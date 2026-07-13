Πώς να φτιάξεις το viral παγωτό καρπούζι του TikTok με 2 υλικά σε μόλις 10 λεπτά

Φτιάξε το viral παγωτό καρπούζι με μόλις 2 υλικά και σε λίγα λεπτά, η πιο δροσερή συνταγή του καλοκαιριού

Με μια ματιά Viral συνταγή από TikTok για παγωτό καρπούζι με 2 υλικά.

Απαιτείται μόνο καρπούζι και γάλα/κρέμα γάλακτος.

Η διαδικασία περιλαμβάνει πάγωμα καρπουζιού και μετέπειτα ανάμειξη με γάλα.

Το αποτέλεσμα είναι κρεμώδες, δροσιστικό και εύκολο στην παρασκευή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι θέλει δροσερές, εύκολες και έξυπνες ιδέες στην κουζίνα και το νέο viral trend από το TikTok και το Instagram φαίνεται πως έχει βρει τον απόλυτο πρωταγωνιστή: το παγωτό καρπούζι με μόλις 2 υλικά. Η συνταγή έχει κατακτήσει τα social media χάρη στην απλότητα και το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, αφού μετατρέπει το αγαπημένο καλοκαιρινό φρούτο σε ένα απίστευτα δροσερό γλυκό.

Η ιδέα είναι τόσο απλή όσο ακούγεται: χρειάζεσαι ένα καρπούζι και λίγο γάλα ή κρέμα γάλακτος και μέσα σε λίγα λεπτά δημιουργείς ένα παγωμένο επιδόρπιο χωρίς παγωτομηχανή και χωρίς περίπλοκες διαδικασίες. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη υπομονή για την κατάψυξη και μετά… λίγα λεπτά ανακατέματος μέχρι να εμφανιστεί μπροστά σου ένα κρεμώδες παγωτό.

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Το viral watermelon ice cream έχει γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό hack, με χιλιάδες χρήστες να δοκιμάζουν τη συνταγή και να μοιράζονται τα δικά τους videos. Πέρα από το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι πως δεν χρειάζεται πολλά υλικά, ενώ μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και σε πιο ελαφριές ή vegan εκδοχές.

@food.iinspo 🍉 WATERMELON MILK SORBET 🍉 La recette vital, tu peux le faire avec d’autres fruits comme le melon ou la mangue ! 🍈🥭🍉 Ingrédients * ½ pastèque * Un peu de lait concentré sucré * Un peu de lait Préparation Coupez la pastèque en deux et faites un petit trou au centre. Placez-la au congélateur jusqu’à ce qu’elle soit bien congelée. Versez un peu de lait concentré sucré et de lait dans le creux, puis grattez la chair de la pastèque à l’aide d’une cuillère pour obtenir une texture de sorbet. Ajoutez encore un peu de lait selon vos envies, mélangez et dégustez immédiatement. #watermelon #icecream #sorbet #viral #viralfood ♬ Natural Forest – Nature Sounds Lab & Nature Sounds Collective

Πώς φτιάχνεις το viral παγωτό καρπούζι με 2 υλικά

Για τη συγκεκριμένη συνταγή χρειάζεσαι:

1 καρπούζι

1 φλιτζάνι γάλα ή κρέμα γάλακτος

(προαιρετικά) λίγο μέλι για το σερβίρισμα

Η διαδικασία είναι πανεύκολη

Κόβεις το καρπούζι στη μέση Aδειάζεις το εσωτερικό του ώστε να δημιουργήσεις μια μικρή «λεκάνη» Στη συνέχεια τυλίγεις το μισό καρπούζι και το αφήνεις στην κατάψυξη όλο το βράδυ μέχρι να παγώσει καλά Όταν είναι έτοιμο, αφαιρείς το κάλυμμα Προσθέτεις το γάλα ή την κρέμα γάλακτος μέσα στο παγωμένο καρπούζι Ανακατεύεις ξύνοντας παράλληλα το παγωμένο φρούτο Μετά από περίπου 5 λεπτά, το μείγμα μεταμορφώνεται σε ένα απαλό, ροζ και κρεμώδες παγωτό.

Η δημιουργός περιεχομένου Alexa Santos (@alexawhatsfordinner) δοκίμασε τη viral συνταγή και το video της συγκέντρωσε χιλιάδες likes. Όπως ανέφερε, πολλοί χρήστες αμφισβήτησαν αν πραγματικά λειτουργεί, όμως η ίδια υποστήριξε πως το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: «Χρειάζονται περίπου πέντε λεπτά ανακάτεμα και ξύσιμο και μετατρέπεται σε παγωτό σαν μαγεία. Είναι κρεμώδες, ελαφρύ, δροσιστικό και πολύ διασκεδαστικό να το φτιάχνεις».

Παγωτό ή sorbet; Η μικρή διατροφική… διαμάχη του TikTok

Παρότι όλοι το αποκαλούν «παγωτό καρπούζι», τεχνικά η συνταγή βρίσκεται πιο κοντά σε ένα sorbet, αφού βασίζεται κυρίως στο φρούτο και περιέχει μικρή ποσότητα γαλακτοκομικού. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τους fans των social media, που έχουν ήδη κάνει το συγκεκριμένο γλυκό μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές τάσεις. Υπάρχουν μάλιστα και παραλλαγές της συνταγής, όπως αυτή της δημιουργού Nicole Keshishian (Kale Junkie), η οποία χρησιμοποίησε γάλα αμυγδάλου για μια πιο vegan εκδοχή.

Αν ψάχνεις λοιπόν ένα εύκολο, οικονομικό και άκρως Instagrammable γλυκό για τις ζεστές μέρες, το viral παγωτό καρπούζι είναι η συνταγή που αξίζει να δοκιμάσεις. Λίγα υλικά, λίγος χρόνος και ένα αποτέλεσμα που μοιάζει σαν να βγήκε από παγωτατζίδικο!