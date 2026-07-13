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Cinema 13.07.2026

Netflix: Έρχονται 24ωρα live κανάλια; Η μεγάλη αλλαγή που μπορεί να φέρει ξανά την τηλεόραση στο streaming

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Το Netflix εξετάζει τη δημιουργία live καναλιών 24 ωρών με ταινίες, σειρές και συνεχή ροή περιεχομένου για τους συνδρομητές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Netflix εξετάζει τη δημιουργία 24ωρων live καναλιών με προκαθορισμένο πρόγραμμα.
  • Η νέα λειτουργία θα προσφέρει εμπειρία παρόμοια με την παραδοσιακή τηλεόραση, χωρίς ανάγκη επιλογής περιεχομένου.
  • Αυτή η κίνηση μπορεί να ενισχύσει το διαφημιστικό μοντέλο της πλατφόρμας.
  • Το Netflix διερευνά επίσης συνεργασίες για νέα πακέτα και επέκταση σε video podcasts.
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Το Netflix φαίνεται πως ετοιμάζει μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία του, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να προσθέσει live κανάλια με πρόγραμμα 24 ώρες το 24ωρο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η streaming πλατφόρμα βρίσκεται σε συζητήσεις για μια νέα λειτουργία που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι συνδρομητές παρακολουθούν περιεχόμενο.

https://www.instagram.com/movieweb/
https://www.instagram.com/movieweb/

Αν το σχέδιο προχωρήσει, οι χρήστες δεν θα χρειάζεται να ψάχνουν κάθε φορά τι θα παρακολουθήσουν. Αντίθετα, θα μπορούν απλά να ανοίγουν ένα κανάλι και να βλέπουν ταινίες, σειρές ή άλλο περιεχόμενο σε συνεχή ροή, όπως ακριβώς συνέβαινε με την παραδοσιακή τηλεόραση.

Το «Μέχρι Τέλους» μόλις προστέθηκε στη λίστα μας στο Netflix και αξίζει την προσοχή σου

Η κίνηση αυτή δείχνει πως το Netflix θέλει να συνδυάσει την άνεση του streaming με την εμπειρία του «πατάω play και βλέπω κάτι τώρα», κάτι που πολλοί θεατές έχουν συνηθίσει από τα τηλεοπτικά κανάλια. Παράλληλα, η εταιρεία φαίνεται να αναζητά νέους τρόπους ώστε να κρατά περισσότερο χρόνο τους χρήστες μέσα στην πλατφόρμα.

Pexels
Pexels

Το Netflix φέρνει ξανά την τηλεοπτική εμπειρία στο streaming;

Τα πιθανά νέα live κανάλια θα λειτουργούν με προκαθορισμένο πρόγραμμα, δίνοντας στους συνδρομητές τη δυνατότητα να παρακολουθούν περιεχόμενο χωρίς να κάνουν επιλογές από μια τεράστια βιβλιοθήκη. Η ιδέα θυμίζει αρκετά υπηρεσίες όπως το Pluto TV και το Tubi, οι οποίες έχουν ήδη υιοθετήσει τη λογική των γραμμικών καναλιών με συγκεκριμένη ροή προγραμμάτων.

Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά και το διαφημιστικό μοντέλο του Netflix. Τα live κανάλια προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για προβολή διαφημίσεων, κάτι που ταιριάζει με τη στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη του πακέτου με διαφημίσεις.

Pexels
Pexels

Το Netflix τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αρκετές κινήσεις για να εξελιχθεί πέρα από τις κλασικές σειρές και ταινίες. Από τα παιχνίδια μέχρι τα νέα μοντέλα συνδρομών, η πλατφόρμα συνεχίζει να ψάχνει τρόπους για να αυξήσει την αλληλεπίδραση των χρηστών.

Νέα πακέτα, video podcasts και περισσότερο περιεχόμενο στο πλάνο

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Netflix εξετάζει παράλληλα και άλλες ιδέες για το μέλλον του. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται πιθανές συνεργασίες με άλλες streaming υπηρεσίες για νέα συνδρομητικά πακέτα, αλλά και η επέκταση σε περιεχόμενο μικρής διάρκειας και video podcasts, ακολουθώντας τις τάσεις που έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Παρότι μέχρι στιγμής το Netflix δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα ούτε έχει διαψεύσει τις πληροφορίες, η πιθανή προσθήκη live καναλιών δείχνει μια νέα κατεύθυνση για την εταιρεία. Ο στόχος φαίνεται να είναι ξεκάθαρος: περισσότερος χρόνος παραμονής των χρηστών στην πλατφόρμα και μεγαλύτερη αξιοποίηση του περιεχομένου της.

Pexels
Pexels

Αν τελικά τα 24ωρα κανάλια γίνουν πραγματικότητα, το Netflix μπορεί να αλλάξει ξανά τα δεδομένα στο streaming, φέρνοντας μια νέα εποχή όπου η επιλογή περιεχομένου συναντά την αίσθηση της κλασικής τηλεόρασης.

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netflix κανάλια
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