Θες το ημιμόνιμο μανικιούρ να κρατάει περισσότερο; Δες οπωσδήποτε αυτά τα 6 tips

Με μια ματιά Η σωστή προετοιμασία του νυχιού και των επωνυχίων είναι κρίσιμη για την προσκόλληση του υλικού.

Η καθημερινή ενυδάτωση με ειδικό λαδάκι και κρέμα χεριών διατηρεί το μανικιούρ λαμπερό.

Αποφύγετε τη χρήση των νυχιών ως εργαλεία για να μην δημιουργηθούν μικρο-ρωγμές.

Επιλέξτε nude ή απαλές αποχρώσεις που καμουφλάρουν τη γραμμή ανάπτυξης του νυχιού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει μια μοναδική, σχεδόν μαγική αίσθηση αυτοπεποίθησης που νιώθεις αμέσως μόλις βγεις από το ραντεβού για το μανικιούρ σου. Τα χέρια σου δείχνουν περιποιημένα, η εικόνα σου αναβαθμίζεται και κάθε σου κίνηση αποκτά μια δόση κομψότητας. Ωστόσο, η απογοήτευση δεν αργεί να εμφανιστεί όταν, μετά από λίγες μόλις ημέρες, παρατηρείς το βερνίκι να αρχίζει να υποχωρεί στις άκρες ή τη φυσική πλάκα να δείχνει ταλαιπωρημένη.

Το κλειδί για να διατηρήσεις αυτό το «φρέσκο» αποτέλεσμα για 3 ή και 3 εβδομάδες δεν βρίσκεται απαραίτητα στο ακριβότερο brand βερνικιού, αλλά στις δικές σου συνήθειες. Η διάρκεια του ημιμόνιμου είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού σωστής τεχνικής κατά την εφαρμογή και καθημερινής φροντίδας στο σπίτι. Ακολουθώντας μερικούς απλούς κανόνες, μπορείς να παρατείνεις τη ζωή του μανικιούρ σου και να απολαμβάνεις τα όμορφα νύχια σου μέχρι την επόμενη επίσκεψη.

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1. Η σημασία της σωστής προετοιμασίας

Όλα ξεκινούν από τη βάση. Ένα επιτυχημένο μανικιούρ απαιτεί σχολαστική προετοιμασία της επιφάνειας του νυχιού και σωστό καθαρισμό των επωνυχίων από τον επαγγελματία. Αν υπάρχουν υπολείμματα λιπαρότητας στο νύχι, το υλικό δεν μπορεί να προσκολληθεί σωστά, με αποτέλεσμα να αρχίσει να ανασηκώνεται πρόωρα. Μην βιάζεις αυτό το στάδιο και εμπιστεύσου έναν τεχνίτη που δίνει βάση στη λεπτομέρεια.

2. Ενυδάτωση για διάρκεια

Η ενυδάτωση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα για τη διατήρηση του μανικιούρ. Χρησιμοποίησε καθημερινά ένα ειδικό λαδάκι για τα επωνύχια, πρωί και βράδυ, για να παραμένει η περιοχή ελαστική. Παράλληλα, μια καλή κρέμα χεριών προστατεύει το δέρμα και την περιοχή γύρω από το νύχι, διατηρώντας το αποτέλεσμα λαμπερό για πολύ περισσότερο χρόνο.

3. Τα νύχια δεν είναι εργαλεία

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε τα νύχια μας για να ανοίγουμε συσκευασίες, να ξύνουμε ετικέτες ή να εκτελούμε εργασίες που απαιτούν πίεση. Κάθε τέτοια κίνηση ασκεί μηχανική πίεση στο υλικό, δημιουργώντας μικρο-ρωγμές που οδηγούν σε σπάσιμο ή ξεφλούδισμα. Όσο περισσότερο προστατεύεις τα νύχια σου από τέτοιες καταπονήσεις, τόσο περισσότερο θα σε «βγάλουν ασπροπρόσωπη».

4. Μην «πειράζεις» το χρώμα

Ο πειρασμός είναι μεγάλος όταν δεις το πρώτο ξεφλούδισμα, αλλά μην υποκύψεις ποτέ. Τραβώντας το ημιμόνιμο που αρχίζει να φεύγει, αφαιρείς μαζί και στρώματα από τη φυσική πλάκα του νυχιού σου, αφήνοντάς το αδύναμο και ευαίσθητο. Αν παρατηρήσεις κάποιο πρόβλημα, το ιδανικό είναι να κλείσεις ένα σύντομο ραντεβού για επιδιόρθωση αντί να προσπαθήσεις να το διορθώσεις μόνη σου.

5. Η επιλογή της σωστής απόχρωσης

Αν θέλεις το μανικιούρ σου να δείχνει περιποιημένο ακόμη και μετά από τρεις εβδομάδες, προτίμησε αποχρώσεις που «καμουφλάρουν» τη γραμμή ανάπτυξης του νυχιού. Τα nude, τα milky λευκά, τα απαλά ροζ ή τα διακριτικά σχέδια τύπου γαλλικού είναι ιδανικά, καθώς η ρίζα δεν φαίνεται έντονα. Αντίθετα, τα πολύ σκούρα ή έντονα χρώματα κάνουν τη διαφορά στο μήκος του νυχιού να φαίνεται πολύ πιο γρήγορα.

6. Ενίσχυση με BIAB

Αν τα νύχια σου είναι εκ φύσεως λεπτά, λυγίζουν εύκολα ή σπάνε πριν προλάβεις να κλείσεις το επόμενο ραντεβού, ρώτησε για το BIAB (Builder in a Bottle). Πρόκειται για μια ενισχυτική τεχνική που δίνει ανθεκτικότητα στη φυσική πλάκα, κάνοντας το μανικιούρ πολύ πιο γερό. Είναι η τέλεια λύση για όσες αναζητούν ένα αποτέλεσμα που παραμένει αναλλοίωτο και φρέσκο μέχρι την τελευταία στιγμή.