόνι με απλά τοπ, δερμάτινα σανδάλια και ψάθινη τσάντα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε καλοκαίρι, μια συγκεκριμένη αισθητική επιστρέφει για να μας θυμίσει πως η κομψότητα βρίσκεται στην απλότητα. Αν έχεις βαρεθεί τα έντονα prints, τις υπερβολικές παγιέτες και τον ορυμαγδό των χρωμάτων που κυριαρχούν φέτος, το «Coastal Grandmother» στυλ είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Φαντάσου διακοπές δίπλα στο κύμα, καθαρές γραμμές, διαχρονικά ρούχα και έναν τρόπο ζωής που αποπνέει ηρεμία και φινέτσα.

lino_panteloni_fashion
https://www.instagram.com/makeasycollection/

Το συγκεκριμένο στυλ δεν είναι απλώς μια μόδα, αλλά μια επένδυση στην ποιότητα. Αντί να κυνηγάς τα εφήμερα trends, εστιάζεις σε κομμάτια που αντέχουν στον χρόνο. Το μυστικό κρύβεται στη δημιουργία μιας capsule γκαρνταρόμπας, όπου κάθε ρούχο συνδυάζεται άψογα με το άλλο, επιτρέποντάς σου να ντύνεσαι γρήγορα αλλά πάντα προσεγμένα.

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Ο αναμφισβήτητος πρωταγωνιστής της ντουλάπας σου είναι το λινό παντελόνι. Είναι το απόλυτο απαραίτητο για τις ζεστές μέρες, καθώς το λινό είναι ένα φυσικό υλικό με θερμορυθμιστικές ιδιότητες που σου επιτρέπει να μένεις δροσερή χωρίς να θυσιάζεις το στυλ σου στο γραφείο ή στη βόλτα. Για να το φορέσεις σωστά, προτίμησε τις ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις όπως το λευκό, το εκρού, το χρώμα της άμμου και οι απαλοί μπεζ τόνοι, που όχι μόνο δείχνουν πιο πολυτελείς, αλλά αντανακλούν και καλύτερα τον ήλιο, προσφέροντας μια έξτρα προστασία από τη ζέστη.

lino_panteloni
https://www.instagram.com/byd.officiall/

Για να πετύχεις την αισθητική αυτή, δεν χρειάζεται να ψάχνεις για ακριβές ετικέτες. Εστίασε στις γραμμές. Ένα ψηλόμεσο λινό παντελόνι με φαρδιά γραμμή συνδυάζεται ιδανικά με ένα απλό λευκό tank top ή ένα ποιοτικό λινό πουκάμισο φορεμένο ελαφρώς ανοιχτό. Δώσε προσοχή στις υφές, καθώς το λινό πρέπει να φαίνεται φυσικό, οπότε μην ανησυχείς αν τσαλακώνει, αφού είναι μέρος της γοητείας του. Κράτα τα αξεσουάρ λιτά επιλέγοντας ένα δερμάτινο σανδάλι και μια ψάθινη τσάντα για να ολοκληρώσεις το σύνολο. Επίσης, θυμήσου πως ένα σύνολο στους ίδιους χρωματικούς τόνους πάντα δείχνει πιο ακριβό και προσεγμένο.

Το «Coastal Grandmother» στυλ είναι η απάντησή σου στην καθημερινή πίεση της μόδας. Είναι η επιλογή να φορέσεις κάτι που σε κάνει να νιώθεις άνετα, ελεύθερη και, πάνω από όλα, κομψή χωρίς να προσπαθείς. Άλλωστε, το καλοκαίρι είναι η εποχή που η απλότητα γίνεται η πιο ισχυρή σου δήλωση.

3 σχέδια που θα λατρέψεις:

Oysho

lino_panteloni

Stradivarius

 

stradivarius_panteloni_lino

Marks & Spencers

lino_panteloni_kafe

 

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Fashion fashion trends Καλοκαίρι 2026
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