Summer snack unlocked: Ο πιο νόστιμος τρόπος να «σώσεις» τις ώριμες μπανάνες

Φτιάξε το πιο δροσιστικό frozen snack με μπανάνα, γιαούρτι, σοκολάτα και φουντούκι σε λίγα μόνο λεπτά, ιδανικό για το καλοκαίρι

Με μια ματιά Μετατρέψτε τις ώριμες μπανάνες σε ένα viral, δροσερό καλοκαιρινό σνακ.

Η συνταγή απαιτεί τέσσερα βασικά υλικά και ελάχιστη προετοιμασία.

Συνδυάζει μπανάνα, γιαούρτι, σοκολάτα και φουντούκι για μια γευστική εμπειρία.

Είναι προσαρμόσιμη, ιδανική για όλες τις ηλικίες και εύκολη στην παρασκευή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι οι μπανάνες έχουν την… κακή συνήθεια να ωριμάζουν πιο γρήγορα απ’ όσο θα θέλαμε. Αντί όμως να τις πετάξεις ή να τις αφήσεις να χαλάσουν, μπορείς να τις μετατρέψεις στο πιο δροσερό και λαχταριστό σνακ που έχει γίνει viral στα social media. Η συγκεκριμένη συνταγή είναι πανεύκολη, χρειάζεται μόλις τέσσερα υλικά και ελάχιστη προετοιμασία.

Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη υπομονή μέχρι να παγώσουν και μετά… δύσκολα θα μείνει έστω ένα κομμάτι στο τάπερ! Αν λατρεύεις τα γλυκά αλλά ψάχνεις μια πιο ανάλαφρη επιλογή για τις ζεστές ημέρες, αυτό το frozen banana snack συνδυάζει τη φυσική γλύκα της μπανάνας, τη δροσιά του γιαουρτιού, τη σοκολάτα και το τραγανό φουντούκι σε μία μόνο μπουκιά.

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Το καλύτερο σε αυτή τη συνταγή είναι ότι μπορείς να την προσαρμόσεις ακριβώς στα γούστα σου. Δοκίμασε να προσθέσεις φυστικοβούτυρο, τριμμένη καρύδα, μπισκότο ή ακόμα και λίγη κανέλα για διαφορετικές εκδοχές. Είναι το ιδανικό καλοκαιρινό σνακ για μικρούς και μεγάλους, που συνδυάζει γεύση, δροσιά και ευκολία, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερο κόπο στην κουζίνα.

Υλικά (για 8 τεμάχια)

2 μπανάνες

8 κ.σ. στραγγιστό γιαούρτι 2%

70 γρ. λιωμένη κουβερτούρα

2 κ.σ. τριμμένο φουντούκι (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Κόψε τις μπανάνες σε ροδέλες και πάνω σε λαδόκολλα σχημάτισε μικρά «λουλούδια», χρησιμοποιώντας επτά φέτες μπανάνας για το καθένα. Στο κέντρο κάθε λουλουδιού πρόσθεσε μία κουταλιά της σούπας στραγγιστό γιαούρτι, δύο κουταλάκια του γλυκού λιωμένη κουβερτούρα και πασπάλισε με τριμμένο φουντούκι. Βάλε τα γλυκάκια στην κατάψυξη για περίπου δύο ώρες μέχρι να παγώσουν καλά. Απόλαυσέ τα κατευθείαν από την κατάψυξη για το πιο δροσιστικό καλοκαιρινό snack.

Αυτή είναι μία από εκείνες τις viral συνταγές που αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζονται πολλά υλικά για να φτιάξεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Είναι ιδανική για μικρούς και μεγάλους, γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά και είναι ό,τι πρέπει για τις μέρες που ψάχνεις ένα εύκολο, γλυκό και παγωμένο treat χωρίς ιδιαίτερο κόπο.