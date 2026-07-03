Σπιτικό παγωτό καρπούζι με 4 υλικά: Η απόλυτη γεύση του καλοκαιριού σε κάθε κουταλιά

Με βάση το καρπούζι και απλά υλικά που ήδη έχεις στην κουζίνα σου, αυτή η συνταγή δίνει ένα ελαφρύ, δροσιστικό παγωτό ιδανικό για το καλοκαίρι

Με μια ματιά Σπιτικό παγωτό καρπούζι με 4 βασικά υλικά: καρπούζι, κρέμα γάλακτος, μέλι/ζάχαρη, χυμό λεμονιού.

Το καρπούζι προσφέρει φυσική γλυκύτητα και υφή που θυμίζει σορμπέ.

Η συνταγή περιλαμβάνει πολτοποίηση καρπουζιού, προσθήκη γλυκαντικού και λεμονιού, ενσωμάτωση σαντιγί και κατάψυξη.

Για πιο ελαφριά εκδοχή, η κρέμα γάλακτος μπορεί να αντικατασταθεί με γιαούρτι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το παγωτό καρπούζι είναι από εκείνες τις συνταγές που συνδυάζουν απλότητα, φρεσκάδα και απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση. Αν αγαπάς τα δροσερά επιδόρπια και θέλεις κάτι ελαφρύ χωρίς βαριά υλικά, τότε αυτή η εκδοχή θα γίνει σίγουρα από τις αγαπημένες σου. Το καρπούζι, με τη φυσική του γλυκύτητα και την υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, δίνει μια υπέροχα ανάλαφρη υφή που θυμίζει σορμπέ, αλλά με πιο «ζωντανή» γεύση.

Υλικά για παγωτό καρπούζι

Για να φτιάξεις σπιτικό παγωτό καρπούζι θα χρειαστείς λίγα και απλά υλικά:

1 κιλό καρπούζι χωρίς κουκούτσια

200 ml κρέμα γάλακτος (χτυπημένη σε σαντιγί)

2-3 κουταλιές της σούπας μέλι ή ζάχαρη (ανάλογα με το πόσο γλυκό το θέλεις)

Χυμό από μισό λεμόνι

Προαιρετικά: λίγη βανίλια για άρωμα

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Εκτέλεση βήμα προς βήμα

Ξεκινάς κόβοντας το καρπούζι σε κομμάτια και αφαιρώντας όσο περισσότερα κουκούτσια γίνεται. Το πολτοποιείς στο μπλέντερ μέχρι να γίνει ένας λείος χυμός και, αν θέλεις πιο φίνο αποτέλεσμα, μπορείς να τον περάσεις από σίτα. Στη συνέχεια, προσθέτεις το μέλι ή τη ζάχαρη και τον χυμό λεμονιού, ανακατεύοντας καλά ώστε να δέσουν οι γεύσεις. Το λεμόνι βοηθά να αναδειχθεί η φυσική γλυκύτητα του καρπουζιού και δίνει μια ελαφριά δροσιά στο τελικό αποτέλεσμα. Σε ένα άλλο μπολ χτυπάς την κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει απαλή σαντιγί. Έπειτα την ενσωματώνεις απαλά στο μείγμα του καρπουζιού, με απαλές κινήσεις ώστε να παραμείνει αφράτη η υφή. Αδειάζεις το μείγμα σε ένα δοχείο κατάλληλο για κατάψυξη και το αφήνεις για τουλάχιστον 4-6 ώρες. Κάθε 1-2 ώρες μπορείς να το ανακατεύεις ελαφρά για να αποφύγεις τους κρυστάλλους πάγου και να γίνει πιο κρεμώδες.

Μικρά μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα

Αν θέλεις πιο έντονη γεύση καρπουζιού, διάλεξε ένα πολύ ώριμο και γλυκό φρούτο. Επίσης, αν προτιμάς πιο ελαφριά εκδοχή, μπορείς να αντικαταστήσεις την κρέμα γάλακτος με γιαούρτι, δημιουργώντας ένα πιο δροσερό σορμπέ-παγωτό.

Το παγωτό καρπούζι ταιριάζει τέλεια με μέντα, λίγο λάιμ ή ακόμα και μικρά κομμάτια φρούτου μέσα στο μείγμα για πιο «ζωντανή» υφή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα παγωτό που δεν βαραίνει, αλλά δροσίζει έντονα και θυμίζει καθαρό καλοκαίρι σε κάθε κουταλιά. Είναι ιδανικό για μετά το φαγητό, για απογευματινό σνακ ή απλά για τις στιγμές που θέλεις κάτι γλυκό χωρίς τύψεις. Το σπιτικό παγωτό καρπούζι δεν είναι απλώς μια συνταγή, αλλά ένας εύκολος τρόπος να μετατρέψεις το πιο καλοκαιρινό φρούτο σε ένα ανάλαφρο επιδόρπιο που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά.

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